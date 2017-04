Dha Yurt Bülteni-11

1)ŞEHİTTEN EŞİNE VASİYET GİBİ SON MESAJ



"ÖLÜRSEM OĞLUMUN ADINI HARUN KOY"



İZMİR Torbalı'da yaşayan şehit Jandarma Uzman Çavuş 25 yaşındaki Harun Şenözüar'ın şehadetinden bir gün önce eşine attığı son mesaj, yürek sızlattı. Adeta vasiyet gibi olan telefon mesajında, şehit Şenözüar'ın 8 aylık hamile eşi Melek Şenözüar'a, "Bu görev ölürsem çocuğun adını Harun koy" diye yazdığı ortaya çıktı.



Hakkari'nin Çukurca İlçesi Kaletepe ile Hantepe üs bölgeleri arasında geçen pazar akşamı PKK'lı teröristler tarafından askeri araca roketatarlı saldırı düzenlendi. Yaralanan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş 25 yaşındaki Harun Şenözüar, tedaviye alındığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde saldırının ertesi günü şehit düştü. Doğum gününe 4 gün kala şehit düşen Harun Şenözüar, dün (salı) memleketi İzmir'in Torbalı İlçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Mümin Mesci Cami'nde ikindi namazına müteakip gerçekleştirilen törenin ardından Harun Şenözüar, Karaot Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şehit Harun Şenözüar'ın operasyona çıkmadan önce 8 aylık hamile olan eşi Melek Şenözüar ile son kez gerçekleştirdiği mesajlaşma ortaya çıktı. İkili arasındaki ilk mesajlaşma 16 Nisan'da saat 17.20'de gerçekleşti. Şehit Uzman Çavuş'un eşine, "Bu görev ölürsem çocuğun adını Harun koy" diye mesaj attığı öğrenildi. Ardından ikili arasında saat 22.00 sıralarında tekrar mesajlaşma gerçekleşti. Torbalılı şehidin mesajında, "Ben ölcem galiba" diye yazdığı eşinin ise, "Ne oldu ya" diye yanıt verdiği, ardından şehidin, "Geçende son 20 gün diyordun. Şimdi de son görevindir diyorsun. Belki de Allah söyletiyordur. Ölürüm belki. Tabutum gelir" diye mesaj attığı ortaya çıktı.



EŞİNİN GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI



Öte yandan: Melek Şenözüar'ın; şehit eşi Harun Şenözüar'ın otomobil kullanıp türkü söylerkenki bir görüntüsünü Facebook hesabından paylaşım altına şunları yazdı:



"Hakettigin yerdesin Allah'ın yiğidi. Sana boylesi yakısırdı. Oğlun da senin gibi bir yiğidin parçası. Ait olduğun yerdesin. Bizimlesin. Kavuşmamız hep ebedi dünyada diyodun. Cennet biletinim diyodun. Oğlun olsun istiyodun. Kara toprak bile ayıramaz beni- seni. 3 günlük sevmedim. Ömrümün son nefesime kadar bu kaptesin"



Görüntü Dökümü



----------------------------



Şehit eşinin paylaşımı



Haber: Gökhan YALKALK- Kamera: TORBALI (İzmir),



=================================================



2)SİLAHLI YARALAMA GÜVENLİK KAMERASINDA



BURSA'da iki kişi arasında otomobil alışverişi nedeniyle yaşanan anlaşmazlık sonucu çıkan tartışmada 28 yaşındaki Yasin İpek, Zafer Çakmak tarafından av tüfeğiyle karnından vuralarak ağır yaralandı.Silahlı kavga, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Olay, geçtiğimiz ay Merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesinde bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. Zafer Çakmak (30) ile Yasin İpek (28) arasında daha önceden meydana gelen araç alışverişi nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Bu anlaşmazlık nedeniyle Yasin İpek ve Zafer Çakmak benzin istasyonunda buluştular. Yaşanan tartışma esnasında araç içinde bulunan Zafer Çakmak yanında bulunan av tüfeğiyle Yasin İpek'in karnına ateş ederek ağır yaraladı. Yasin İpek'in yere düşüp kanlar içinde kalması üzerine Zafer Çakmak aynı araçla geldiği arkadaşlarıyla birlikte olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi sonucu olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ağır yaralanan Yasin İpek ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay esnasında benzin istasyonunun güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüler sonrası araştırma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri Zafer Çakmak'ı dün akşam evinde suç aleti av tüfeğiyle birlikte yakaladılar.



Görüntü Dökümü



----------------------------



Olay anının güvenlik kamerası görüntüsü



Hüseyin TÜCCAR,BURSA/



SÜRE: 1 dakika 35 saniye BOYUT: 6.68 MB



=================================================================



3) TRAKTÖR 30 METRE UÇURUMA YUVARLANDI: 3 YARALI



ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde kereste yüklü traktörün 30 metre uçuruma yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı.



Gedelme Yaylası'ndan saat 14.30 sıralarında Kemer'e giden 66 yaşındaki Abdurrahman Karakoyunlu'nun kullandığı 07 EP 082 plakalı kereste yüklü traktör, freni boşalınca yoldan çıktı. Traktörün yaklaşık 30 metre uçuruma yuvarlandığı kazada araçta bulunan Abdurrahman Karakoyunlu ile 51 yaşındaki Mustafa Yiğit ve 57 yaşındaki Adil Köse yaralandı.



Kazayı yakında yol çalışmasında görevli işçiler fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ve işçilerin yardımıyla uçurumdan yukarı çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Adil Köse ve Mustafa Yiğit'in vücudunun bazı yerlerinde kırıklar olduğu, Abdurrahman Karakoyunlu'nun ise başından yaralandığı belirtildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.



Kemer Jandarma Komutanlığı ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.



Görüntü Dökümü



----------------------------



Ambulans ve yaralıdan görüntü



Yerde yatan yaralı



Traktörden görüntü



Yaralı detay



Traktör şoförü Abdurrahman Karakoyunlu'nun fren tutmadı demesi



Şoförün eşinin gelmesi ve haykırması- detay



48.6 MB /// 01.31



Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya),



=========================================



4)HALİKARNAS DİSKO'DA KORKUTAN YANGIN



MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki dünyaca ünlü Halikarnas Disko'da yaz sezonunu öncesi yapılan hazırlıklar sırasında ses yalıtım duvarlarında yangın çıktı. Yangında şans eseri yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.



Bodrum'da 1975 yılında turizmci Süleyman Demir tarafından hizmete açılan ve dünyaca ünlü şovları ile bilinen Kumbahçe Mahallesi'ndeki Halikarnas Disko'da bugün saat 14.30 sıralarında yaza hazırlık ve tadilat çalışmaları yapılırken yangın çıktı. Otopark bölümündeki, yüksekliği 24 metre genişliği 50 metre olan ve izolasyon malzemeleri ile kaplı ses yalıtım duvarında işçilerin spiral makinası ile çalışırken kıvılcımların süngerleri tutuşturması ile başlayan ve kısa sürede büyüyen yangına ilk müdahaleyi, yangın tüpleri ve su dökerek işçiler yaptı. Bu sırada ihbar üzerine gelen üç itfaiye aracı ile 12 itfaiye eri de alevlere müdahale etti. Simsiyah dumanlar yaklaşık 5 kilometre uzaklıktan görülürken, yangın panik yaşanmasına da neden oldu. Yangın yaklaşık 1 saatte güçlükle söndürülürken ses yalıtım duvarı kullanılmaz hale geldi.



Halikarnas Disko yetkilisi Osman Özbilen, "Haziran ayında yapacağımız açılış öncesinde tadilat ve yenileme işleri yapıyorduk. Diskonun içerisinde değil otopark bölümündeki ses duvarında yangın çıktı. Taşeron işçilerimiz çalışırken, spiralden çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Diskonun ana bölümünde herhangi bir zarar yok, kısa zamanda müdahale ile yangını diğer bölümlere sıçramasını önlemeyi başardık. Önemli olan herhangi bir işçimize, arkadaşımıza bir şey olmaması" dedi.



Görüntü Dökümü



----------------------------



-Yangından ve söndürme çalışmalarından görüntü



-İtfaiye araçlarından görüntü



-Diskonun dışından görüntü



-Yanan ses yalıtım duvarının görüntüsü



-Halikarnas Disko Yetkilisi Osman Özbilen'in açıklaması



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla),



================================



5)GÜVENLİK HALATI KOPAN İŞÇİ ÖLDÜ



ANTALYA'da, özel bir kreşteki tadilat çalışması sırasında güvenlik halatının kopması nedeniyle 4'üncü kattan merdiven boşluğuna düşen 42 yaşındaki Musa Seren, yaşamını yitirdi.



Kepez İlçesi Yeşilyurt Mahallesi 4301 Sokak Yeşilyurt Kardelen Yetenek Geliştirme Merkezi ve Kreşi'ndeki olay, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. 4 katlı binanın en üst katındaki tadilat çalışması sırasında işçilerden Musa Seren, dengesini kaybederek merdiven boşluğundan 2'nci kata düştü. Güvenlik halatı kopan ve demir korkuluklara çarparak beton zemine düşen Seren, ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Seren, polis ve itfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden alınarak ambulansa taşındı. Belindeki güvenlik halatıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Musa Seren, acil serviste yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Seren'in cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.



Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.



Görüntü Dökümü



----------------------------



-Kardelen merkezinin dışarıdan görüntüsü



-Polis ve itfaiyeden görüntü



-Yaralının sedyede görüntüsü



-Ağlayan öğrencilerin görüntüsü



-Gazetecilere saldırma görüntüsü



-Detaylar



'63.9 MB- 2 MB '



Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,



=====================================================



6)KÖY YUMURTASIYLA ALDIKLARI BİLETLE FİLM İZLEDİLER



ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde köy okulu öğrencileri, ilk kez gittikleri sinemada 1 adet yumurta karşılığında aldıkları biletle çizgi film izledi.Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencileri Halime Darçın, Eslem Yılmaz, Sena Sönmezel, Fatmanur Kuyumcu, Sergen Renkli, Ayhan Mete Baygeldi, Betül Şahin, Büşra Başak ve Gülay Esen, öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Şule Kösem koordinatörlüğünde topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında Kaymaklar Köyü Hacullu Ortaokulu'nu ziyaret etti. Çocuklara eşofman takımı ve oyuncak hediye eden gençler, ardından 1'nci ve 4'üncü sınıfta eğitim gören öğrencileri minibüse bindirerek film izleyecekleri sinema salonuna götürdü. 14 öğrenci, yanlarında getirdikleri yumurtaları sinemadaki görevliye vererek biletleri aldıktan sonra salona girdi. İlk kez bir çizgi filmi sinemada izleyecek olmanın mutluluğunu yaşayan çocuklara patlamış mısır dağıtıldı.



Üniversite öğrencisi Eslem Yılmaz, proje kapsamında çocukları bir adet köy yumurtası karşılığında sinema ile buluşturduklarını söyledi. Çocukları ilk kez sinemayla tanıştırmaktan mutlu olduklarını söyleyen Yılmaz, şöyle konuştu:



"Bir köy okulu seçerek buradaki çocukları mutlu etmek istedik. Çocuklar sinemaya gelirken bir adet köy yumurtası getirdi. Bizler sinemada ki görevlilere vererek biletlerimizi aldık. Öğrenciler ilk defa sinemaya gelerek film izlediler. İçlerinde ve gözlerinde inanılmaz sevinç, değişik bir his vardı. Bizde onlarla birlikte olmaktan mutlu olduk."



Görüntü Dökümü:



---------------------------



-Yumurtalarını görevliye teslim etmeleri



-Biletleri alarak salona girmeleri



-Patlak mısırların dağıtılması



-Filmin başlaması



-Öğrencilerle röportaj



-Eslem Yılmaz ile röportaj



Süre: (4.26) Boyut: (136 MB)



Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),



==================================================