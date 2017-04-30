Dha Yurt Bülteni - 10
Kızı öldürülen babanın feryadı"YASTIĞINA BIRAKILAN MERMİ DEVAMI VAR ANLAMINA GELİYOR"BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, geçen 14 Nisan'da başından tabancayla vurularak öldürülen 22 yaşındaki Pınar Ç.'nin (Çiçek) ailesinin acısı tazeliğini koruyor.
Kızı öldürülen babanın feryadı
"YASTIĞINA BIRAKILAN MERMİ DEVAMI VAR ANLAMINA GELİYOR"
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, geçen 14 Nisan'da başından tabancayla vurularak öldürülen 22 yaşındaki Pınar Ç.'nin (Çiçek) ailesinin acısı tazeliğini koruyor. Kızının öldürülmeden önce barışma bahanesiyle kandırıldığını belirten acılı baba Mustafa Arslan, "Bir mermi başına sıkılmış, bir mermi de yastığına bırakmışlar. Bu devamı var anlamına geliyor. Adalete güveniyoruz. Biran önce zanlının yakalanarak adalete teslim edilmesini istiyoruz" dedi.
Altınoluk Mahallesi'ne geçen 12 Nisan'da taşınan Pınar-Ümit Ç. çiftinin evlerinden iki gün sonra saat 10.00 sıralarında bir el silah sesi duyuldu. Kısa süre sonra evden ayrılan Ümit Ç., otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı. Silah sesi üzerine komşuları jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ve kapıyı kırarak içeri giren jandarma yatak odasında Pınar Ç.'yi başından vurulmuş, kanlar içinde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Ümit Ç.'nin olay yerinden kaçarken kullandığı otomobil, kısa sürede sonra Kadıköy Mahallesi'nde terkedilmiş olarak bulundu.
Soruşturma başlatan jandarma Ümit Ç.'in yakalanması için çalışma başlattı. Ancak, katil zanlısının halen yakalanaması Pınar Ç.'nin ailesinin tepkisine neden oldu. Pınar Ç.'nin babası Mustafa Arslan, olay yerine bir tane de mermi bırakıldığını belirtip, "Bu devamı var anlamına geliyor. Bir an önce zanlının yakalanarak bu olayın çözülmesini istiyoruz" dedi. Mustafa Arslan, cinayet öncesi ile ilgili olarak ise şu bilgileri verdi:
"Olaydan iki ay önce kızım ile damadım arasında bir sıkıntı oldu. Sonra Ümit, babası ve annesi ile kızımı darp etti. Ardından da beni çağırıp 'kızını al' dediler. Gidip kızımı aldım, kendi evime getirdim. Aradan iki ay geçmesinin ardından araya birilerini sokup, barışmak istedi. Bunların bir bebeği var; yuvaları perişan olmasın, dağılmasın diye büyüklerimize de sorup uygun gördük. Oturduk, konuştuk. İkisi de konuştu anlaştılar. Hatta sonra Ümit, çocuğuyla gelip,
iki gün benim evimde kaldı. Çoluğumun, çocuğumun yanında ağladı, sızladı; 'Lütfen beni affedin. Eşimi seviyorum. Bundan sonra sadece ben ve çocuklarım var' dedi. Sonra bizde boşanma davasından vazgeçtik. Altınoluk'a yerleştiler. Hatta ailesi izin vermediği içinde eski evden eşyalarını da almadılar ve Altınoluk'ta eşyalı bir ev tuttular. Aradan 2 gün geçtikten sonra jandarmalar geldi ve bana kızımın öldürüldüğünü söyledi."
"Olayı haber alıp, Altınoluk'a gittiğimde, kızımın başına bir mermi sıkılmış, bir mermi de yastığına bırakmış" diyen Arslan, şöyle devam etti:
"Çocuğumun her tarafında morluklar vardı. Çocuğuma işkence yapıldığını düşünüyorum. Adalete güvenim tam. Ümit Ç.'nin bunu ailesiyle birlikte yaptığını düşünüyorum. İstediğim, Ümit Ç.'nin biran önce yakalanarak olay tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması ve kızımın mezarında rahat yatabilmesi" dedi.
Amca Hayrettin Arslan da, 16 gün önce katledilen Pınar'ın katil zanlısının yakalanması istediğini belirtip, "Yanında bazı şüpheliler varsa bunların araştırılmasını ve icabının yapılmasını istiyorum. Tamamen bu ailenin kurulması, devam etmesi, çocukların yetim büyümemesi için çaba gösterdik. Ama kızımızı öldürdüler. Suçluların cezalarını çekmesini istiyoruz" diye konuştu.
Konuşurken gözyaşlarına boğulan ve konuşmakta zorlanan anne Hamide Arslan ise kızının katillerinin yakalanarak adalete teslim edilmesini ve cezalarını çekmesini istediğini söyledi. Anne Arslan, "Bizi kandırıp kızımızı götürdüler. Pınarım gitti, başka Pınarlar ölmesin" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Eşi tarafından öldürülen Pınar Ç.'nin fotoğrafı
-Baba Mustafa Arslan ile röp.
-Amca Hayrettin Arslan ile röp.
-Anne Hamide Arslan ile röp
-Pınar Çiçek foto
Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir),
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Otomobille panelvan minibüs çarpıştı 6 yaralı
KARABÜK'ün Eskipazar İlçesi'nde kavşaktan kontrolsüz şekilde çıktığı iddia edilen panelvan minibüse otomobilin çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde D-750 Karayolunun Üçevler Köyü mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne giden 40 yaşındaki Gökhan Karsan yönetimindeki 16 J 9182 plakalı otomobil, kavşaktan kontrolsüz çıktığı iddia edilen 74 yaşındaki Kamil Özdemir yönetimindeki 78 EC 481 plakalı panelvan minibüsle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan panelvan minibüs yoldan çıkarak alt geçide düştü. Kazada yan yatan araçta bulunan sürücü Kamil Özdemir ile Cemal Kavak, Şadiye Özdemir, Kamil Zeren, Durdu Zeren ile otomobilde yolcu olarak bulunan Vildan Karsan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Kaza yapan araçlar
-Dosya adı: krbtrafikkazasi
Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,
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Suriyeli acemi hırsız asansör boşluğuna düştü
ADANA'da, iddiaya göre hırsızlık amacıyla çatıdan bir tekstil firmasına girmeye çalışan Suriyeli, asansör boşluğuna düştü. Yaklaşık 20 metreden düşerek yaralanan şüpheli, hastaneye kaldırıldı.
Olay saat 16: 00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Kocavezir Mahallesi'nde bulunan bir binada meydana geldi. Üzerinden kimlik çıkmayan Suriyeli, bir iş hanının çatısından pazar olması nedeniyle kapalı olan bir tekstil firmasının 4 katlı binasının çatısına geçti. Hırsızlık amacıyla asanbör boşluğundan binaya girmek isteyen Suriyeli, dengesini kaybedince asansör boşluğuna düştü. Yaklaşık 20 metreden beton zemine çakılan ve yaralanan Suriyeli, bağırarak yardım istedi. Güvenlik görevlisi asansör boşluğundan ses geldiğini duyup kapıyı açtığında yaralı Suriyeliyi görünce güvenlik görevlisi durumu polise ve sağlık ekibine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekibi, Suriyeli'yi güçlükle asansör boşluğundan çıkardı. Suriyeli hırsız, tedavi için ambulansla hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Görüntü Dökümü
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Asansör boşluğuna düşen Suriyelinin görüntüsü
Sağlık ekibinin asansör boşluğunda ilk müdahaleyi yapması
Asansör boşluğundan çıkarılması
Sedyeye konulması
Merdivenlerden çıkarılması
Ambulansa taşınması
Ambulansın etrafındaki kalabalık
Bir vatandaşın konuşması
Ambulanstan detay
Binadan pan görüntü
Haber-Kamera: Salih ÜÇTEPE/ADANA,
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Ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısı 50 bini geçti
BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum (AFAD) Başkanı Halis Bilden, Fırat Kalkanı Harekatı'ndan sonra ülkelerine dönen Suriyeliler'in sayısının 50 bini geçtiğini belirterek, "Bunun devam edeceğini de çok rahatlıkla söyleyebilirim" dedi.
AFAD ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından hayata geçirilen 'Mülteci Kadınlar Sosyoekonomik ve Psikolojik Uyum Projesi' kapsamında AFAD Başkanı Halis Bilden, beraberinde Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Sare Aydın Yılmaz ile birlikte Kahramanmaraş'ta çoğunluğu Suriyelilerden oluşan mültecilerin kaldığı geçici barınma merkezinde incelemelerde bulundu. İlk olarak AFAD İl Müdürü Zafer Özcan'dan merkez hakkında bilgi alan Bilden ve Yılmaz, daha sonra Suriyeli aileleri ziyaret etti. Eşi ve 3 çocuğuyla birlikte İdlib'ten gelen Muzhir Sellum'un evini ziyaret eden Halis Bilden, aileyle bir süre sohbet etti. Herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığının sorulması üzerine Sellum, Türkiye'de çok iyi bir şekilde ağırlandıklarını belirterek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve konteyner kent yönetimine teşekkür etti.
Ardından halı sahaya geçen Halis Bilden ve Sare Aydın Yılmaz, saha dışında tezahürat yapan gençlere alkışlarla tempo tutu. Konteyner kentin sokaklarında gezen çocuklarla da yakından ilgilenip onlara çeşitli hediyeler veren Bilden ve beraberindekiler ziyaret ettikleri bir anasınıfında da öğrencilerle yakından ilgilenip onlarla birlikte resim yaptılar. KADEM Başkanı Yılmaz daha sonra çocuklara resim yapmaları için boya kalemi hediye etti.
'REİS ERDOĞAN'IN SELAMI VAR'
Ardından barınma merkezinde kadınlara yönelik açılan kursları ziyaret eden Bilden ve Yılmaz, kursiyerlerle yakından ilgilenip onlarla sohbet etti. Atölyelere "Sizlere reis Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim" diyerek giren KADEM başkanı Sare Aydın Yılmaz, halı tezgahında mülteci bir kadınla birlikte ilmik attı. Kadınların bir istekleri olup olmadığını soran Yılmaz, onlara Türkçe öğrenmeleri tavsiyesinde de bulundu.
"50 BİNDEN FAZLA SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ"
İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunup gazetecilerin sorularını yanıtlayan AFAD Başkanı Halis Bilden, 23 barınma merkezinde 260 bin civarında mültecinin kaldığını, Adana ve Osmaniye'deki barınma merkezlerinin tamamlandığını belirterek,"Bu iki kampı tahmin ediyorum 1 ay içerisinde devreye alacağız ve o zaman yüzde 60'ı konteyner kentlerde yaşamış olacaklar. ve gitgide biz tüm misafirlerimizi daha yaşanabilir mekan diyebileceğimiz yerlere alacağız" dedi.
Fırat Kalkanı Harekatı sonrası Suriyelilerin ülkelerine dönmeye başladığını ifade eden Bilden şunları söyledi:
"Fırat Kalkanı Operasyonu başlatıldıktan sonra yaklaşık 2 bin kilometrekarelik bir alan güvenli hale geldi ve orada Suriyeliler ciddi bir şekilde ekonomik hayatlarını sürdürüyorlar. Arazilerin hepsin de ekimlerini yapmışlar ve şu an o bölge yemyeşil. Bu şu anlama geliyor; mutlaka kalan bölgelerin de bu anlamda belki dünyanın diğer ülkeleri tarafından koalisyon güçleri dediğimiz onlar tarafından ama mutlaka ülkemizin öncülüğünde oraların da çok hızlı bir şekilde DEAŞ ve DEAŞ benzeri terör örgütlerinden ivedi bir şekilde temizlenmesi lazım. Geri dönüşlere baktığımızda Çobanbeyli'de, Cerablus'ta, Azez'de insanların geri döndüğünü, baba insanların geri döndüğünü çok ciddi bir şekilde görüyoruz ve bunların hem eğitim, hem sağlık, hem diğer imkanları ÖSO'yla beraber Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanıyor ve 50 bin üzerinde kişinin kendi ülkelerine döndüğünü görüyoruz, bunun devam edeceğini de çok rahatlıkla söyleyebilirim."
YILMAZ: EN EĞİTİMLİLER YURT DIŞINA GİDİYOR DÜŞÜNCESİ YANLIŞ
KADEM Başkanı Sare Aydın Yılmaz ise projeyle mülteci kadınların hayatlarına ekonomik anlamda dokunmayı hedeflediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:
"Genel olarak şöyle bir kanı var toplumda. Suriye'den veya diğer ülkelerden gelen mültecilerin en kalitelileri, en eğitimlileri ve sosyoekonomik açıdan en iyileri yurt dışına gidiyor, Türkiye'de kalanlar genelde hep sosyoekonomik açıdan eğitim düzeyi daha düşük sınıflar oluyor. Aslında bu bilgi çok doğru bir bilgi değil. İşte tam da bu bilgiyi test etmek üzere biz çok büyük bir saha araştırmasının içine girmiş bulunuyoruz. Daha önce yapmış olduğumu bir projede gördük ki aslında Suriye'den ve diğer ülkelerden, Irak'tan gelen Türkmen veya Arap fark etmiyor gördük ki aslında bunların içerisinde kendi ülkelerinde çok nitelikli hem eğitim sahibi, hem meslek sahibi kadınlarımız var. ve biz aslında bu projede birazcıkta bu kadınları hedefliyoruz. Çünkü bu kadınların hayata katılımı, ekonomiye katma değer olarak girmeleri son derece önemli, entegrasyonu da böyle birazcık böyle başarabiliriz diye düşünüyoruz. Bir önceki projede matematik öğretmeni, Fransızca öğretmeni, endüstri mühendisi gibi birçok alandan kadın vardı. bugün de sahada gezerken birçoğuna sordum neredensiniz, ne eğitimi aldınız? Ve hemen hemen hepsinin gerçekten meslek yüksek okulun da dahil olmak üzere lise mezunu ya üniversite mezunu olduklarını görüyoruz ama bu oranı söylemek çok sağlıklı değil biz de yeni inmiş bulunuyoruz sahaya."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Bilden'in konuşması
Yılmaz'ın konuşması
Barınma merkezi tabelası
Barın merkezi
Merkezdeki Suriyeliler
Suriyeli bir ailenin ziyaret edilmesi
Bilden ve Yılmaz'ın Suriyelilerle alkış tutması
Çocuklarla resim yapmaları
Atölyeleri ziyaretten detaylar
Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)
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Arapapıştı Kanyonu turizme açıldı
AYDIN'ın Bozdoğan İlçesi'nde dünyanın 8. harikası olarak gösterilen Arapapıştı Kanyonu düzenlenen tören ile turizme açıldı. CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çercioğlu, "Turizmin zor anlar yaşadığı Türkiye'de böyle bir yeri turizme kazandırdığımız mutluyuz" dedi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Bozdoğan Belediyesi işbirliğiyle Arapapıştı Kanyonu turizme kazandırıldı. Aydın'ın yeni gözdesi kanyon, açılışının ilk gününde binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladı. Bozdoğan'a bağlı Kemer Mahallesi'nde Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Arapapıştı iskelesinde gerçekleştirilen açılışa, Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Bozdoğan Kaymakamı Mustafa İkbal Ekşi, CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, CHP'li Bozdoğan Belediye Başkanı Tümer Apaydın, CHP'li Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapucu, Bağımsız Karpuzlu Belediye Başkanı Tuğrul Ozan ve yaklaşık 3 bine yakın vatandaş katıldı.
Törende, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu kanyonun yapısıyla ilgili bilgi verirken, Aydın ve Türkiye'nin turizmde zor günler geçirdiğini kaydetti. Açılışta konuşan Çerçioğlu, "2014 yerel seçimlerinde Bozdoğan Belediye Başkanı Tümer Apaydın ile birlikte bir söz vermiştik. Arapapıştı Kanyonu yaklaşık 15 yıldan beri bir hayaldi, biz bu hayali gerçekleştirdik. 3 yılın sonunda bu zor süreç tamamlandı. Belediye olarak çalıştık. İskeleler yapıldı. Tekneler satın alındı. Daha sonra da biz kanyonu gezmeye başladık. Burada muhteşem bir manzara var. Kitaplarda gördüğümüz bitki örtüsü ve hayvanlar var. Hepinizin bildiği gibi Kemer Barajı 1958 yılında merhum başbakanımız Adnan Menderes tarafından yapılmıştır. Sulama, taşkın, önleme ve elektrik üretiminde görev alan bu baraj sahip olduğu doğal ve güzellikleriyle artık turizm alanında da ön plana çıkacaktır. Doğal oluşumu yanı sıra antik dönemden kalma şehir kalıntıları ile tarih ve doğanın birleştiği muhteşem bir alandır" dedi.
Arapapıştı Kanyonu'nun 380 metre yüksekliğinde 6 kilometre uzunluğu ile benzersiz bir doğa harikası olduğuna dukkati çeken Başkan Çerçioğlu, şöyle devam etti:
"Kimi yerlerde genişliği 12 metreye düşen kanallar şeklinde kıvrılarak devam etmektedir. Arapapıştı ismi M.S. 7. yüzyılda doğudan gelen Arap akınlarından kaynaklandığı düşünülmektedir. O dönemden bu döneme gelene kadar Arapapıştı ismi ile anılmaktadır. Keşif inceleme gezisinde 2 bin 500 yıl önce pers döneminde ait kaya mezarını keşfettik. Gerçekten çok etkilendik. Adnan Menderes Üniversitesi'nden Arkeoloji bölümünden bilim adamlarını davet ettik. Onlar inceledi. Bu yönde tespit edildi. Artık bundan sonra mutlaka koruma altına alınacaktır ve kazı çalışmaları devam edecektir. Bizler, burada böylesine tarihi bir yeri keşfetmekten dolayı çok şanslıyız. Turizmin zor anlar yaşadığı Türkiye'de böyle bir yeri turizme kazandırdığımız için mutluyuz."
Konuşmaların ardından
Açılışın ardından ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler teknelerle kanyon içerisinde tarihi yolculuğa çıktı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Arapapıştı Kanyonu'nun turizme açılması nedeniyle düzenlenen törenden görüntü
-Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun konuşması
-Genel ve detay görüntüler
Haber - Kamera: Mehmet Ali CİNTOSUN / BOZDOĞAN (Aydın),
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İzmir Kitap Fuarı'nda Hortoğlu imza günü
22. İzmir Kitap Fuarı bugün kapılarını kapattı. Fuarın son gününde Cengiz Hortoğlu, 10. kitabı Entrika ve Yakamozlar'ı okuyucuları için imzaladı. Hortoğlu 1 hafta önce yayınlanan kitabına gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirtti.
Tüm Fuarcılık Yapım AŞ (TÜYAP) ve Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen 22. İzmir Kitap Fuarı bugün (Pazar) kapılarını kapattı. 400 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla kitapseverleri ağırlayan fuar, 22-30 Nisan'da çeşitli kültür etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Girişin ücretsiz olduğu fuar'da okuyucular yazarlarla buluştu, kitaplarını imzalattı. Hukukçu ve Kişisel Gelişim Uzmanı Cengiz Hortoğlu'da Entrika ve Yakamozlar adlı kitabıyla Ulak Yayınevi standında okurları ile buluştu. Kitabını yaşamış olaylardan esinlenerek yazdığını belirten Hortoğlu, "Eşini öldürmekle suçlanan bir adam ve şantajla mafya örgütü tarafından köşeye sıkıştırılmasını ele aldım. Romanın kahramanı kendi sevdiklerine zarar gelmesin diye uzun süre susuyor ve idamla yargılanmayı göze alıyor. İdamla yargılanmayı göze alması bile kendisini ve sevdiklerini bu sorunlardan kurtarmaktan yetmiyor ve savaşmayı seçiyor. Romanda anlatmak istediğim şey fedakarlığınız amaçsızsa hiç bir sonuç alamıyorsunuz. Önemli olan bir şeyi kabul etmek yerine savaşmak, mücadele etmek. Bir insan susarak, mücadelede pes ederek bir sonuca ulaşamıyor. Karşınızdaki kim olursa olsun eğer inançlıysanız o savaşı kazanırsınız" dedi.
Kadın haklarına duyarlı bir yazar olduğuna dikkat çeken Hortoğlu, "Bu kitapta kadına yönelik şiddeti en ince ayrıntısına kadar irdeledim. Kadına şiddet sadece fiziksel değil, komplolarda da kadın kurban olarak seçilebiliyor. Sıra dışı bir aşk hikayesi anlatılırken romanın kahramanı aşkı, başarıyı, mutluluğu sorguluyor ve bunlara bir çıkış yolu arıyor. Kendi yanlışlarını görüyor ve kendini düzeltme çabası içersine giriyor. Pes etmek yerine savaşmayı seçen insanlar her zaman kazanıyor" diye konuştu. Kitabına gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirten Hortoğlu, "1 hafta 10 gün önce yayınlanmasına rağmen satışlar çok iyi gidiyor. Bizim amacımız, eğer bir insan hayatına dokunabilirsek, insanın yaşamına mutluluğuna katkıda bulunabilirsek ne mutlu bize. 1,5 yıllık bir çalışmanın eseri ve 10'uncu kitabım" dedi. Fuarı gezen kitap severler de yazarlara kitaplarını imzalatıp fotoğraf çektirdi. Bazı okuyucular fuardan memnun olduğunu belirtirken bazıları da fiyatların internet satışlarıyla aynı olduğunu, daha fazla indirim bulmayı beklediklerini söyleyerek memnuniyetsizliğini ifade etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Cengiz Hortoğlu ile röp
Ziyaretçiler ile röp
Genel ve Detay görüntüler
Haber - Kamera: Timur TARLIĞ / İZMİR,
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Köşk'te rahvan atlar 3'üncü kez koştu
AYDIN'ın Köşk ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen rahvan at yarışları, renkli görüntüler sahne oldu.
Köşk Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen 3. Geleneksel Rahvan At Yarışları, Soğukkuyu Mahallesi'ndeki Çay Kenarı Dört Değirmenler Mevkisi'nde yapıldı. Baş, başaltı, büyükorta, küçükorta, 4'lü tay, 3'lü tay, ithal A ve ithal B kategorilerinde gerçekleştirilen yarışlara ilgi büyük oldu. Sıcak hava nedeniyle kimileri ağaçların gölgesinde yarışları izledi. Sıcak nedeniyle zor anlar yaşayan atlarda sahipleri tarafından sık sık çayda sulandı. Rahvan at yarışlarıyla ilgili bilgi veren AK Partili Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, "Binicilik bildiğinz gibi bizim ata sporumuzdur. Biz bunu da bir geleneksel hale getirdik. Hem vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirmesi için hem de ata sporumuzun kaybolmaması ve bizden sonra gelecek nesillere de aktarılıp, yaşatılması için yarışları düzenliyoruz. Türkiye'nin çeşitli illerinden buraya gelen 13 at var. Yarışları, önümüzdeki yıllarda daha geniş kapsamlı yapmaya çalışacağız" dedi. Saat 13.00'da başlayan yarışlar akşam saatlerine kadar sürdü. Renkli görüntülerin yaşandığı yarışlarda dereceye giren atların sahiplerine, Baş kategorisinde 6 bin 500 TL, başaltında 5 bin TL, büyükortada 4 bin 500 TL, 4'lü tayda 3 bin 250 TL, 3'lü tayda 3 bin TL, İthal A 2'de 1250 TL ve İthal B ise 1500 TL ödül verildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Yarışlardan görüntü
-AK Partili Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç'ın konuşması
-Genel ve detay görüntüler
Haber - Kamera: Burhan CEYHAN / KÖŞK (Aydın),