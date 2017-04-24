Dha Yurt Bülteni - 10

ZONGULDAK'TA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI



ZONGULDAK'ta restoran işleten Şendoğan P., daha önceden kavga ettiği Ozan Varol ve yanındaki arkadaşı Levent Aydın'ı tabancayla ateş ederek yaraladı.



Olay, saat 14.00 sıralarında kent merkezindeki Uzunmehmet Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda arkadaşı Levent Aydın ile konuşan Ozan Varol, aralarında husumet bulunan Şendoğan P. ile karşılaştı. İki kişi tartışmaya başladı. Şendoğan P., tabancasını çıkararak Varol ve Aydın'a ateş etti. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Varol ve kolundan yaralanan Aydın, taksiyle Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Levent Aydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu, ameliyata alınan Ozan Varol'un ise hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı. Şendoğan P.'nin işlettiği restoranda yaklaşık 1 ay önce Ozan Varol'un bir müşteriyle tartıştığı bu nedenle aralarında husumet bulunduğu ileri sürüldü. Polisin gözaltına aldığı Şendoğan P.'nin ilk ifadesinde karşılaştığı Varol'un yanındaki arkadaşıyla birlikte kendisini darp etmek istediklerini tabancasını çıkararak ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.



Görüntü Dökümü:



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-Yaralının taksiye taşınması(cep telefonu)



-Olay yerindeki kalabalık(cep telefonu)



-Olay yerinden detaylar



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,



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EGE'DE KAÇAK TEKNESİ FACİASI



ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'ne bağlı Bademli Köyü sahilinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan kaçakların bulunduğu tekne, uluslararası sularda battı. Türk Sahil Güvenlik ekipleri, 7 kişinin cesedine ulaştı.



Ayvacık'a bağlı Bademli Köyü sahilinden yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan kaçakları taşıyan tekne, bugün öğle saatlerinde uluslararası sularda battı. Türk Sahil Güvenlik ekipleri 1 kadın ve 1 çocuğun da aralarında bulunduğu 7 kaçağın cesedine ulaştı. Sahil Güvenlik botuna alınan cesetler Ayvacık Babakale Limanı'na götürüldü. Ayvacık Belediyesi de Babakale Limanı'na çok sayıda cenaze aracı gönderdi.



Sahil Güvenlik ekiplerinin Sivrice Koyu'ndan denize açıldıklarını belirlediği kaçaklar için arama kurtarma çalışmalarına 1 arama kurtarma gemisi, 1 helikopter ve 3 sahil güvenlik botu, Yunan sahil güvenlik ekiplerinin de bir bot ve bir helikopterle devam ettikleri bildirildi.



Yunan sahil güvenlik botunun da kaçakların cesedini denizden topladığı öğrenildi. Avrupa Birliği (AB) Sınır Koruma Ajansı (FRONTEX) ekiplerinin de destek verdiği arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.



GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR



Haber: Dilara ERDİNÇ - İpek GÜNEY / AYVACIK (Çanakkale),



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FEN LİSESİNDE TESETTÜRLÜ ÖĞRENCİNİN RENCİDE EDİLDİĞİ İDDİASINA SORUŞTURMA







AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde 9'uncu sınıf öğrencisi tesettürlü 15 yaşındaki G.E.'nin okulda rencide edildiği iddiasıyla savcılık coğrafya öğretmeni Y.Z.Z. ve okul yönetimi hakkında soruşturma başlattı.



Sandıklı Türk Telekom Fen Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi tesettürlü G.E.'nin rencide edildiğine dair yerel basın ve internet sitelerinde çıkan haberler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Geçen cuma günü ifade için savcılığa çağrılan aile, okul yönetimi ve coğrafya öğretmeni Y.Z.Z. hakkında şikayetçi oldu. Konuyla ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de inceleme başlattığı belirtildi.



ŞİKAYET SONRASI DAHA SIKI KONTROL



Anne Şehriban E., kızının İmam Hatip Ortaokulu'ndan mezun olduğunu belirterek, Sandıklı Türk Telekom Fen Lisesi'ni kazanmasının ardından bazı öğretmenleri tarafından kapıda bekletilerek kılık kıyafet kontrolü yapıldığını öne sürdü. Durumu okul yönetimine bildirdiklerini ancak değişiklik olmadığını savunan Şehriban E., "Okul idaresiyle görüşmemizin ardından kızımın mağduriyetinin giderilmesi yerine daha da sıkı kontrol yapmaya başladılar. 'Aç bakalım feracenin altında ne var, kot mu giydin, okul forması mı giydin?' gibi sözlerle kızımı rencide ettiler. Müdür yardımcısıyla görüşen eşim bu tür uygulamanın kendi eşlerine ve kızlarına yapılması halinde nasıl tepki vereceklerini sormuş ve bu yanlıştan dönülmesini istemiş. Bunun üzerine ilk dönem kızım bir daha rahatsız edilmedi" dedi.



'KIZIMIN MAĞDURİYETİ GİDERİLMEDİ'



Kızının ikinci dönem de aynı sıkıntıları çekmeye başladığını iddia eden Şehriban E., özellikle coğrafya öğretmeni tarafından kızının rencide edildiğini kaydetti. Şehriban E., şunları söyledi:



"İkinci dönem başladığında coğrafya dersinde öğretmeni bu kılık kıyafetle okumak isterse başka okullara gidebileceğini söyleyerek, kızımı rencide etti. Daha önce çalıştığı bir okulda kulağının arkasında yara olan bir çocuğun saçını uzatabilmesi için rapor alması gerektiğini söyleyerek, kızımın da bu kıyafetleri giyebilmesi için rapor alması gerektiğini ima etmiş. Bizler feracelerimizi herhangi bir yaramızı ve açığımızı kapatmak için giymiyoruz. Aynı öğretmen çarşaf giyen insanların da Hıristiyan geleneğini yerine getirdiklerini ve rahibe kıyafeti giydiklerini dile getirmiş. Bizler okul idaresinden ve bazı öğretmenlerden gördüğümüz bu tepkiler nedeniyle yeterince rahatsız olduk ama kızımın mağduriyeti giderilmedi. Bir 28 Şubat mağduru olarak bu mağduriyetin giderilmesini, kızım gibi tesettürüne riayet etmek isteyen öğrencilerin rahat bırakılmasını istiyoruz."



'HERKESİN KILIK KIYAFETİNE SAYGI GÖSTERİYORUZ'



Anne Şehriban E., "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu tür olayları bizzat takip ettiğini söylemesine rağmen neden halen bu tür olayların peşini bırakmıyorlar ve tesettüre karşı alerjisi varmış gibi davranan okul idarecileri var, bilemiyorum. Biz herkesin kılık kıyafetine saygı gösteriyoruz, herkesin de bizim kılık kıyafetimize saygı göstermesini rica ediyoruz" diye konuştu.



Sandıklı Türk Telekom Fen Lisesi Müdürü Osman Ulusoy ise kendisine telefonla ulaşan DHA muhabirine, okulda böyle bir durum olmadığını, okula tesettürle gelip giden onlarca öğrenci olduğunu kaydetti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Okul dış görüntü detayı



Öğrencilerin okula girişi



RÖP: Şahriban Eren (Öğrenci annesi)



Okul dış görüntü detayları



HABER-KAMERA: Sait KARADUMAN / AFYONKARAHİSAR,