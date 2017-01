Dha Yurt Bülteni - 12

BAKAN AĞBAL: GÜÇLÜ OLMAK İÇİN BU SİSTEME GEÇMEMİZ LAZIM (2)



BAKAN AĞBAL RESTORE EDİLEN TARİHİ CAMİYİ İNCELEDİ



Maliye Bakanı Naci Ağbal, merkeze bağlı Konursu Köyü'nü ziyaret etti, restorasyon çalışmaları tamamlanan Konursu Ulu Camisi'nde incelemelerde bulundu. Camii ziyareti sonrasında konuşan Bakan Ağbal, "Türkiye coğrafyasında birçok yerde bu şekilde camilerimiz, medreselerimiz var. Bunlara sahip çıkmamız, ayakta tutmamız lazım. Bunlar bize geçmişten gelen ama bizim geleceğimize mutlaka devretmemiz gereken emanetlerö dedi.



KAZA KURBANI GÜLHAN TOPRAĞA VERİLDİ



İncelemenin ardından esnafları ziyaret eden Bakan Ağbal, daha sonra da, Turgut Özal Bulvarı'ndaki köprülü kavşakta dün buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerden Mehmet Gülhan'ın Kaleardı Mahallesi Süleymaniye Camisi'ndeki cenaze törenine katıldı. Gülhan, ikindi namazı sonrası Kaleardı Mahallesi'nde aile kabristanlığında toprağa verildi. Aileye taziyelerde bulunan Bakan Ağbal, uçakla Ankara'ya gitmek üzere Erzurum'a hareket etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------------------



-Camii ziyareti



-Bakan Ağbal'ın konuşması



-Ziyaretler ve cenaze töreni



-Detaylar



HABER KAMERA: Fatih TURAN / BAYBURT,



===============================================



DP LİDERİ UYSAL: LANET OKUYARAK BU MESELEYİ GEÇİŞTİREMEZSİNİZ



DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, teröre lanet okunarak meselelerin geçiştirilmeyeceğini belirterek, "Her yaşanan terör hadisesinden sonra 'Başımız sağ olsun' demekten, hükümet etme sorumluluğumuz olmamasına rağmen millet önünde ben kendi adıma neredeyse hicap duyma noktasına geliyorum. Lanet okuyarak bu meseleyi geçiştiremezsiniz" dedi.



DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Eskişehir'de partisinin Gaga Restoran'da düzenlediği 'Çalışan Gazeteciler Günü' etkinliğine katıldı. Uysal yaptığı konuşmada Türkiye'de insanların yarınından endişe eder hale geldiğini söyleyerek şöyle davam etti:



"Türkiye'nin Cumhuriyet kurulduğundan itibaren özellikle dış politikasında standart hedefi olarak koyduğu kendi milli güvenliğini birinci derecede ilgilendirmeyecek hiçbir meselede bölgede yaşanan tartışmalara, çatışmalara, iç savaşlara taraf olmama prensibini eski Türkiye diye nitelendirenlerin yeni Türkiye'sinin getirdiği noktada, Beşiktaş'ında Ortaköy'ünde, Kayseri'sinde daha iki- üç gün evveli İzmir'inde maalesef Türkiye'yi bombalar patlayan, yarınından endişe eden, alışveriş merkezlerine gidemeyen, sokaklara çıkamayan insanlardan müteşekkil bir ülke, bir vatan konumuna maalesef bu yanlışlar getirmiştir."



Türkiye İstatistik Kurumu'nu da eleştiren Uysal, "Türkiye İstatistik Kurumu zaman zaman siyasi hedeflerle işsizlikten başlayarak milli gelir ölçümlerinden başlayarak parametreleri değiştirdiğinde zannediyorlar ki Türkiye bir gecede zenginleşecek. Zannediyorlar ki Türkiye bir gecede işsizlik meselesini çözecek. İtibarını yok ettiğiniz TÜİK'i Türkiye İllüzyon Kurumu haline getirirsiniz ama bu netice değişmez. Emirlerinizle ve yasaklarınızla televizyondaki dizi senaryolarını değiştirtebilirsiniz. Hürrem dizisinde olduğu gibi dekolte giyiyor diye yasaklayarak onların senaryosunu değiştirtebilirsiniz ama iktisatın kendine has kuralları, kanunları vardır, bunları bu tür müdahale ve dayatmalarla, maliye baskısıyla, üstü örtülü tehditlerle bunları değiştirtebilme imkanınız yoktur" dedi.



'OLAY YERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'



Gültekin Uysal, teröre lanet okunarak meselelerin geçiştirilmeyeceğini ifade ederek, "Türkiye'de bugün, her gün canlarımız parçalanırken, her yaşanan terör hadisesinden sonra 'Başımız sağ olsun' demekten hükümet etme sorumluluğumuz olmamasına rağmen millet önünde ben kendi adıma neredeyse hicap duyma noktasına geliyorum. Ama bu meselenin sahibi olanlar İçişleri Bakanlığını olay yeri inceleme şube müdürlüğü noktasına indirgeyerek yaşanan hadiselerin sonrasında, 'Şu kadar şehidimiz var, bu kadar yaralımız var' diyip PKK'ya lanet okuyarak bu meseleyi geçiştiremezsiniz" diye konuştu.



LİSANS İPTAL TEHDİDİ



Çıkartılan kanun hükmünde kararnamelerle gazetecilerin tehdit altında olduğunu söyleyen Uysal şöyle dedi:



"Türkiye'deki sistemin, kuvvetler ayrımı prensibinin, demokrasimizin, onlarca eksiği varken bugün özelikle toplumun bilgi alma ihtiyacını kaynak olarak, vazife olarak gören gazeteci arkadaşlarımızın son çıkartılan kanun hükmünde kararnamelerle beraber sahiplerinden emekçisine varıncaya kadar bütün gazetecilerin ensesinde maalesef teşbihte hata olmaz bir ilmik sallanmakta. İktidarın alehine gibi görünecek her hadiseyi yaşandıktan sonra yayın yasağı koyarak, eğer bu yayın yasaklarını 3 kez ihlal etiklerinde lisanslarının iptal edileceği tehdidi ile bu hakikatların ortaya çıkmasını engelleyemezsiniz. Eflatun'un güzel bir sözü var, Diyor ki 'Hakikat güneş gibidir gözlerinizi kapatsanız da gözlerinizin içine sızar."



MHP'YE ELEŞTİRİ



DP Genel Başkanı Gültekin Uysal konuşmasında MHP'nin tutumunu da eleştirerek, "Demokrat Partisi olarak iddiamız, Türkiye'nin bugün yeniden üretici güçlerini harekete geçirecek, yeniden demokrasiyi tam anlamıyla işler hale getirecek, yeniden hukuku herkesin bireylerin güvencesi haline getirecek, herkesi eşit hale getirecek bir tasavvufu icra etmemiz gerekirken Türkiye maalesef Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendi içinde yaşadığı tartışmalardan kaynaklı olarak dün 'önce devletim vatanım sonra partim' diyenleri, bugün önce partim sonra vatanım ve devletim deme noktasına geldiğini anlamakta güçlük çektiğimiz için sizler adına bizler de cevap arıyoruz" dedi.



Uysal, konuşmasının ardından Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve aynı zamanda Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olan Yılmaz Karaca'ya bir plaket verdi.



Görüntü dökümü:



------------------------



-DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın konuşması



Haber: Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, -



===============================================



SURİYE'DE BOMBAYLA BACAĞINI KAYBEDEN ALİ, ANTALYA'DA FUTBOLCU OLACAK (Görüntü dökümüyle yeniden)



SURİYE'de atılan bombayla sağ bacağını kaybeden, geldiği Antalya'da kağıt toplayarak ailesine bakan 12 yaşındaki Ali İsdfarec, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Ampute Futbol Takımı'nda futbol oynayacak.



Suriye'deki savaşın mağdurlarından Ali İsdfarec, Deyr ez-zor kentinde sokakta oynadığı sırada uçaktan atılan bomba nedeniyle sağ bacağını kaybetti. Ali İsdfarec, 7 kardeşi ve anne babasıyla Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Aile daha sonra, otobüsle Antalya'daki yakınlarının yanına geldi. Kızılarık Mahallesi'nde gecekonduya yerleşen Ali, annesi ile 7 kardeşinin geçimini sağlayabilmek için babası İsa Hüseyin İsdfarec'le birlikte çöpten kağıt ve plastik toplamaya başladı.



Tek bacağıyla ailesine destek olmaya çalışan küçük çocuğun hayatının haber olması üzerine Sivil Toplum Düşünce Platformu Ali İsdfarec için protez bacak aldı. Bacağına kavuşan Ali İsdfarec, babasıyla beraber Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel'i ziyaret etti. Başkan Türel, daha önce Suriye sokaklarında top koşturan Ali'ye Büyükşehir Belediyesi ASAT Ampute Takımı'na transfer teklifinde bulundu. Hazır olduğunda oynamak istediğini belirten küçük Ali'ye Başkan Menderes Türel bir de forma hediye etti.



Ali'nin babası İsa Hüseyin İsdfarec de Türk halkına ve devletine minnet duyduğunu ifade ederek, ülkesindeki savaşın bir önce bitmesini ve Suriye'ye geri dönmek istediklerini dile getirdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------------------------



Menderes Türel'in Ali'yi karşılaması



Ziyaretten detaylar



Başkan Türel ile Ali'nin sohbeti



Başkan Türel'in açıklamaları



Ali'nin babasının konuşması



Başkan Türel'in Ali'ye reçel ikram etmesi ve forma hediye etmesi



Başkan Türel ve Ali'nin yürümesi



HABER: Mustafa KOZAK- KAMERA: ANTALYA,



===============================================



TRAKYA'DA EĞİTİME 1 GÜNLÜK 'KAR' TATİLİ



EDİRNE, Tekirdağ ve Kırklareli valilikleri yoğun kar yağışının ardından yarın eğitime 1 gün ara verilerek tatil edildiğini, kamuda çalışan engelli ve hamillerin de 1 gün idari izinli sayılacağını açıkladı.



Balkanlar üzerinden gelen yağışı havanın etkisine giren Trakya'da, 3 gündür süren kar yağışı dün gece itibariyle etkisini yitirdi. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli valilikleri, kar yağışının ardından meydana gelen buzlanma ve sıfırın altına inen soğuk hava nedeniyle eğitime yarın 1 günlük ara verildiğini açıkladı.



Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli Valiliği açıklamalarında şöyle denildi: "09/01/2017 Pazartesi günü merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm özel/resmi okullar ve kurumlar, kar/buzlanma nedeniyle 1 (Bir) gün tatil edilmiştir. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personel 09/01/2017 Pazartesi günü 1(Bir) gün idari izinli sayılacaktır"



Haber: Edirne,



===============================================



SPİL'İN ZİRVESİNDE SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ



MANİSA'da bir elektronik eşya fabrikasında çalışan 25 yaşındaki Burak Atalan, üç yıldır arkadaşlık yaptığı 23 yaşındaki Çağla Ergil'e Spil Dağı'nda arkadaşlarının da yardımıyla sürpriz evlilik teklifi yaptı. Önünde diz çöktüğü Ergil'in teklifini kabul etmesi üzerine cebinden çıkardığı yüzüğü parmağına takan Atalan, daha sonra davul zurna eşliğinde karşılıklı oynayıp, mutluluğuğunu paylaştı.



Süpriz evlenme teklifi için Burak Atalan, arkadaşlarına karla kaplı Spil Dağı'nda iki kardan adam yaptırdı. Ardından spray boya ile hazırladıkları "Benimle evlenir misin?" yazılı pankartı kardan adamlara iliştirdi. Hemen önüne de yine sprey boyayla "Seni seviyorum" yazdırdı. Kırtasiyeden alınan balonlarla da kardan adamların olduğu bölüm süslendi. Son olarak davul ve zurnacı da çağırıldıktan sonra Atalan'ı arayan arkadaşları hazırlıkların tamamlandığını bildirdi. Atalan, bunun üzerine kız arkadaşı Çağla Ergil'i Spil'e gezmeye götürdü. Otomobilden inecekleri sırada Atalan, Ergil'den sürpriz yapacağını belirtip, yüzünü beresiyle kapatmasını istedi. Ergil, otomobilden indiğinde kendisi için hazırlanan evlenme teklifini görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Bu sırada önünde diz çöken Atalan, cebinden bir yüzük çıkarıp, Ergil'e "Benimle evlenir misin?" diye sordu. Ergil'in "Evet" diye yanıt vermesi üzerine Atalan, yüzüğü kız arkadaşının parmağına taktı. Bu sırada etraflarındaki arkadaşları konfetiler patlattı. İki genç, daha sonra davul zurna eşliğinde karşılıklı oynayıp, mutluluklarını arkadaşlarıyla paylaştı.



Kız arkadaşının evlilik teklifini kabul etmesinin mutlluğunu yaşadığını belirten Burak Atalan, "Çok mutluyum, her şey güzel olsun istedim" dedi. Bir süre yaşadığı şaşkınlığı üzerinden atlatamayan Çağla Ergil ise "Böyle bir şey beklemiyordum. Çok mutlu oldum" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Spil Dağı'nda südrpriz evlelilik teklifinden görüntü



-Burak Atalan ile röp.



-Evlenme teklifini kabul eden Çağla Ergil ile röp.



Haber - Kamera: Latif SANSÜR / MANİSA,