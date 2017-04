Dha Yurt Bülteni - 14

Lice'de PKK'ya ait 11 sığınak içerisindeki silah ve patlayıcı ele geçirildi



DİYARBAKIR'ın Lice İlçesi güneyindeki kırsal alanda devam eden operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında, teröristlerin kullandığı 11 sığınak ve bir barınak içerisinde keskin nişancı tüfeğinin de aralarında bulunduğu çok sayıda silah, patlayıcı, mühimmat, 1 adet incil ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.



Lice İlçesi güneyindeki kırsal alanda 5 Nisan'da başlatılan Bayrak-46 Uzman Jandarma Çavuş Vedat Aykut müşterek operasyonu kapsamında, teröristlerin kullandığı 11 sığınak ile 1 barınak içerisinde çok sayıda silah, patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.



Diyarbakır Valiliği'nce konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Lice İlçesi güneyindeki arazi kesiminde barınan ve aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör ögrütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, teröristlere ait silah ve mühimmatı ele geçirmek, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek, bölgede bulunan yerleşim yerlerinde tespit edilen işbirlikçiler ve aranan şahısları yakalamak maksadıyla 05 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 22.00'dan itibaren icrasına başlanılan Bayrak-46 Uzman Jandarma Çavuş Vedat Aykut müşterek operasyonu başarıyla devam etmektedir" denildi.



Operasyon kapsamında teristlerin kullandığı sığınak ve barınakların kullanılamaz hale getirildiği belirtilerek, ele geçirilen silah, mühimmat, ve yaşam malzemeleri ise şöyle sıralandı:



"İcra edilen operasyon kapsamında, bölücü terör örgütü mensuplarına ait 11 ayrı sığınak, 1 barınak ile muhtelif arazi kesminde, 06 Nisan 2017 Perşembe günü saat 17.00 itibarıyla; 2 adet M-16 piyade tüfeği, 28 adet Kaleşnikov piyade tüfeği, 1 adet Draganov (Kannas) keskin nişancı tüfeği, 5 adet makineli tabanca, 7 adet tabanca, 5 adet keskin nişancı dürbünü, 2 adet gündüz görüş dürbünü, 1 adet holografik nişan aleti, 7 adet RPG-7 roketatar, 15 adet RPG-7 mühimmatı, 4 adet RPG-7 sevk fişeği, 70 adet 12,7 mm uçaksavar mühimmatı, 6 bin 500 adet muhtelif fişek, 71 adet muhtelif şarjör, 1 adet İncil, 3 adet Yeasu marka büyük telsiz, 6 adet el telsizi, 17 adet el bombası, 23 takım leşker kıyafeti, 45 çift mekap ayakkabı, 2 adet kamera, 1 adet lazer yazıcı ile çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş. Bölücü terör örgütü mensuplarına ait 11 sığınak ve 1 barınak tespit edilmeyi müteakip kullanılamaz hale getirilmiş, barınak ve sığınaklar içerisinde bulunan yaşam ve giyim malzemeleri Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiş. Teroristlerce 730 kg amonyum nitrat ve alüminyum tozu kullanılarak hazırlanmış 16 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 adet oksijen tüpü ve 10 adet mutfak tüpü tespit edilmeyi müteakip, patlayıcı madde imha timi marifetiyle yerinde tahrip edilmiştir. Narko terörizm kapsamında 115 kg kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen silah, mühimmat, araç ile uyuşturucu maddesi Cumhuriyet Savcısının talimatı uyarınca muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."



HDP'li Baydemir: Bir insanın hayat hakkı, 550 vekilin koltuğundan bin kere daha kıymetlidir



HDP Şanlıurfa Milletvekili ve parti sözcüsü Osman Baydemir, bir insanın hayat hakkının 550 milletvekili koltuğundan bin kat daha kıymetli olduğunu belirterek, "50 koltuğun tamamı bir insanımızın, yani bir askerin, bir polisin, bir gerillanın, bir sivilin hayat hakkına, bin kere kurban olsun" dedi.



Referandum çalışmaları kapsamında Siirt Demokrasi Kent Meydanı'nda düzenlenen mitinge HDP Parti Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, Mardin Milletvekili Mithat Sancar, Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım ile HDP, DBP yöneticileri katıldı.



"AK PARTİ, 7 HAZİRAN SONUCUNU TANIMADI"



Burada konuşan Baydemir, AK Parti'nin 7 Haziran'da yapılan seçim sonuçlarında, halkın iradesini tanımdığını belirterek, "Milletin iradesi, miletin iradesi diyen AKP hükümeti, son iki yılda darbe üzerine darbe gerçekleştiriyor. Milletin iradesini tanımayan hükümet, her şeyden önce 7 haziran sonucunu tanımayarak, milletin iradesine büyük bir saygısızlık gerçekleştirdi ve hemen akabinde tek başına iktidar olma uğruna bu halkın evlatlarını ölüme gönderdi. Suruç'tan Ankara otogar patlamasına kadar yaşamış olduğumuz bütün acılar AKP tek başına iktidar olsun diye, müzakere masasının devrilmesin sonrası yaşamış olduğumuz acılardır" dedi.



"BİR İNSANIN HAYAT HAKKI 550 MİLLETVEKİLİ KOLTUĞUNDAN BİN KAT KIYMETLİDİR"



Bir tek insanın hayatının 550 milletvekili koltuğundan bin kat daha kıymetli olduğunu ifade eden Baydemir, "Siirt meydanından bir kez daha, Siirt meydanından Ankara'ya bütün siyeset kurumuna çağrıda bulunuyorum; tek bir insanımızın hayat hakkı 550 milletvekili koltuğundan bin kat daha kıymetlidir. 550 koltuğun tamamı bir insanımızın, yani bir askerin, bir polisin, bir gerillanın, bir sivilin hayat hakkına, bin kere kurban olsun. İşte HDP'nin onlardan temel farkı, biz varlığımızı kaos üzerine kurgulamıyoruz. Biz varlığımızı kutuplaştırma üzerine kurgulamıyoruz, biz varlığımızı sadece ve sadece önce hakka sonra halka dayıyoruz, halkın iradesine, milletin iradesine dayıyoruz" diye konuştu.



"15 TEMMUZ DARBESİNİN SİYASİ AYAĞI NASIL AYDINLIĞA KAVUŞUR?"



15 Temmuz darbe girişimini de değerlendiren Baydemir, darbenin siyasi ayağının da aydınlatılması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:



"Kardeşlerim 15 Temmuz cunta kalkışması, 15 Temmuz cunta girişimi sonrası, cuntanın siyasi ayağı nasıl aydınlığa kavuşur biliyormusunuz? Yanımda Anayasa profesörümüz Mardin milletvekilimiz çok kıymetli bir hocamız var. Yapılması gereken tek şey var, eğer darbenin siyasi ayağı görülmek isteniyorsa AKP sadece ve sadece bir dev aynasına baksın, o boy aynasında darbenin siyasi ayağından biri bir görülecektir. Çünkü barış masasını devirmek, müzakere masasını devirmek, Kürt düşmanlığı yaparak tek başına iktidar olma arzusu, darbe mekaniğini harekete geçirdi. ve bugün maalesef darbeyi gerçekleştiren milliyeçti, şöven akıl, AKP aklı ve ergenekon aklı ortaklaşa, toplumumuzun önüne bir zehir tabağı, bir zehir paketi sunmuş bulunuyorlar. İşte bugün HDP bir kez daha Siirt'te demokrasi meydanında derdimize derman olmayacak, tam tersine birliğimize, huzura, özgürlüğe, adalete ferman olacak bu pakete hep birlikte hayır diyoruz, hep birlikte 'na' diyoruz."



"HA KAYYUM HA ZUKKUM"



DBP'li belediye başkanlarının görevlerinden alınarak tutuklanmasını ve belediyelere kayyum atamalarını da değerlendiren Baydemir, "Bu halkın yüzde elli iradesiyle seçilen eş belediye başkanımız sayın Tuncer Bakırhan şu anda nerede? Şu anda cezaevinde zindanda. Belediyelerimize kayyum atayan bu pakete hayır diyoruz, Zira bu paketin özü ülkenin tümüne kayyum atama paketidir, yargıya kayyum atama paketidir, demokrasiye kayyum atama paketidir, medyaya kayyum atama paketidir. Ha kayyum, ha zukkum, kayyuma da zıkkıma da hayır diyeceğiz" diye konşutu.



Osman Baydemir'in konuşmasının ardından miting alanındakiler dağılırken, bir grup Güres Caddesi'ne doğru slogan atarak yürüyüşe geçti. Polisin müdahale ettiği gruptaki 10 kişi gözaltına alındı.



Malatya'daki FETÖ/PDY davası sürüyor



PİLOTLAR SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER



Malatya'da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin görülen davanın öğleden sonraki oturumunda 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda darbe gecesi görev yapan tutuklu sanık, pilot üsteğmen Seçkin Gülmüş savunma yaptı. 15 Temmuz gecesi suç olabilecek hiçbir eylemde bulunmadığını savunan üsteğmen Gülmüş, tamamen emirler doğrultusunda hareket ettiğini ve bu doğrultuda göreve çağrıldığını ileri sürdü. Sadece verilen emir doğrultusunda F-4 savaş uçağını 100 metre hareket ettirdiği gerekçesiyle yargılandığını öne süren üsteğmen Gülmüş, "Birliğimden gelen telefon üzerine mesaiye gittim. Darbe girişiminden önceden haberim olsaydı, birliğimde olur hazırlık yapıyor olurdumö iddiasında bulundu.



'GÖREVİN TERÖRLE MÜCADELE KAPSAMINDA OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜK'



Üsteğmen Gülmüş, filo komutanının telefonu ile geldiği birliğinde televizyon izlerken darbe girişimini öğrendiğini ileri sürdü. Daha sonra sabaha karşı 04.00 sıralarında Birleşik Hava Harekat Merkezi'nden (BHHM) gelen emrin kendilerine filo komutanı binbaşı Metin Çivilibal tarafından iletildiğini iddia eden üsteğmen Gülmüş, "Görevin terörle mücadele kapsamında olabileceğini düşündük. Tüm hazırlıkları tamamlayıp uçak başına gittiğimizde her şey normaldi. Uçuş ekibi uçağı hazırlamıştı, birlikte kontrol yaptık. Daha sonra BHHM'nin emri ile geri döndük ve uçağı park ettikten sonra filoya döndüm. BHHM'nin emrine rağmen, uçakla kalkmaya çalışmamız söz konusu doğru değildirö ifadelerine yer verdi.



'UÇAKLAR, İMKAN OLMASINA KARŞIN KALKMAMIŞTIR'



Olay gecesi sadece sicil amiri olan filo komutanından emir aldığın öne süren üsteğmen Gülmüş, "Pistin kapalı olduğu iddiası doğru değildir. Pistin başı sadece kapalıydı, bu da iniş ve uçuşlara engel değildi. Uçakların mühimmatsız hiçbir yere zarar vermeyeceği sabit. Hazırda bekleyen 14 mühimmatlı uçak var. Buna rağmen neden bizden mühimmatsız uçaklara binilmesini istediler. Haftada en fazla 4 mühimmatsız uçak kalkıyor görev verildiğinde. Bizlerin eğitim seviyesi ve F-4 savaş uçaklarının kabiliyeti düşünüldüğünde, gece şartlarında alçak uçması mümkün değildir. Uçakların kalkış imkanı olmasına rağmen kalkılmamış ve geri dönülmüştürö dedi.



Filodaki uçakların Eskişehir'deki BHHM tarafından verilen emir ile hareket ettiğini öne süren üsteğmen Gülmüş, "Bizimle birlikte aynı saatte kalkan ve TBMM'yi, Özel Hareket Merkezi'nin bombalayan hainler, yazılı emirle mi kalktı'ö diye sordu.



'DARBE GİRİŞİMİNİ TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİM'



Darbe gecesi 7. Ana Jet Üssü 171. Filo Komutanlığı'nda görev yapan pilot üsteğmen Ülfet Kaçay da iddiaları kabul etmedi, FETÖ/PDY ile bir bağlantısının olmadığını ileri sürdü. Darbe günü akşam gelen telefonla filoya döndüğünü ifade eden üsteğmen Kaçay, gazinoda televizyon izlerken darbe girişiminin yaşandığını öğrendiklerini söyledi. Üsteğmen Kaçay, gecenin ilerleyen saatlerinde filo komutanı binbaşı Metin Çivilibal'ın kendilerine BHHM'nin emri ile 4 uçağın havalanması için hazırlanması emrini verdiğini savundu.



'DARBECİ OLSAYDIK, KALKIŞ YAPARDIK'



Uçak başı yaptıktan sonra ruleye kadar kimseyle bir konuşma olmadığını ileri süren üsteğmen Kaçay, "O gün suç teşkil edecek hiçbir eylem yapılmamıştırö iddiasında bulundu. Ruleye çıktıktan sonra BHHM'den görevin iptal edildiği ve geri dönülmesi emrinin verildiğini belirten üsteğmen Kaçay, "Eğer darbeci olsaydık, ana piste çok rahat giriş yapabilirdik ve kalkabilirdik. Ama en başından beri emirler doğrultusunda hareket ettik ve geri dönüş yaptıkö diye konuştu.



'DARBEYİ FETÖ'NÜN ASKERLERİ YAPMIŞTIR'



Duruşmada daha sonra 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda Destek Grup Komutanı olarak görev yapan yarbay Mahmut Sağır savunma yaptı. Savcılık iddianamesinde darbe girişiminde aktif rol aldığı gerekçesiyle yargılanması istenen yarbay Sağır, "Darbeyi FETÖ'nün askerleri yapmıştır, şerefli Türk askerleri böyle bir girişimde asla bulunmazö dedi.



Darbe gecesine ilişkin yaşananları anlatan yarbay Sağır, akşam darbe girişimini öğrendikten sonra yaklaşık 800 personelin bulunduğu 7. Ana Jet Üssü'nde herhangi bir kalkışma ve eylem olmaması adına üsse gitmeye karar verdiğini ileri sürdü. Tamamen kendi isteği ile üsse gittiğini söyleyen yarbay Sağır, karşılaştığı 7. Ana Jet Üs Komutanı Emin Ayık'a, 'Ben Başbakanı izledim, kalkışmadan bahsediyor, İnşallah bizim birliğimize sıçramaz' dediğini, bunun üzerine ise Ayık'ın, 'Biz BHHM'nin emirlerini yerine getiriyoruzö dediğini ileri sürdü.



15 Temmuz gecesi üssün güvenliğini sağlamak ve er ve erbaşları kontrol altına almak için mücadele ettiğini ileri süren yarbay Sağır, üs komutanı Emin Ayık'ın kendisine meydana C-130 uçağının inebileceğini ve bu nedenle önlem almasını istediğini söyledi. Gelecek uçakta tahminen 100 personelin bulunabileceğini düşündüğünü ileri süren yarbay Sağır, bunun üzerine sabah göreve başlayacak erbaşların da bir an önce göreve gelmesi talimatını verdiğini belirtti.



Daha sonra Güvenlik Tabur Komutanı'nın kendisini arayarak Birleşik Hava Herakatı Merkezi'nden 7 kargo uçağının Malatya'ya ineceği bilgisini verdiğini ifade eden yarbay Sağır, sonrasında arka arkaya inen uçaklarda bulunan personelin gözlem altına alındığını söyledi.



'VALİ BEY UÇAKLAR İNMEYECEK DİYOR, BHMM İNECEK DİYOR'



Eski Üs komutanı Emin Ayık'ın kendisine ana pistin neden kapatıldığını sorduğunu iddia eden yarbay Sağır, "Daha sonra karşılaştığım Devlet Hava Meydanları İşletmesi Müdürü'ne sorduğumda pistleri Vali Bey'in talimatı ile kapattıklarını söyledi. Hakan Bey bana, Vali Bey üs komutanına dikkat edin dediğini de ilettiö şeklinde konuştu.



Kendisinin de bu durumu üs komutanı Emin Ayık'a ilettiğini ifade eden yarbay Sağır, "Eski üs komutanımıza vali beyin talimatını ilettim. O da 'Vali bey uçaklar inmeyecek diyor, BHMM inecek diyor' dediö iddiasında bulundu.



Darbe girişiminden sonra bir süre görevden uzaklaştırıldığını da kaydeden yarbay Sağır, daha sonra yapılan tahkikat ile FETÖ/PDY ile bir bağlantısının bulunmadığını ve bu nedenle görevine iade edildiğini söyledi.



2 TUTUKSUZ SANIK DA DİNLENDİ



Bugünkü duruşmada ayrıca tutuksuz yargılanan 2 er de dinlendi. İzmir ve Ankara'dan SEGBİS ile mahkemeye bağlanan erlerden Faruk Çayır ile Mustafa Kalan da savunma yaptı. Her iki asker de o gece komutanlarından aldıkları emirler doğrultusunda hareket ettiklerini ve sonrasında kaçarak polise teslim olduklarını ifade etti.



Bodrum'da gıda ürünleri tanıtımı



MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde açılan fuarda Hürtop Ltd. Şti. ve Hürcola Ltd. Şti., kendi stantlarında ürünlerini sergileyerek otel, kafe, restoran ve market yetkililerine tanıtım yapma fırsatı buldu.



Yiyecek ve içecek sektöründeki birçok markanın Bodrum bölge distribütörlüğünü yapan Hürtop, bu yıl ikinci kez ürün tanıtım ve sunum etkinliği düzenledi. Salmakis Otel'de düzenlenen etkinlikte, Hürtop ve Hürcola'nın çalıştığı firmaların çeşitli ürünleri sergilendi. Etkinliğe Hürtop Ltd. Şti. kurucusu 93 yaşındaki Hüseyin Topanoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topanoğlu ve birçok otel yöneticisi katıldı. Her iki firmanın Bodrum'da tedarik ve pazarlamasını yaptığı markalar, kendi stantlarında ürünlerini sergileyerek otel, kafe, restoran ve market yetkililerine tanıtım yapma fırsatı buldu.



Hürtop'un Bodrum ölçeğinde önemli bir hizmeti yerine getirdiğini belirten Hürtop Ltd. Şti.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topanoğlu, "Bu fuarı, bayiliğini yapmakta olduğumuz alkollü ve alkolsüz içecekler ile gıda ürünlerini, otel, bar, kafe ve market sahipleriyle tanıştırmak amacıyla bu yıl ikinci kez düzenliyoruz. Yaklaşık 50 yıldır tedarik işi yapan bir firmayız. Bodrum genelinde hizmet verdiğimiz 2 bin müşterimiz var. Hürcola'da ağır alkollü içecekler, Hürtop'ta ise hafif alkollü ve alkolsüz içecekler ile gıda ürünlerinin tedarikini ve piyasaya sunumunu gerçekleştiriyoruz. Bu sene Tariş, Lavazza ve Zade gibi bazı ünlü markaların bayiliklerini de üstlendik. Amacımız firma olarak piyasanın en kaliteli ürünlerini, en uygun fiyatlarla piyasaya sunmak. Tüketiciye bu ürünlerin ulaşmasını sağlamak. Bu anlamda bir kamu görevi yerine getirdiğimizi düşünüyoruz" dedi.



SEZONDAN UMUTLU



Bodrumlu iş adamı Topanoğlu, sektör olarak 2017 yılı sezonundan umutlu olduklarını dile getirdi. Bu yıl turizmin kötü geçeceği yönünde genel bir algı olduğuna dikkat çeken Topanoğlu, "Bodrum destinasyon olarak diğer turizm merkezlerine nazaran Türk turistin çok fazla sayıda geldiği, tercih ettiği bir bölge. Dolayısıyla yabancı turist gelmese de Türk turistlerimiz gelecek, otellerimiz dolacak, bar, kafe ve market sahipleri iş yapacak. Bu şekilde değerlendiriyoruz. İnşallah iyi bir sezon geçireceğimizi umuyoruz" dedi.



KAHVEDEN HAVYAR YAPTI



Hürtop ve Hürcola'nın çalıştığı firmalar, Salmakis Otel'de düzenlenen fuarda, ürün tanıtımlarını çeşitli şovlarla gerçekleştirdi. Hürtop'un bu yıl tedarik zincirine eklediği Tariş ürün standı büyük ilgi gördü. Lavazza Kahve Ürünleri de fuarın ilgi çeken stantlarından biri oldu. Firmanın ürün müdürü Arif Efe, "Kahveden Havyar" adını verdiği bir ürünü de katılımcılarına ikram etti. Salmakis Otel'deki fuar, 6 ve 7 Nisan tarihleri arasında gezilebilecek.



