Dha Yurt Bülteni-10
Diyarbakır'daki patlama ile ilgili 3'ü Suriye'ye kaçmak isteyen 5 kişi gözaltına alındıDİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü ek binasında geçen 11 Nisan'da, 1'i polis 2'si sivil memur 3 kişinin şehit olmasına, 4 kişinin yaralanmasına yol açan PKK'nın bombalı saldırısıyla ilgili 3'ü Suriye'ye kaçmak...
Diyarbakır'daki patlama ile ilgili 3'ü Suriye'ye kaçmak isteyen 5 kişi gözaltına alındı
DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü ek binasında geçen 11 Nisan'da, 1'i polis 2'si sivil memur 3 kişinin şehit olmasına, 4 kişinin yaralanmasına yol açan PKK'nın bombalı saldırısıyla ilgili 3'ü Suriye'ye kaçmak isteyen 5 kişi daha gözaltna alındı. Gözaltına alınanlar arasında 1 kişinin saldırıyı planlayanlardan olduğu belirtilirken, patlama ile ilgili gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi.
Merkez Bağlar ilçesinde geçen 11 Nisan'da Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alan içindeki Bakım-Onarım Şube Müdürlüğüne ait tamir atölyesinde meydana gelen ve daha sonra PKK'lılarca tünel kazılıp yerleştirilen 1 tona yakın patlayıcının zaman ayarlı düzenekle ateşlendiği ortaya çıkan patlama ile ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 3 kişi Şırnak'ın Cizre ilçesinden Suriye'ye kaçmak isterken, 2 kişi ise Diyarbakır'ın ilçelerinden gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişiden 1'inin olayın planlayanlardan olduğu belirtilirken, aynı soruşturma kapsamında daha önce de 5 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların Emniyet Müdürlüğündeki sorguları sürüyor.
1'İ POLİS, 2'Sİ SİVİL MEMUR 3 KİŞİ ŞEHİT OLMUŞ, 4 KİŞİ YARALANMIŞTI
Binanın bodrum katından kazılan yaklaşık 30 metre uzunluğundaki tünele yerleştirilen bir tona yakın patlayıcının zaman ayarlı düzenek ile patlatılması sonucu polis memuru Burhan Mercan ile sivil memurlar
Yunus Elaltunterin ve Cengiz Tekin'in şehit olmiş, 4 kişi ise yaralanmıştı. Patlamanın etkisi ile birlikte bölgede bulunan çok sayıda ev ve işyerinde de hasar meydana gelmişti.
Görüntü Dökümü
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-saldırının meydana geldiği yerden görüntü
-detaylar
Haber : Canan ALTINTAŞ/ DİYARBAKIR,-
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Bir haftada 29 terörist etkisiz hale getirildi
TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından terörle mücadele harekatı kapsamında 7-13 Nisan tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda aralarında sözde bazı bölge sorumlularının da aralarında bulunduğu 29 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan bilgilendirmede, geçen bir haftalık süreçte bölücü terör örgütüne karşı azimli ve kararlı mücadelenin sürdürüldüğü kaydedildi. Bilgilendirmede, terör örgütünün sürekli barınma alanı, yurt içinde geçiş güzergahı olarak kullandığı Hakkari, Şırnak, Tunceli, Diyarbakır, Batman ve Kars bölgelerini teröristlerden temizlemek ve bahar-yaz dönemine yönelik hazırlıklarını kısıtlamak amacıyla başlatılan operasyonların aralıksız sürdüğü kaydedildi.
Yürütülen operasyonlar kapsamında Şırnak, Hakkari, Siirt, Diyarbakır, Batman, Bitlis ve Muş'ta büyük ve orta çaplı operasyonlar düzenlendiği vurgulanan bilgilendirmede şöyle denildi: "İcra edilen operasyonlarda; aralarında bölücü terör örgütünün Güroymak sözde sorumlusu (turuncu listede), Gap sözde sorumlu yardımcısı, Savur sözde sorumlusu ve gri listede bulunan 2 terörist olmak üzere toplam 29 terörist etkisiz hale getirilmiş, 9 roketatar, 54 piyade tüfeği, 2 makineli tüfek, 21 tabanca / makineli tabanca ele geçirilmiş, 63 EYP tespit edilerek imha edilmiş, 1.740 kilo amonyum nitrat, çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat ile EYP yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı madde ele geçirilmiş, Teröristler tarafından kullanılan 44 sığınak, barınak ve mağara bulunarak kullanılamaz hale getirilmiştir."
Açıklamada, terör örgütünün finansal kaynaklarına da darbe vurulduğu belirtilerek, "Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu üretimi, ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik icra edilen operasyonlar ve hudut hattında alınan tedbirler neticesinde; 3.213 kg toz esrar, 975 kilo kubar esrar ve 41 bin 52 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir" denildi.
Yürütülen operasyonlarda 1 askerin şehit olduğu, 3 askerin ise yaralandığı vurgulanan açıklamada, sınırdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3857 kişinin de yakalandığı belirtildi. Yürütülen etkili operasyonlar ile Şırnak, Hakkari, Siirt, Diyarbakır, Bitlis ve Muş bölgelerinde bölücü terör örgütüne ağır kayıplar verdirildiği belirtilen TSK bilgilendirmesinde şöyle denildi: "Yapılan operasyonlar ile tespit edilen sığınaklarda ele geçirilen silah, mühimmat ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemeler imha edilmiş, bu sayede bölücü terör örgütünün yaz yapılanmasının ve planladıkları hain emellerin önüne geçilmiştir. Bölücü terör örgütünün önemli gelir kaynaklarından olan uyuşturucu ve kaçakçılık faaliyetleri, hudut hattında alınan etkili tedbirlerle engellenmeye devam edilmiştir. Hudut bölgelerinde alınan tedbirler sayesinde hafta içinde 3857 kişi yakalanmış ve çok miktarda uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri; geçtiğimiz yıl içerisinde teröristle mücadelede kazandığı tempoyu 2017 yılında da muhafaza etmek suretiyle bölücü terör örgütü üzerindeki baskıyı sürdürmektedir. Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini temin etmek için en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlı mücadelesine devam edecektir."
Görüntü Dökümü
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(arşiv)
-Operasyonlardan görüntü
Haber: GAZİANTEP
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Erdoğan'ın uçağına, Konya semalarında jetler eşlik etti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, uçağına Konya semalarında güvenlik amaçlı 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu 2 F-16 savaş uçağı eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Konya'da Kılıçarslan Şehir Meydanı'ndaki mitinge katılmak için özel uçakla İstanbul'dan Konya'ya geldi. Erdoğan'ın uçağına Konya semalarında ve havalimanı inişi sırasında 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu 2 F-16 uçağı eşlik etti. Erdoğan'ın uçağı iniş yaptıktan sonra jetler ayrılıp, havalimanının bitişiğindeki üs komutanlığına geçti.
Havalimanı'nda protokol tarafından karşılanan Erdoğan, yakındaki Tahir Büyükkörükcü Camii'nde cuma namazını kıldı.
Görüntü Dökümü
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Cumhurbaşkanlığı uçağının inişi
-Jetin görüntüsü
-Helikopterden görüntü
Haber- Kamera: Mehmet Kayhan YILDIZ- Hasan DÖNMEZ- Tolga YANIK- Muammer ŞEN KONYA DHA))
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Destici: Üniter yapı konusunu Cumhurbaşkanı'na sordum
BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Sayın Cumhurbaşkanı'na sordum, üniter yapıyla ilgili kendisi de aynen hiç tereddütsüz bir şekilde çok hassas olduğunu, 18 maddelik değişiklik teklifi içinde bulunmadığını, ileriye yönelik de asla böyle bir düşüncelerinin olmadığını ifade ettiler" dedi.
MÜSİAD Bursa Şubesi'nde iş adamları ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle biraraya gelen Destici, BBP olarak bütün bu süreçlerde hep demokrasinin, millet iradesinin yanında durduklarını, darbe anayasasının değişmesi, bu antidemokratik sistemin değişmesi noktasında atılan tüm adımları desteklediklerini anlattı.
Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine sadece 'Evet' demekle kalmadıklarını vurgulayan Destici, aslında o teklifin ilk sahibinin de Muhsin Yazıcıoğlu olduğunu bildirdi. Kimsenin bu millete tuzak kurmaya kalkmaması gerektiğini kaydeden Destici, şöyle devam etti: "Eğer bu pakette de bir tuzak varsa Allah onun hesabını da görür. Biz zahire göre, önümüzde olan metne göre ve okuduğumuzu anlayıp, dinlediğimize göre inançlarımızla, imanımızla, kendi felsefemizle, kendi ideallerimizle karar veriyoruz. Doğru neyse onun yanında durmaya, yanlış neyse onun karşısında olmaya gayret gösteriyoruz."
Anayasa değişikliğiyle ilgili olarak üniter yapının, son günlerde çok tartışılan ve çok da gündeme getirilen bir konu olduğunu hatırlatan Destici şöyle devam etti: "Bu 18 maddelik anayasa telifi içinde üniter yapımızı tehdit eden bir değişiklik yok. Bunun aksini iddia edenler hamaset yapıyorlar ve teklife karşı çıkacak ellerinde başka argüman olmadığı için buna sarılıyorlar. Bunu söyleyenlere benim tavsiyem şu; Anayasanın 3'üncü maddesini okuyun. Anayasanın 3. maddesi ki değiştirilemez, hatta değiştirilmesi teklif dahi edilemez maddedir. Orada aynen şöyle yazar; Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür ve dili Türkçedir. ve Allah'ın izniyle de devletimiz, ülkesi ve milletiyle birlikte dili de Türkçe olarak ebediyete kadar yaşayacaktır."
Tartışmaların özellikle Türk milliyetçilerinin, ülkücülerin kafasını karıştırmak ve 'Evet' oylarını azaltmak adına yürütülen bir kirli propaganda olarak nitelendirdiğini bildiren Destici, şöyle devam etti: "Ben bunu. Birkaç tane danışmanın da aklı evvelin de sırf siyaseten boşta kalmasınlar diye danışman yapılmışların da çıkıp televizyondaki konuşmaları da onları cesaretlendiriyor. Bunları da doğru bulmuyorum. O danışmanlık kadrolarını da boşuna meşgul etmesinler. Devletin, milletin parasını alıp devletin varlığına ya da milletin birliğine kastedecek açıklamalarda bulunmasınlar. Ben bu hususu özelikle Sayın Cumhurbaşkanı'na sordum. Üniter yapıyla ilgili kendisi de aynen hiç tereddütsüz bir şekilde çok hassas olduğunu ve asla ve kata 18 maddelik değişiklik teklifi içinde bulunmadığını, ki zaten biz de bunu biliyoruz, okuduğumuzu anlayacak durumdayız, ileriye yönelik de asla böyle bir düşüncelerinin olmadığını ve üniter yapının muhafaza edilmesi konusunda çok hassas olduklarını bana da bizzat kendileri ifade etti. Bunu da ilk defa sizlerle burada paylaşıyorum. Şu anda özellikle terörle mücadele konusuna baktığımız zaman bunu da açık ve net olarak görmekteyiz."
Destici, 16 Nisan'da sandıklardan 'Evet' çıkacağına inandıklarını da dile getirerek, "Sonrasında bizim ülke ve millet olarak 1 saniye bile kaybedecek zamanımız yok. Bununla ilgili uyum yasalarını çıkarmalıyız, demokrasinin önündeki engelleri kaldırmalıyız. Hızla Türkiye'nin darbe anayasasını değiştirecek bir hazırlık içinde olmalıyız. Ekonomimizle ilgili problemlerimizi çözmeliyizö dedi. Programın sonunda MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Mustafa Gürses, Destici'ye plaket verdi. ?
Görüntü Dökümü
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-Destici'nin açıklamaları
Haber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA, -
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(ÖZEL) - Gaziantep'te, 'cemevi' çevresinde güvenlik önlemi
GAZİANTEP'te, terör saldırısı ihtimali ile geçen yıl uzun süre önlem alınan içerisinde Alevi Kültür Derneği'nin de bulunduğu cemevinin bulunduğu cadde bugün yeniden araç trafiğine kapatıldı.
17 Eylül 2016 tarihinde, polisin düzenlediği operasyonla yakalanan DEAŞ üyesi bir kişinin üzerinde içerisinde Alevi Kültür Dernekleri'nin de yer aldığı cemevinin farklı açılardan çekilmiş fotoğrafları bulununca polis güvenlik çemberine alınan cemevinin bulunduğu caddeye giriş ve çıkışları kapatmıştı. Aylarca araç trafiğine kapalı kalan caddedeki önlemler, bu yılın başında kaldırıldı.
Ancak, polis bugün yine cemevinin bulunduğu caddeyi çelik bariyerlerle araç trafiğine kapatarak zırhlı araçlarla önlem aldı. Yetkililer, caddenin pazar günü yapılacak olan referandum öncesi güvenlik amacıyla kapatıldığını bildirdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Cem evi çevresindeki güvenlik önlemleri
Ceddeyi kapatan çelik bariyerler
Caddede ki polis araçları
Vatandaşların bariyererin arasından caddeye girmesi
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Eyyüp BURUN - GAZİANTEP-DHA)
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Bakan Çelik: 'Hayır'da, hayır yok
GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, referandum da 'Hayır' demenin ülkeye hayır getirmeyeceğini söyledi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk, Çelik, 16 Nisan'da yapılacak olan referandum için her türlü güvenlik önleminin alındığını söyledi. Seçim bölgesi Şanlıurfa'da referandum çalışması yürüten Bakan Çelik, Türkiye'de sistemdeki hantallığın ortadan kaldırılması için herkesin sandık başına giderek 'evet' oy kullanması gerektiğini söyledi. Pazar günü yapılacak referandum da herkesi sandığa gitmeye davet eden Bakan Çelik şöyle dedi:
"Son yüzyılda son derece önemli bir anayasa değişikliği ve sistem değişikliğini oylarını tercih etmek için bütün vatandaşlarımızı sandığa davet ediyorum. Vatandaşlarımız kanaatlerini çok açık bir şekilde orada ortaya koysunlar. Geleceğin Türkiye'sinde bu kararların son derece önemlidir. Güvenlik açısından bir sorun yoktur. Vatandaşlarımız özgürce gidip oylarını kullansınlar. Bu değişiklik dostlarımızı bir hayli memnun eden ama Türkiye ile hesaplaşma niyetinde olanları son derece telaşlandıran bir referandum öncesindeyiz. Ben inanıyorum ki; vatandaşlarımız buradaki dostlarımızı sevindirecek, düşmanları üzecek bir tabloyu ortaya koyacaktır. Büyük ölçüde 'evet' kararıyla da Türkiye yeni bir bakış açısı yeni bir vizyonla geleceğe yürüyecektir diye ümit ediyorum. Hayır'da hayır falan yok, çünkü bu 'Hayır'cı tayfasının Şanlıurfa'ya ve Türkiye'ye verebileceği hiçbir şey yok. Türkiye'ye kimin hizmet ettiği bellidir. Bu hizmet kadrolarının elini güçlendirin, Türkiye'de sistemdeki hantallığı ortadan kaldırın ve daha seri karar alabilen bir sisteme geçelim."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Bakan Çelik'in konuşması
Genel ve Detay görüntüler
Haber-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-DHA)
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Mobilya sektörü KDV süresinin uzamasından memnun
Kayseri Mobilya Fuarı'nın 7'ncisi 19-23 Nisan tarihleri arasında Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Fuarın iş birlikçileri basın toplantısı düzenleyerek, mobilya fuarı hakkında bilgi verdi. Toplantıda hükümetin açıkladığı KDV indiriminin fuara katkı sağlamasının beklenildiği ifade edildi.
Tüyap Anadolu Fuarları, Kayseri Ticaret Odası, Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Marangozlar Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası ve KOSGEB işbirliği ile gerçekleştirilecek olan Kayseri Mobilya Fuarı hakkında bilgi vermek amacıyla basın toplantısı düzenlendi. Hilton Kayseri Otel'de gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Tüyap Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, mobilya sektörünün kalbinin Kayseri'de atacağını söyledi. Alagöz, "Sektörde faaliyet gösteren önemli firmaların katılımı ile mobilyanı başkenti Kayseri önemli bir iş platformuna ev sahipliği yapacak. Hedefimiz Kayseri'nin marka değerini daha üst seviyelere taşıyarak, Pazar payını yükseltmekö diye konuştu.
"5 FARKLI ÜLKEDEN 200'E YAKIN ZİYARETÇİ GELECEKö
Kayseri Mobilya Fuarı'na 5 farklı ülkeden 200'e yakın yabancı iş adamının katılacağını da ifade eden Alagöz, "2016 yılında 53 bin'i aşkın ziyaretçiye fuar ev sahipliği yapmıştı. Bu yıl fuarımızın daha fazla ilgi görmesini bekliyoruz. Fuara bu yıl Lübnan, Tunus, Irak, İran, Gürcistan ve Rusya'dan iş adamları ticari bağlantılar kurmak için gelecek. Bu kapsamda destek veren herkese teşekkür ediyoruzö dedi.
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ahmet Övünç'te konuşmasında önceki yıllarda düzenlenen fuarlarda katılımın az olduğunu ancak son yıllarda artan katılımcı sayısının mutluluk verici olduğunu söyledi.
"KDV İNDİRİMİ FUARA FAYDA SAĞLAYACAK"
Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ise bu yıl 7'incisi yapılacak olan Kayseri Mobilya Fuarı'nın hayırlı olması temennisinde bulundu. Büyüksimitçi, "Geçen yıl fuara 53 bin ziyaretçi gelmiş ama bu yıl bu sayısının daha da fazla olacağına inanıyoruz. Hükümetin sektörde KDV indiriminin devam edeceğini açıklaması fuara da atkı verecektirö şeklinde konuştu.
"KAYSERİ'DE İHRACAT ÖNCEKİ AYA GÖRE ARTTI"
Kayseri'nin ihracat rakamları hakkında da bilgi veren Büyüksimitçi, Şubat ayında yüzde 8 olan ihracatın Mart ayında yüzde 22'ye yükseldiğini belirterek, "İhracatta büyük katkıyı mobilya sektörü verdi. Kayseri'de bu alanda markalı ürünlerimiz var. Şehrimizde de bu anlamda fuarlar düzenlenmesi önemli. Önümüzdeki yıl da çok daha fazla yabancı ziyaretçi bekliyoruz. Örneğin Afrika, Ortadoğu ve Türk Cumhuriyetleri'nden ziyaretçiler bekliyoruz. Bu yönde de çalışma yapılacaktırö diye konuştu.
"REFERANDUMDAN SONRA GÜNDEM EKONOMİ OLURSA GÜZEL GÜNLER BİZİ BEKLİYOR"
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz da, mobilya fuarının fayda sağlayacağına inandıklarını ifade etti. Hükümetin açıkladığı KDV indiriminin sürmesinin önümüzdeki süreçte sektöre olumlu katkılar sağlayacağını anlatan Hiçyılmaz, şunları söyledi: "Bu KDV indiriminin ilerleyen süreçte artarak devam etmesini istiyoruz. Kalıcı hale gelmesi yönünde beklentimiz var. Kayseri'de 53 bin ziyaretçi sayısı mobilya fuarı için yeterli değil, inşallah daha da artacaktır. Bunun yanında referandum dan sonra gündem daha çok ekonomi olursa daha güzel günler bizi bekliyorö
Görüntü Dökümü
TÜYAP Anadolu Başkanı basın toplantısı
Detay görüntü
Haber: Cafer ZENGİN-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,
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Çalınan ziynet eşyaları kanalizasyondan çıktı
BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde, 11 ay önce evlenen Nüve- Mert Turan çiftinin geçen hafta evlerinden çalınan 30 bin lira değerindeki altın ziynet eşyası, dün kendilerini ziyarete gelen damadın annesi tarafından bina içersindeki kanalizasyon menfezinde fark edildi. Kanalizasyondan çıkartılan altın takılar Turan çiftine verilirken, polis hırsız veya hırsızların kimliğini aldığı parmak izinden araştırıyor.
İnegöl'de Hamidiye Mahallesi Sümbül Sokak'ta oturan Nüve ve Mert Turan geç yıl evlendi. Çiftin evlerinde bulunan altınlar ve takılar geçen hafta cuma günü çalındı. Turan çiftinin şikayeti üzerine soruşturma başlatan İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü evde parmak izi aldı. İddiaya göre, dün eşi Hakkı Turan ile oğlunu ziyarete gelen damadın annesi Funda Turan, yürürken menfezden bakınca kanalizasyonda altınları fark etti. Bunun üzerine açılan menfezde arama yapan Mert Turan çalınan 30 bin lira değerindeki altın bilezikler ve takıları burada buldu. Haber verilmesi sonucu belirtilen adrese gelen polis parmak izi aldığı bilezikleri Turan çiftine teslim etti.
'KANALİZASYONDA BİR ŞEYİN IŞILDADIĞINI GÖRDÜM'
Olayı anlatan Mert Turan'ın annesi Funda Turan, "Eşim bahçeye çıkmıştı, ben de merdivenlerde duruyordum. Yukarıdan bakınca kanalizasyon içerisinde bir şeyin ışıldadığını gördüm. Oğlumu çağırdım. Çalınan altınları buldukö dedi.
Mert Turan'ın babası Hakkı Turan da, "Geçtiğimiz Cuma günü oğlumun ve gelinimin evine hırsız girmiş. Polisi çağırdık. Polis araştırma başlattı. Ben de olaydan 6 gün sonra bahçeye indim eşimle. O sırada eşim kanalizasyonda bir şeyin var olduğunu söyledi. Oğlum geldi ve kanalizasyonun içinde çalınan altınları bulduk. Hepsini kanalizasyondan çıkardıkö diye konuştu
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Kanalizasyondan altınların çıkarılma görüntüleri
-Baba Hakkı Turan ile Anne Fundan Turan ile röportaj
-Altınların görüntüleri
-Evin genel görüntüsü
Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), -
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Çamaşır asarken balkondan düştü
ÇANAKKALE'nin Bayramiç İlçesi'nde, evinin balkonunda çamaşır asarken dengesini kaybederek 2 metreden zemine çakılan 55 yaşındaki Zihniye Günay, ağır yaralandı.
Camicedid Mahallesi Camikebir Sokak'ta yaşayan Zihniye Günay bugün saat 11.00'de, evinin balkonundaki iplere çamaşırlarını asarken dengesini kaybederek, 1'inci kattan düştü. 2 metreden düşerek yaralanan kadını gören komşuları durumu, 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücudunda kırıklar oluşan ve ağır yaralanan Zihniye Günay'ı ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Günay, yapılan ilk müdahale sonrası Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Kepez Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kadının düştüğü evin bahçesinden ve balkondan görüntü
112 sağlık ekiplerinin müdahalesinden görüntü
Haber-Kamera: Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ (Çanakkale),
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28 yaşındaki genç, intihar etti
ÇORUM'un İskilip İlçesi'nde 28 yaşındaki Şeref Dilbaz, girdiği bunalım sonucu Kızılırmak üzerindeki bir köprüden atlayarak intihar etti.
Dün akşam Çorum'un İskilip İlçesi'nde meydana gelen olayda, bekar olan Şeref Dilbaz, Kızılırmak üzerindeki köprüden suya atladı. İntihar etmeden önce ailesini arayıp helallik isteyen Dilbaz'ın yakınları polis ve jandarmayı arayıp yardım istedi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, Dilbaz'ın cesedini sudan çıkardı. Cenazesi İskilip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber: Yusuf ÇINAR/ ÇORUM,-
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