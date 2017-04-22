Dha Yurt Bülteni - 13
Deniz Baykal: Maç henüz bitmedi (3) 'DÜYUN-U UMUMİYE' BENZETMESİCHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Çanakkale'nin Çan İlçesi'nde yaptığı konuşmada da Çay-Kur'un Varlık Fonu'na devrini eleştirdi.
Deniz Baykal: Maç henüz bitmedi (3)
'DÜYUN-U UMUMİYE' BENZETMESİ
CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Çanakkale'nin Çan İlçesi'nde yaptığı konuşmada da Çay-Kur'un Varlık Fonu'na devrini eleştirdi. Baykal, şunları söyledi:
"Katar'dan 650 milyon dolar borçlandı. Bu borçlanma, Varlık Fonu'na alınmış olan Çaykur'u teminat göstererek, Çaykur'u rehin vererek, 650 milyon dolar Katar'daki bir fondan Türkiye Cumhuriyeti borçlandı. Bu ilk kez olan bir olay. Bu şunu ortaya koyuyor. Türkiye'nin artan para ihtiyacı, finansman ihtiyacı daralan finansman kaynağı arasındaki sıkışma nedeniyle Türkiye ancak teminat vererek, devlet güvencesi anlaşılıyor ki yeterli olmaktan çıkmış, rehin vererek, teminat vererek devlet borçlanabilir noktaya gelmiş. Bu onu göstertiyor. Bu acı bir tablodur. Bizim maliye tarihimiz açısından, Cumhuriyetin maliye tarihi açısından bir önemli dönüm noktasıdır. Osmanlı İmparatorluğu'nda bunu Düyun-u Umumiye olarak yaşamıştık hatırlarsınız. Düyun-u Umumiye Türkiye'den alacaklarının, Türkiye'nin kaynakları üzerine ipotek koyarak onları rehin alarak onları yöneterek bizzat kendisi işleterek alacağını tahsil etmeye yönelmişti. Şimdi Türkiye artık devlet garantisiyle borçlanabilme aşamasını geride bırakmış. Şimdi garanti ver kardeşim karşılığında ne veriyorsun diye sormuşlar."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Deniz Baykal'ın konuşması.
Haber - Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,
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Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı akaryatkı istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Devrek İlçe yol ayrımında meydana geldi. Ali Keskin'in kullandığı 67 UF 437 plakalı motosiklet, akaryakıt istasyonuna dönüş yapmak isterken arkadan gelen İsmail Çiftçi yönetimindeki 67 LZ 586 plakalı otomobil ile çarpıştı. Motosikletten düşen Keskin yaralandı. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Keskin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza anı akaryakıt istasyonuna ait güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde akaryakıt istasyonuna dönmek isteyen Keskin'in kullandığı motosiklete arkadan gelen otomobilin çarptığı görülüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Güvenlik kamerası kaza anı
Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),
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Edirne'de uçurtma şenliği
EDİRNE'de 23 Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi.
Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği şenlik Göletli Park'ta Vali Günay Özdemir'in de katılamıyla yapılırken, katılımcılara 500 uçurtma dağıtıldı. Ücretsiz dağıtılan uçurtmalardan bitmeden almak için aileler ile çocuklar yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Uçurtmaları alan aileler çocuklarıyla birlikte uçurtmaları uçurup gönüllerince eğlendi. Alanda bulunan bazı çocuklar anne ve babalarıyla uçurtmaları uçururken rüzgar nedeniyle güçlük yaşadıkları görüldü.
Şenlik Balkan ülkelerinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı için Edirne'ye gelen çocukların ulusal kıyafetleri ile sundukları gösterileriyle devam etti.
Görüntü Dökümü
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-Uçurtmayı almak için yaşanan izdiham
-Uçurtmaları uçurmak için hazırlanması
-Genel detay görüntüler
-Uçurtmaları uçurmaya çalışanlar
-Balkanlardan gelen misafir öğrencilerin gösterileri
-Gökyüzde uçan uçurtmalar
Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,