Dha Yurt Bülteni-11
HATAY'DAN SURİYE'DEKİ PYD MEVZİLERİNE HAVAN ATIŞI (EK)1)TÜRK KARAKOLUNA HAVAN MERMİSİ İSABET ETTİGenelkurmay Başkanlığı resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, saat 09.
HATAY'DAN SURİYE'DEKİ PYD MEVZİLERİNE HAVAN ATIŞI (EK)
1)TÜRK KARAKOLUNA HAVAN MERMİSİ İSABET ETTİ
Genelkurmay Başkanlığı resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, saat 09.00 sularında, PYD/PKK/YPG işgali altındaki Afrin bölgesinden Hatay'ın Hassa İlçesi sınırlarındaki Gökhan Hudut Karakolu'na havan saldırısında bulunulduğunu bildirdi. Karakola isabet eden havanın patlaması sonucu can kaybının yaşanmadığını belirtilen açıklamada, şöyle dendi:
"Hudut emniyet görevindeki güvenlik kuvvetlerimize yönelik, PYD/PKK/YPG kontrolündeki Suriye topraklarından açılan ateşe, havan tespit radarı ile yapılan yer tespitini müteakip derhal bölücü terör örgütü hedeflerine meşru müdafaa kapsamında misli ile mukabelede bulunulmuştu."
LAR
HATAY/DHA
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2)YUNUSLARIN SİLAHLA VURULMASINA ÇİFTE SORUŞTURMA
ZONGULDAK'ın Çaycuma İlçesi Filyos Beldesi'nde yunusların silahla vurulmasıyla ilgili Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ardından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü de soruşturma başlattı.
Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen, Filyos bölgesinde kuş fotoğrafı çekerken silah sesi üzerine gittiği sahilde silahla vurulan 6 ölü yunus ile onları vurduğu ileri sürülen balıkçıların fotoğrafını çekti. Sözen'in fotoğrafları teslim ettiği Orman ve Su İşleri Müdürlüğü'nün konuyla ilgili başlattığı soruşturma sürerken, olayın basına yansıması üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü de soruşturma başlattı. Müdürlüğe bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri ile Çaycuma Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri sahilde inceleme ve araştırma yaptı.
Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Sezgin Örmeci, soruşturmanın sürdüğünü söyleyerek şöyle konuştu:
"Doğa ve Koruma Milli Parklar Müdürlüğü olarak bizi daha çok kara avcılığı kanunu ilgilendiriyor, su ürünleriyle ilgili işlem yapılabiliyor ancak tutanaklarımızı konusu gereği Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'ne gönderiyoruz. Ama dilekçe geldiği için başlattığımız soruşturma devam ediyor. Görüntüleri elimizde bulunan vatandaşlar bulunarak ifadelerine başvurulacak. Kişinin kimliğini bulabilecek şekilde elimizde net görüntüler var. Duyarlı vatandaşlarımızın da yardımcı olacağını düşünüyorum. Bunun sonucunda da Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüyle istişare ederek gerekli bilgi ve belgeleri teslim edeceğiz."
Soruşturma sonunda yunusları vurdukları tespit edilen kişilere, 'Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ' in avlanması yasak tür olan 16'ncı maddesine göre 1155'er lira idari para cezası uygulanacağı ve av malzemelerine el konulacağı bildirildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Sezgin Örmeci ile röp.
-Sezgin Örmeci'den detaylar
-Orman ve Si İşleri Zonguldak İl Müdürlüğü binası
Süre: (03.08) Boyut: (203 MB)
Haber-Kamera: Durmuş SEVİNDİK- Gürkay GÜNDOĞAN-ZONGULDAK,
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3)MERSİN'DE KADINLARA 1 MAYIS ÇAĞRISI
MERSİN'de, referandum sürecinde Hayır çalışması yapan Kadın Platformu üyeleri, mücadelenin devam için kadınlara 1 Mayıs çağrısı yaptı.
Sağlık ve Sosyal Hizmet Enmekçileri Sendikası (SES) hizmet binasında buluşan kadınlar, referandumun sonucunun geçersiz olduğu vurgusunu yaptı. Kadınlar adına açıklama yapan SES Şube Eş Başkanı Özge Göncü, tüm sürecin hukuksuz ilerlediğini ifade ederek, mühürsüz pusulaların keyfi şekilde kabul edildiğini söyledi. 1 Mayıs'ta alanlara çıkmaya çağrı yapan Göncü, "Deklare ediyoruz ki bu seçimin sonucu geçersizdir, biz bitti demeden bitmeyecek. 'Hayır, daha bitmedi, yeni başlıyor' demek için tüm kadınları 1 Mayıs günü saat 16.00'da Cumhuriyet Alanı'na davet ediyoruz. Biz kadınlar bulunduğu her alanda hayır dememizin gerekçelerini ve bu seçimin geçersizliğini anlatacağız ve çalınmaya çalışılan geleceğimize sahip çıkacağız" diye konuştu.
Görüntü Dökümü
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-Kadınlardan görüntüler
-Kadınlar hayır temalı görsel ile
-SES Şube Eş Başkanı Özge Göncü'nün konuşması
-genel ve detay görüntüler
SÜRE: 01: 20 BOYUT: 41.50 MB
Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN,
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4)YURTTA 'ATATÜRK I' TARTIŞMASI
BİLECİK'te üniversite öğrencilerinin kaldığı yurtta Atatürk fotoğrafının kaldırılıp yerine 2'nci Abdülhamid'in fotoğrafının konulmasına öğrenciler tepki gösterdi. Yetkililer, yurtta ayrı bir Atatürk köşesi yapıldığı için fotoğrafın kaldırıldığını söyledi.Hürriyet Mahallesi'ndeki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenci yurdunun girişindeki 'Türk Büyükleri'nin bulunduğu duvarda Atatürk'ün fotoğrafı yerine 34'üncü Osmanlı Padişahı 2'nci Abdülhamit'in fotoğrafının konulması bazı öğrencilerin tepkisiyle karşılandı. Öğrenciler, duvarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2'nci Abdülhamid, Mevlana'nın, 2'nci Mahmut, Mehmet Çelebi, 1'nci Beyazıt ve 1'inci Murat'ın fotoğraflarının yer aldığını belirterek, "Burada Atatürk'ün de fotoğrafı vardı. Onu kaldırıp yerine 2'nci Abdülhamit'in fotoğrafını koydular" dedi.
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Bilecik İl Müdürü İsmail Şen, yurda ayrı bir Atatürk Köşesi yapıldığını söyledi. Türk büyüklerinin olduğu yerdeki Atatürk fotoğrafının da yıpranması nedeniyle kaldırıldığını ifade eden Şen şöyle konuştu:
"Yurttaki görevli arkadaşlar buradaki Türk büyüklerine yönelik bir resim çalışması yapalım diye bize bir teklif getirdiler. Biz de 'Tamam, bir hazırlık yapın' dedik. Duvardaki bazı fotoğraflar yıpranmıştı. Atatürk fotoğrafının da kenarları yırtılmış ve deforme olmuştu. Bu nedenle Atatürk fotoğrafı kaldırıldı ve biz yurda Atatürk Köşesi yapalım dedik. Atatürk ile ilgili ayrı bir köşe yaptık. Bizim nazarımızda Atatürk'ün yeri çok daha farklıdır. Yani eğer öyle bir köşe yapılacaksa orada bir fotoğraftan ziyade ona has bir köşenin olması daha uygundur. Türk büyüklerini bulunduğu yerin düzenlemesi devam ediyor. Orada yıpranmış olan fotoğraflar yenisiyle değiştirilecek."
Görüntü Rökümü:
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-2'nci Abdülhamid'in fotoğrafını asıldığı bölümün görüntüsü,
-Yurt Müdürü Lütfü Akyüz'ün konuşması,
-Kredi ve Yurtlar Kurumu Bilecik İl Müdürü İsmail Şen'in konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)
Haber-Kamera: Cafer ELMAS-BİLECİK,
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5)AYVACIK'TA 34 KAÇAK YAKALANDI
ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nden umut yolculuğuna çıkan 34 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.Ayvacık'ın Dutburnu Mevkii'nden bu sabah Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla yola çıkan Suriye, Kongo, Afganistan, Kamerun ve Eritre uyruklu 34 kaçak, 1 mil açıkta, TCSG 28 Bot Komutanlığı görevlilerinin yaptığı operasyonda yakalandı. Küçükkuyu Beldesi'ndeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen kaçakların kimlik tespiti sırasında, çoğunun daha önce yapılan operasyonlarda da yakalandığı belirlendi. Kaçaklar, daha sonra Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Görüntü Dökümü
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Kaçaklardan görüntü
Genel ve Detay görüntü
(Haber- Kamera: Dilara ERDİNÇ / AYVACIK (Çanakkale),
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6)ADANA'DA ARAPÇA TABELALAR KALDIRILDI
ADANA Büyükşehir Belediyesi, kentteki Suriyeli sığanmacıların açtığı işyerlerinde kullanılan Arapça tabelaları kaldırdı.
Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen çalışmada, şehrin çeşitli noktalarında görüntü kirliliği oluşturan ve Türkçe'nin korunması çalışmalarına zarar veren tabela, led ışık ve posterler söküldü. Uygulama, Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı Kocavezir Mahallesi, Güney Kuşak Bulvarı, 5 Ocak Bulvarı ve kentin farklı bölgelerinde gerçekleştirildi.
Görüntü Dökümü
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Zabıtanın tabelaları sökmesi
Sökülen tabelaların zabıta aracına konması
SÜRE: 02'41" BOYUT: 164 MB
Haber-Kamera: ADANA,
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