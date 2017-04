Dha Yurt Bülteni-11

BAŞBAKAN YILDIRIM: BİZ HERŞEYİ DOLAR OLARAK GÖRMÜYORUZ ()



1)AFRİKA'DA KURAKLIK TEHLİKESİ



Türkiye- Afrika Tarım Bakanları 1'nci Toplantısı ve Tarım İş Forumu'nda konuşan Gine Devlet Başkanı Alphe Conde, Afrika'nın, özellikle doğu Afrika bölgesinin kuraklıkla karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Alphe Conde, "Bu hayvancılığı etkiledi ve ölümlerle sonuçlandı. Çocukların yetersiz beslenmesine sebep oldu. Kırsal bölgelerde daha çok gözlemlenmektedir. İklim değişikliğiyle mücadele için çalışmalar yapılması gerekiyor. Afrika tarımına yönelik öncelik belirlememiz gerekiyor. Su kaynakları çok olmasına rağmen tarım arazilerinin sadece yüzde 6'sı su kaynaklarından faydalanıyor. Açlık kuraklıktan kaynaklanmaktadır. Tahıl üretimi düşük seviyededir. Pirinç üretimi olması gereken rakamın çok altındadır. Tarım teknolojileri konularında etkileşim sağlanması gerekiyor ve bu konuda Türkiye'den faydalanılması gerekiyor" dedi.



'AFRİKA SİZİN İKİNCİ EVİNİZ'



Afrika'da tarıma elverişli toprağın çok olduğunu, fakat tarım sektörü önünde zorluklar olduğundan bahseden Somali Devlet Başkanı Mohamed Abdullahi Mohamed, "Bugün Afrika'da çok üzücü bir durum var. Halklarımız kötü beslenmeden muzdarip, iklim değişikliğinin kötü etkileri var. Bu zor ve yıkıcı güçlükleri aşmamız gerekiyor. Tıbbi yardım gibi doğrudan müdahalelere neden oluyor ve bu da son derece maliyetli. Afrika'dan en parlak zihinlerimiz kuzey Amerika'ya veya Avrupa'ya gidiyor. Onları da geri getirmeye çalışmalıyız. Verimli, tarıma uygun arazilerimiz var ve Türk kamu ve özel sektörle işbirliğiyle gıda güvenliğini üst noktaya taşıyabilir ve açlığı önleyebiliriz. Gıda güvenliğini öncelik haline getirdik. Somali'nin 8 milyon hektarlık tarım arazisi mevcut ve verimli araziler. 500 milyon insanı bu arazilerle beslemek mümkün. Afrika sizin ikinci evinizdir, Türk yatırımcıları bekliyoruz" dedi.



HER YIL 12 MİLYON HEKTAR ARAZİ TARIM DIŞI KALIYOR



Afrika'nın küresel ekonomideki payının sadece yüzde 3'ken dünya nüfusunun yüzde 15'inin tarıma elverişli arazilerin yüzde 25'ine sahip olduğunu anlatan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "1.1 milyar nüfusun yarısı tarımsal faaliyette bulunuyor ve Afrika için tarım muazzam gelişme fırsatı sunuyor. Türkiye olarak Afrika'nın bu gayretinde daima güvenilir bir partner olduk ve olmaya devam edeceğiz. Dünya nüfusu hızla artıyor ve 2050'de 9 milyarı aşacağı tahmin ediliyor. Afrika'nın nüfusu 2050'de ikiye katlanacak. En fazla nüfus artışının sahra altı Afrika'da artacağı öngörülüyor. 7 milyarlık dünya nüfusunu beslemek için kullanılan tarım alanı 1.4 milyar hektar ancak her yıl 12 milyon hektar arazi çeşitli nedenlerle tarım dışı kalıyor. Oysa PAO'ya göre, 2050'ye kadar küresel tarım hasılasının yüzde 60 artırılması gerekiyor. Aksi takdirde dünya çok daha büyük siyasi, iktisadi, sosyal ve insani krizlerle karşı karşıya kalacaktır" diye konuştu.



AFRİKA'YI SÖMÜREN, KEMİRENLER AMBARLARINI DOLDURMA DERDİNDE



Afrika'nın 3 milyar hektarlık yüzölçümünün 1.1 milyarının tarıma elverişli olduğunu aktaran Faruk Çelik, şöyle konuştu:



"Bunun da sadece 270 milyon hektarı tarımda kullanılabiliyor ve 16 milyon hektarlık kısmı ancak sulanabiliyor. Dünyadaki 48 en az gelişmiş ülkenin 34'ü Afrika, açlık sınırının altındaki nüfusun yüzde 30'u Afrika ülkelerinde yaşamaktadır. Afrika'da açlıktan ölümler yaşanırken Uluslararası Hububat Konseyi küresel tahıl stokunun 500 milyon tonu aştığını açıkladı. Afrika'yı sömüren, kemiren ve nihayetinde semirenler şimdilerde kasalarını ve ambarlarını doldurma derdinde. Gerçek dostları olarak biz Afrika'nın hep yanında olduk, yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Kıtanın yüksek tarımsal potansiyeli doğru değerlendirildiğinde kendi gıda ihtiyacını fazlasıyla karşılayacağına inanıyoruz. 7 milyarlık dünya nüfusunun 1 milyarlık temsilcileri bu salonda. Afrika'da tarımsal kalkınmanın farklı boyutlarını sahadan gelen uzmanlarla ele alacağız ve yapabileceklerimizi gözden geçireceğiz."



AFRİKA'DAKİ BÜYÜKELÇİLİK SAYISI 50'YE YÜKSELECEK



Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerinin 2002'den bu yana her alanda çok yönlü geliştirildiğini anlatan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "2005'te başlattığımız Afrika açılımı artık ortaklık noktasına geldi. Büyükelçilik sayısı 39 ve 50'ye ulaştırmak istiyoruz. Afrika ülkelerinin Türkiye'deki büyükelçilik sayısı 33 ve yükseltilmesini istiyoruz. THY 52 noktaya uçuyor. Firmalar Afrika yatırımlarını artırıyor. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Afrika ülkelerini tek tek ziyaret ediyor ve Afrikalı dostlarımızı da burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Afrika'dan 4 bin 500 öğrenci Türkiye burslarıyla Türkiye'de eğitim görüyor. Tüm Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi geliştirmek için samimi gayretler içindeyiz" dedi.



DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU KONGREDEN BİLGİM YOK



Bakan Çavuşoğlu, Ak Parti'nin 21 Mayıs'ta olağanüstü genel kurula gideceğine ilişkin soru üzerine, "Kongre kararı parti MYK'sınca alınır. Ben MYK üyesi edğilim. Dolayısıyla böyle bir karardan henüz haberim yok. Sonuçta buna karar verecek olan MYK'dır" dedi.



2)YENİ YOLUN YÜKSEKLİĞİNE TEPKİ GÖSTERDİLER



SAKARYA'nın Erenler İlçesi'nden D-100 Karayolu'na bağlanacak yolda kot farkı nedeniyle evlerinin sular altında kalacağını ileri süren vatandaşlar yolun alçaltılmasını istedi.Erenler İlçesi'nden D-100 Karayolu'na bağlanacak olan Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde yapım çalışmaları devam ederken bölgede yaşayan bir grup vatandaş tepki gösterdi. 7065. ve 7067. Sokak'ta yaşayan vatandaşlar, yolun kotu 2 metreye kadar ulaşacağı için evlerinin yağışlar sonrası sular altında kalacağını ileri sürdü. Bölgede yaşayan Ali Şükrü Yavuz her yağış sonrası evlerine botlarla girdiklerini ifade ederek, "30 senedir bu mahallede oturuyorum. Her yağmur yağışında botlarla evimize girdik. Bu yol bu şekilde yüksek olursa acaba o zaman nasıl gireceğiz? Bu evlerin parasını bize verecekler mi? Ben böyle bir yol yapımı görmedim. Yetkililer kimse gelsinler yolu kontrol etsinler. Evlere de baksınlar, ona göre bu yolu alçaltsınlar" dedi. 70 yaşındaki Hava Muhçu caddenin yapılması durumunda evlerinin suya gömüleceğini belirterek, yolun alçaltılmasını istedi.



==========================================================



3)KAMYONLA ÇARPIŞAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI



MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'ndeki bir kavşakta, kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü 37 yaşındaki Mustafa Efe yaralandı.



Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında, İzmir-Ankara Karayolu Turgutlu çıkışındaki Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi. Kemalpaşa yönünden Turgutlu'ya gelen 44 yaşındaki Mustafa Kaygısız yönetimindeki 45 PD 505 plakalı kamyon, kavşaktan kontrolsüz bir şekilde yola çıktığı belirtilen Mustafa Efe'nin kullandığı 45 TC 524 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmayla savrulan otomobil, akaryakıt istasyonu önündeki yüksek gerilim hattının bulunduğu elektrik direğine çarptı. Otomobil sürücüsü Efe, araçta sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen AKS 110 ekipleri, Efe'yi sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekipleri Efe'yi ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı sürücü Efe'nin hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Kamyon sürücü Mustafa Kaygısız, "Ben Kemalpaşa yönünden geliyordum. Frene basmama rağmen önümdeki kavşaktan gelen otomobil sürücüsü herhalde akaryakıt istasyonuna girerim diye düşündü. Ama bana çarptı" dedi.



4)ATIK SU BORUSUNA SIKIŞAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI



TOKAT'ın Erbaa ilçesinde itfaiye ekipleri atık su borusuna sıkışan yavru kediyi kurtardı. Ekipler yavru kediye '110' ismi verildi.Cumhuriyet Mahallesi Kaymakam Uğur Boran Caddesinde 2 gün önce mahallenin çocuklarından korkup atık su borusuna kaçan yavru kedi burada sıkıştı. Bugün yavru kedinin sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye giderek çalışma başlattı. Yavru kedinin atık su borusunun kaldırım altında kalan bölümüne kadar ilerlediği fark edildi. Bunun üzerin kediyi kurtarmak için kaldırımı sökmeye karar verildi. Kaldırım taşları sökülerek yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. 2 gün atık su borusunda kaldığı belirlenen yavru kedi itfaiye istasyonuna götürüldü. Ekipler besledikleri yavru kediye itfaiyenin acil çağrı numarası olan '110' ismini verdi. Kurtarılan kedinin veteriner tarafından tedavisi ve aşılarının da yapılacağı öğrenildi.



5)GÖKOVA KOYLARINDA, MUĞLA CENNET KALSIN" DİYECEKLER



MUĞLA'da sivil toplum örgütleri ve vatandaşların biraraya gelerek oluşturduğu Muğla Çevre Platformu gönüllülerinin, iki gün boyunca Gökova koylarında, STS Bodrum Okul Gemisi'yle dolaşıp, "Muğla cennet kalsın" sloganıyla doğal SİT alanlarının koruma derecelerinin düşürülmesi tasarısını anlatıp, tepkilerini dile getirecekleri bildirildi.



Muğla Çevre Platformu gönüllüleri, doğal SİT koruma alanlarının derecelerinin düşürülmesi tasarısı ile ekolojik yıkım tehlikesi ile karşı karşıya olunduğunu anlatmak amacıyla sabah saatlerinde Bodrum'dan STS Bodrum Okul Gemisi ile Gökova koylarına açıldı. Grup, tekneyle açılmadan önce Bodrum Limanı'nda ellerinde dövizlerle basın açıklaması yaptı. "Korunan alanlar, kuyruklu yalanlar", "Dünyanın adil yasası, doğa yasası", SİT'leri icat etme, doğayı tüketme", "Koylar dolgu alanı olmaz" ve "Okluk Koyu'na dokunma" yazılı dövizler taşıyan grup adına basın açıklamasını Bodrum Kent Konseyi Başkanı ve Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz yaptı. Demiröz, koyların karşı karşıya kaldıkları tehlikeyi anlatmak ve doğal SİT koruma alanlarının derecelerinin düşürülmesi tasarısına dur demek için yola çıktıklarını belirtip, "Yolculuğumuz boyunca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bir gayrimenkul şirketine ihale ile hazırlattığı 'Ekolojik Temelli Bilimsel Rapor'a dayanarak doğal SİT koruma derecelerinin düşürülmesi tasarısını anlatmak istiyoruz. Bu tasarı gerçekleşirse, cennet koylarımızın betonlaştırılacağı, gelecek kuşaklara devredilecek doğal mirasımızın yok edileceği, olağanüstü bir ekolojik yıkım tehlikesi ile karşı karşıya olduğumuzu anlatacağız. Bakanlığın girişimi henüz bir tasarı olmasına rağmen, bölgemizde sanki bu tasarı kesinleşmiş, yasalaşmış gibi uygulamaların başladığına şahit olmaya başladık. Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde yer alan Okluk Koyu'nda Cumhurbaşkanlığı Konukevi'nin yıkılarak yerine başlatılan inşaatın, bakanlığın planladığı, henüz tasarı halindeki SİT değişikliklerini temel aldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Okluk Koyu'nda birçok ağaç kesilerek başlatılan güvenlik duvarı inşaatı, yaptığımız araştırmalar doğrultusunda herhangi bir kurumsal onaya dayanmamaktadır. Hazırlanan projede, yaklaşık 11 bin metrekarelik denizalanı doldurularak yapılacak bir yat yanaşma yeri de mevcuttur. Bu proje hem yürürlükte olan ulusal doğa koruma statülerine, hem de Türkiye'nin taraf olduğu 'Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi' hükümlerine aykırıdır. Yürütülen bu yasadışı inşaat faaliyetine karşı Şehir Plancıları Odası gerekli hukuki süreci başlatmış ve takip etmektedir. Hukuki süreci Muğla Çevre Platformu olarak bizler de yakından izlemekteyiz. Yetkilileri, doğal SİT alanlarımızı betonlaştıran, vicdanları yaralayan bu faaliyetlere bir an önce son vermeye çağırıyoruz. Başka Okluk yok, başka Gökova yok. Bırakın Muğla cennet kalsın" dedi.



Muğla Çevre Platformu üyelerinin iki gün boyunca STS Bodrum Okul Gemisi ile Kisebükü, Ören, Akyaka, Karacasöğüt ve Okluk koylarına giderek, "Muğla cennet kalsın" diyecekleri belirtildi.



6)3 DAKİKADA 308 GRAM ACI BİBER YEDİ



ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'nde düzenlenen acı biber yeme yarışması renkli görüntüler ortaya çıktı. Yedikleri biberin acısıyla yanan yarışmacıları protokol üyelerinin su dökerek serinlettiği yarışmanın birincisi, 3 dakikada 308 gram acı biber yiyen Süleyman Acar oldu.Kumluca'da 18'incisi düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında 'Acı Biber Yeme Yarışması' yapıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki yarışma öncesi, jüri üyeleri tarafından hassas terazide tartılan biberler, yarışmacılara teslim edildi. Yarışmada 2'si kadın 18 yarışmacı iki grupta mücadele etti. Yarışmacılara acı biberlerle birlikte domates ve ayran verildi.



'YANDIK' DİYE PROTOKOLE KOŞTULAR



Davul zurna eşliğinde başlatılan yarışta 3 dakika içinde en fazla biberi yemek için mücadele eden yarışmacılar, yedikleri biberin acısıyla ilginç görüntüler oluşturdu. Bazı yarışmacılar yedikleri biberlerin acısına dayanamayarak, protokol üyelerinden 'Yandık' diye yardım istedi. Protokol üyeleri de pet şişelerdeki suları yarışmacılara dökerek serinletmeye çalıştı. Müzik eşliğinde bazı yarışmacılar sahnede oyun oynadı.



3 DAKİKADA 308 GRAM BİBER



Yarışma sonunda jüri üyeleri tarafından yapılan tartı kontrolünde 3 dakikada 308 gram acı biber yiyen Süleyman Acar birinci, 307 gram acı biber yiyen geçen yılın birincisi Hasan Özdil ikinci, 266 gram acı biber yiyen Mehmet Ateş ise üçüncü oldu.



MUTLULUK HORMONU SALGILANIYOR



Kaymakam Polat Kara, bilimsel bir araştırmaya göre acı biber yemenin beyinde mutluluk hormonu salgıladığını, çikolatanın yaptığı bu işi acı biberin de yaptığının ortaya konduğunu söyledi. Kaymakam Kara, hem sağlık hem de mutluluk hormonu sağlaması açısından insanlara acı biber yemeyi tavsiye etti.



"ÜRÜNE GÜVENİYORUZ"



Belediye Başkanı AK Partili Hüsamettin Çetinkaya, bu yarışmaya katılmak isteyenlerin sadece Kumluca değil, Türkiye'nin değişik yerlerinden geldiğini söyledi. Acı biber yemenin amacının Kumluca ve yöresinde sera üretimini anlatmak, üretim yapan insanların topluma ürettikleri ürünleri 'Kendimiz üretiyor, kendimiz yiyoruz' mesajı vermek olduğunu hatırlatan Çetinkaya, şöyle dedi:



"Adı üstünde Tarım ve Seracılık Festivali, Kumluca'da yapılıyor. Kumluca seralarından her türlü sebzenin üretildiği bir üretim bölgesi. Gündemde hep seralarda üretilen ürünlerle ilgili güvenilir gıda noktasında en çok endişe edilen, olumsuz algı oluşturulmaya çalışılan bir olay. Sonuç itibariyle biz şunu diyoruz 'burada yediğimiz biberi kendimiz üretiyoruz, önce kendimiz tüketiyoruz' ki ürettiğimiz ürüne güveniyoruz. Güvenilir gıda noktasında Türkiye'de en güvenilir tarımsal üretim yapılan bölgeyiz. Bugün de gördünüz kendi ürettikleri ürünleri üreticimiz yıkamadan tüketti. Bunun çıkış noktası buydu ancak işin esas olanı zoru başarmaktı. Burada domates, salatalık da yenilebilirdi, ama acı biberi yemeyi tercih ettiler. İnşallah kaymakamımızın dediği gibi mutluluk hormonu salgılar ve acıyı yiyenler buradan mutlu ayrılır."



BU YIL BİRİNCİ OLDU



Acı biber yeme yarışmasında geçen yıl ikinci olan ve bu yıl 1 gramla birinciliği elde eden Süleyman Acar da geçen yıllarda da yarışmalara katıldığını ancak birinciliği elde edemediğini, bu yıl zoru başardığı için mutlu olduğunu kaydetti.



ALTINLA ÖDÜLLENDİRİLDİLER



Yarışma sonunda protokol tarafından birinci olan yarışmacıya yarım, ikinci ve üçüncüye ise çeyrek altın hediye edildi. Yarışmaya katılan iki kadın yarışmacıya ise Başkan Çetinkaya tarafından medeni cesaretlerinden dolayı gram altın hediye edildi.



7)VESTEL PAZARLAMA GENEL MÜDÜRÜ GÜLER: BEYAZ EŞYADA BÜYÜME YÜZDE 29



VESTEL Pazarlama AŞ Genel Müdürü Ergün Güler, beyaz eşyada uygulanan ÖTV indirimiyle ilgili, "Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin verilerine göre, hükümetin verdiği destekle ilk 3 ayda iç piyasada büyüme yüzde 29 olarak gerçekleşti" dedi.



Vestel'in yurt içindeki 1207'nci mağazası Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde açıldı. Mustafa Dayan ve Hakan Özdemir'in sahibi olduğu mağazanın açılışına, Vestel Pazarlama AŞ Genel Müdürü Ergün Güler, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş ve Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Odası (MESO) Başkanı Hasan Çelik ile diğer davetliler katıldı.



AKILLI TELEFON İTHALATI 4 MİLYAR DOLAR



Vestel Pazarlama AŞ Genel Müdürü Ergün Güler, MATSO Başkanı Ahmet Boztaş'a akıllı telefon Vestel Venüs hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin yılda verdiği cari açığın 34 milyar dolar olduğunu, bunun 4 milyar dolarının akıllı cep telefonlarından kaynaklandığını anlatan Güler, Türk mühendis ve işçilerinin ürettiği Vestel Venüs'ün kullanılması durumunda hem cari açığın düşeceğini hem de istihdamın artacağını söyledi. Ergün Güler, Vestel Venüs'ün iç pazarda yüzde 7'lik paya ulaşmasını hedeflediklerini de aktardı.



SEKTÖR İLK 3 AYDA YÜZDE 30 BÜYÜDÜ



Açılış töreninin ardından gazetecilere de açıklama yapan Genel Müdür Ergün Güler, şirket olarak 2016 yılını yüzde 25 büyümeyle kapattıklarını ve son 4 yılda her yıl yüzde 25 büyüdüklerini, toplamda yüzde 100 büyümeye ulaştıklarını söyledi. 2017 yılında ÖTV indiriminin geldiğini ve beyaz eşya sektörünün nefes aldığını aktaran Ergün Güler, "Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği verilerine göre, hükümetin verdiği destekle ilk 3 ayda iç piyasada büyüme yüzde 29 olarak gerçekleşti. Trend olumlu devam ediyor. Nisanda da piyasadan gelen verilerle çift haneli büyümelerin de olduğunu görebiliyorum. Bizim de Vestel olarak iç piyasa büyüme öngörümüz yüzde 25-30 arasında" dedi. Ergül, Vestel'in ürettiği ürünlerin yüzde 83'ünü yurt dışına ihraç ettiğini kaydetti.



Vestel Elit HM mağaza sahiplerinden Mustafa Dayan da mağazanın toplam 2 milyon TL'lik bir yatırımla kurulduğunu ve şu anda 5 kişinin çalıştığını anlattı. İzdihamın yaşandığı mağazanın açılışında davetliler, verilen anahtarla çeşitli hediyeler kazanma fırsatına şansına sahip oldu.



