Dha Yurt Bülteni - 13

Sivas'ta uyuşturucu satıcısı 3 kişi tutuklandı



SİVAS'ta polis ekipleri tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir ihbar üzerine, uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen Y.S.'yi takibe aldı. Takip sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan Y.S.'nin montunda yapılan aramada 30,55 gram bonzai maddesi ve 1 adet ectasy hap ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan bir başka çalışmada ise, A.D. ve A.D. isimli amca çocuklarının araç kiralayarak Mersin ilinden satmak üzere Sivas'a uyuşturucu getirdikleri belirlendi. Polis ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptıkları şüphesiyle amca çocuklarını takibe alarak şüphelilerin bulunduğu aracı Cumhuriyet Üniversitesi lojmanları önünde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 372 uyuşturucu hap ve 13,6 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlılar A.D. ve A.D., sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.



Görüntü Dökümü:



------------------------



-Araçlarda arama (Polis kamerası)



Haber: Gökhan CEYLAN/SİVAS,



==============================



Samsun'da 13 FETÖ sanığının yargılanmasına başlandı



SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'suç ve suçluyu övmek', 'terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' suçlarından haklarında dava açılan 6'sı tutuklu 13 sanığın yargılanmasına başlandı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü. Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 3 ay önce Tekkeköy İlçesi'nde FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında içlerinde öğrenci, öğretmen ve esnafların bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde ki sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Samsun 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında 'silahlı terör örgütüne uye olmak', 'suçu ve suçluyu övmek', 'terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' iddialarıyla dava açılan 6'sı tutuklu 13 sanığın yargılanmasına bugün başlandı. Tutuklu sanıkların tamamı duruşmaya katılırken tutuksuz yargılanan 3'ü duruşmaya katılmadı.



Mahkeme heyetine ifade veren tutuklu sanık Bilal Kır, "Ben inşaat işiyle uğraşıyorum. Evimde Fettullah Gülen'e ait CD'ler çıktı. 150 CD'nin arasında 4 tane çıktı. Benim çocuklarım o dönemde cemaatin dersanelerine gidiyordu. Söz konusu CD'ler muhtemelen çocuklarıma verilmiştir. Benim haberim olsa imha ederdim. Zaman gazetesiyle ilgili adliye binasının önündeki eylemde arkadaşlarımı gördüm. Yanlarına gidip kalabalıkta 15-20 dakika durdum. Bilinçli olarak eyleme katılmadım. Örgüte para toplamadım. Bank Asya'ya 2014 yılında hesap açtım. Dini sohbetlere katılmadım. Suçsuzum tahliyemi istiyorum" dedi.



Tutuksuz olarak yargılanan öğretmen Yunus İnci ise "Sendikaya 2013 yılında üye oldum. Eşimi de ben üye yaptım. Cemaatten M.S. isimli biriyle tanıştı. Beni sohbetlere çağırdı. 17-25 Aralık'tan önce 1-2 kez gittim. 17-25 Aralık'tan sonra hiç gitmedim ve M.S. beni yolda görünce 'Niye toplantılara gelmiyorsun' dedi. Ben de 'çocuklarla uğraşıyorum' dedim. Daha sonra telefonumu alıp ByLock yükledi. ByLock'tan sadece M.S. ile görüştüm. Bu kişi daha sonra 'Bank Asya batıyor, o batarsa biz de batarız seni de batırırız' dedi. Ben de başka bankadan 20 bin lira kredi çekip, Bank Asya'ya yatırdım. Daha sonrada çektim" diye konuştu.



Diğer sanıkların da ifadesini alan mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddedip tutukluluk hallerinin devamına, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığına müzekrere yazılarak sanıkların ByLock ve Eagle kullanıp kullanmadıkları, kullanıcı iseler yazışma örneklerinin mahkemeye gönderilmesine ve noksan evrakların tamamlanmasına karar verip duruşmayı erteledi.



Haber: Hakan ÇELİKBAŞ SAMSUN, -



=================================



Mersin 'Demokrasi Kavşağı' trafiğe açıldı



MERSİN Büyükşehir Belediyesi'nin ikinci bat-çık projesi olan Demokrasi Kavşağı trafiğe açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, açılışı kendi kullandığı makam aracı ile kavşaktan geçerek yaptı. Kocamaz, sırada Mezarlık-1 Bat-Çık Projesi olduğunu söyledi.



22 BAT-ÇIK PLANLANDI



Resmi açılışın önümüzdeki günlerde yapılacağını ifade eden Başkan Kocamaz, şöyle konuştu:



'Mersin'in en önemli problemlerinden birincisi işsizlik ise ikincisi trafik sorunudur. Trafik sorununun çözümü için önceki yıllarda tedbirler alınması gerekirdi. Ama maalesef bir kent düşünün ki bu kentin imar planı yok, bu kentin ulaşım master planı yok. Üzerinde durduğumuz Okan Merzeci Bulvarı üzerinde 12 tane olmak üzere toplamda 22 tane bat-çık hayata geçirilmesi gerektiği bu ulaşım master planı ile ortaya çıktı. Bugün burada ikincisini araç trafiğine açıyoruz. İleri ki günlerde biraz daha rahat olduğumuzda resmi açılışını yapacağız."



SAATTE 800 ARAÇ



Limonluk Kavşağı olarak başlanan ve 15 Temmuz'un ardından Başkan Kocamaz'ın talebi üzerine Belediye Meclisi'nin kararıyla 'Demokrasi Kavşağı' adı verilen proje için 80 metrelik sondaj çalışması yapıldı. Her biri 21.70 metre uzunluğunda toplam 66 adet prefabrik kiriş yerleştirilen kavşaktan saatte 800 aracın geçmesi planlandı.



Görüntü Dökümü



-------------------------



Demokrasi Kavşağından görüntüler



Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve beraberindekiler kavşağı gezerken



Kurban ve duadan görüntüler



Kocamaz'ın konuşması



Kocamaz aracıyla kavşaktan ilk geçişi yaparken



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mustafa İNSAN / MERSİN,



=======================================



Mersin'de 3 ayda uyuşturucudan 15 tutuklama



MERSİN'de son 3 ayda uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 15 kişi tutukandı.



Mersin Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde üç aylık planlı çalışma yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik timlerinin çalışmasına Özel Harekat Polisi de destek verdi. Sokak satıcılarının önceden belirlenen adreslerine yönelik operasyonlarda, 4 kilo 107 gram eroin, 2 kilo 20 gram metamfetamin, 85 adet ectasy tablet ele geçirildi.



Gözaltına alınan 22 zanlıdan 7'si adli kontrolle serbest kalırken, 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Görüntü Dökümü



------------------------



Polis araçları çıkış yaparken



Polis ev çevresinde güvenlik önlemi alırken



Özel harekat polisi kapıyı kırarken



Şüpheliler yere yatırılıp gözaltına alınırken



Uyuşturucu maddeler aranırken



Uzman köpekler arama yaparken



Şüpheliler adliyeye sevk edilirken



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mustafa İNSAN / MERSİN,



===========================================



Otomobil dere yatağına uçtu



ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde 10 metreden dere yatağına uçan otomobildeki 2 kişi kazayı yara almadan atlattı. Otomobil sürücüsünün ehliyetsiz olduğu belirtildi.



Kemer'e bağlı Kuzdere Mahallesi Yeni Cadde Sanayi yolu istikametinden Kemer merkez istikametine giden 21 yaşındaki Mustafa D.'nin kullandığı 07 ZD 819 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, Ağva Deresi yatağına uçtu. Taklalar atarak yaklaşık 10 metreden düşen otomobilden Mustafa D. ile arkadaşı 22 yaşındaki Burak Aydın kendi imkanlarıyla çıktı. Sürücü ve arkadaşı kazayı yara almadan atlattı.



Olay yerine gelen jandarma ekipleri ehliyeti olmayan sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 1763 lira ceza uyguladı. Dere yatağındaki otomobil vinç yardımıyla çıkarıldı.



Adının Eyüp olduğunu söyleyen bir görgü tanığı, "Bu araba sanayi istikametinden geliyordu, yanından da bir otobüs geçiyordu. Çocuklarda sürat bile yoktu, 60- 70 kilometre sürat ancak vardı. Bir baktım hemen taşların üstüne çıktı. Dere yatağının yanına geldi ve aşağıya devrildi" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------------------



-Dere yatağı ve araçtan detay



-Görgü tanığının olayı anlatması



-Dere yatağı ve çevredekilerden detay



-Aracın vinç ile çıkartılması



KJ: Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya),



==================================================



Yavru kediye işkence görüntüler hayvanseverleri ayağa kaldırdı (2)



İKİ KİŞİYE GÖZALTI



Çanakkale'de yavru bir kediye koli bandıyla sararak işkence yapılıp, bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, Çanakkale Barosu Hayvan Hakları Komisyonu savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kediye yapılan işkencenin yerel ve ulusal basında da geniş yer bulması üzerine Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü de harekete geçti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, işkence yapılan kedinin Cevatpaşa Mahallesi'nde yaşayan A.E.A.'ya ait olduğunu belirledi. Ekipler, A.E.A.'nın evine gidip, işkenceye uğrayan kendiyi kendisinden aldı. El konulan kedi Çanakkale Belediyesi Hayvan Bakım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Kediye işkence yaptığı belirtilen A.E.A'ya 546 TL idari para cezası kesildi. Polis ekipleri de savcılığın talimatı üzerine, Japonya'daki bir şakadan yola çıkarak kedisini koli bandıyla sararak işkence yaptığı belirtilen A.E.A. ve görüntüleri çekip, sosyal medyada paylaştığı anlaşılan U.G.'yi evlerinde gözaltına aldı. Çanakkale Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen iki genç, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



KEDİYİ SAHİPLENDİ



Çanakkale Belediyesi Hayvan Bakım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edilen kedi, aynı gün Kuaför Aylin Yılmaz tarafından sahiplenildi. Barınaktan kucağında sahiplendiği kediyle çıkan Yılmaz, "Olayı duyduğum andan itibaren kediyi sahiplenmek için can atıyordum. Uğraşlarımın sonucunda da bunu başardım. Zavallı hayvan titriyor. Kıyamam ben ona. İşkence görüntülerinin yer aldığı videoyu sosyal medyada izlediğimde adeta delirdim. Bence bu kediye işkence yapan iki gencin tedavi görmesi gerekiyor. Başka kedi ve köpeklerimde var. Bu kedi, işyerim ya da evim nereyi kabullenirse orada yaşayacak. Ama ilk önce bu korkaklığını gidermemiz gerekiyor. İlk önce bize güvenmesi gerekiyor. Kediyi ilk aldığımda bant izleri var mı yok mu ona baktım. Şaşırdım onları nasıl çıkarmışlar. Açıkçası nasıl çıkardıklarını da çok merak etmiyorum. Ama kendilerine ağda yapmayı çok isterim" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Gözaltına alınan iki şüphelinin görüntüsü



-Kediyi barınağa teslim eden Milli Park görevlilerinden görüntü



-Barınakta kediyi sahiplenen Aylin Yılmaz'dan görüntü



-Kediyi sahiplenen Aylin Yılmaz ile röp.



-Genel ve detay görüntüler



Haber: Burak GEZEN - Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,