Dha Yurt Bülteni - 1
1)ANTALYA'DA CHP'LİLERE SİLAHLI TEHDİT İDDİASIREFERANDUM sonuçlarının açıklanmasının ardından Antalya'da bazı Ak Partililer, konvoy oluşturup kutlama yapmaya başladı.
1)ANTALYA'DA CHP'LİLERE SİLAHLI TEHDİT İDDİASI
REFERANDUM sonuçlarının açıklanmasının ardından Antalya'da bazı Ak Partililer, konvoy oluşturup kutlama yapmaya başladı. Kutlamalar kent merkezindeki ana arterlerde devam ederken, Muratpaşa İlçesi'nde bulunan CHP Antalya İl Başkanlığı önünden geçen bir konvoydan iddiaya göre CHP'li gruba silah gösterildi.Duruma tepki gösteren CHP'li grup, konvoyu durdurmak isteyince iki grup arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. İl binası önüne çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak da olay yerine geldi.
BUDAK'TAN POLİSE; SİLAH GÖRDÜM, GÖREVİNİZİ YAPIN
CHP'li gruba yatıştırmak isteyen Çetin Osman Budak, olay yerindeki polislere yoldan geçen konvoy içerisinde bir kişinin silah gösterdiğini söyledi. Polise "Bir an önce o silahlı kişiyi bulun" diyen Budak, "Onlar silah çıkardı, buradan da silah çıkarılsaydı burada silahlı çatışma mı olacak? Ben, Genel Başkan Yardımcısıyım, gözümle gördüm. Bakın, görevinizi yapın. Görevinizi yapın ve bu çocukları burada böyle rezil etmeyin" dedi.
Bir polis memuru ise silaha ait bir emareye rastladıklarını söyledi. İl binasının önündeki yol, çift taraflı konvoy geçişine kapatıldı.
Görüntü Dökümü
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CHP önündeki kalabalık detay
Tepki gölsteren partililerden detay
Konvoydan detay (mehter marşı çalarak geçiyorlar)
Bazı partililerin konvoya saldırma girişimi
Polis ekipleri
Çetin Osman budak 'ın polisle konuşması
Haber: Bülent TATOĞULLARI Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,
17.04.2017 - Haber Kodu : 170417007
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2)ZARFTAN ÇIKAN İKİ 'EVET' PUSULASI TARTIŞMAYA NEDEN OLDU
KONYA'da, referandum da bir sandıkta yapılan sayım sırasında tek zarf içerisinde iki adet 'evet' pusulası çıkması, tartışmalara neden oldu. Müşahitlerin itirazı üzerine sandık başkanı İlçe Seçim Kurulu yetkililerine sordu, pusulalardan birinin 'evet' olarak kabul edilmesine karar verildi. Merkez Selçuklu İlçesi Nişantaşı Mahallesi'nde bulunan İbrahim Yapıcı İlköğretim Okulu'na kurulan 1415 numaralı sandıkta, sayım sırasında tek zarf içerisinde iki adet 'evet' pusulası çıktı. CHP'li müşahitlerin oyun geçersiz sayılması gerektiğini söylemesi üzerine tartışma çıktı. Bu sırada okulda görevli polisler sınıfa gelerek tartışmayı büyümeden önledi. Durumu İlçe Seçim Kurulu'na bildiren sandık başkanı, zarftan çıkan oylardan birinin 'evet' olarak sayılması gerektiği cevabını aldı.1415'nolu sandıkta kullanılan 365 oydan 8 geçersiz, 193 evet, 164 hayır oyunun çıktığı belirtildi.
Görüntü Dökümü
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Tartışmadan ve itirazdan detay
Genel ve detay
Haber-Kamera: Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ/KONYA,
16.04.2017 - Haber Kodu : 170416334
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REFERANDUM - KUTLAMALAR
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3)MEHMET ŞİMŞEK: MİLLETİMİZE HİZMETE DEVAM EDECEĞİZ
BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, referandum sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, dün olduğu gibi yarın da millete hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.
Başbakan Yardımcısı Şimşek, Gaziantep'te milletvekilleri ve belediye başkanları ile birlikte Ak Parti İl Başkanlığı'nda Anayasa değişikliği halkoylaması sonuçlarını takip etti. Şimşek, parti binasında davul ve zurna eşliğinde halay çekip sevinç gösterisinde bulunanlara teşekkür etti. Gaziantep'in aldığı 'evet' oyu için herkese teşekkür eden Şimşek, şunları söyledi:
"Gaziantep'e teşekkürler, sağ olun Gaziantep, var olun Gaziantep. Gaziantep her zaman olduğu gibi büyük bir başarı hikayesi yazmış Türkiye'nin önünü açmıştır. Allah razı olsun hepinizden. Helal olsun Gaziantep'e. Ben bütün ekimizi canı gönülden kutluyorum. Geneli üzerine yorumu sayın Başbakanımız yapacak. Allah'ın izniyle biz dün olduğu gibi milletimize yarın da hizmete devam edeceğiz."
Şimşek, açıklamasının ardından Ankara'ya hareket etti.
Görüntü Dökümü
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Ak Parti İl Başkalığı
Toplanan kalabalık
Halay çekenler
Mehmet Şimşek ve milletvekilleri
Mehmet Şimşek'in konuşması
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-Ahmet SOYDOĞAN-Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP,
16.04.2017 - Haber Kodu : 170416354
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4)ÇAVUŞOĞLU: YENİ TÜRKİYE'DE İSTİKRAR VE GÜVEN OLACAK
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, referandum sonucuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, artık gerçek anlamda yeni Türkiye'nin var olduğunu, yeni Türkiye'de istikrar ve güven olacağını söyledi.
Referandum sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından vatandaşlar, Ak Parti Antalya İl Başkanlığı önünde toplandı. Buradaki dev platformdan sonuçları takip eden partililer, resmi olmayan sonuçlara göre Türkiye geneli kazanılan zaferi kutladı, Antalya'da 'evet' oylarının 'hayır' oylarına göre düşük çıkmasına üzüldü.
Bina önüne kurulan platforma çıkan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ak Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Gökcen Özdoğan Enç, Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel, Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer vatandaşlara seslendi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Yeni Türkiye 2023 hedeflerine, 2053 hedeflerine, 2071 hedeflerine ulaşacak. Artık gerçek anlamda yeni Türkiye vardır. Yeni Türkiye'de istikrar, güven olacaktır. Dava arkadaşlarıma, teşkilatlarımıza, sandık başında bekleyen gönüllülerimize, bu dava için bugüne kadar gönül vermiş tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Antalya'da elimizden gelen çalışmayı yaptık. Sizlerle gece gündüz çalıştık. Gitmedik yer bırakmadık, girilmedik ev, varılmadık işyeri bırakmadık. Bu bakımdan vicdanen rahatız. Türkiye'de 'evet' çıkması için elimizden gelen katkıyı sağladık. Her seçimde olduğu gibi fedekarca, hiçbir menfaat gütmeden, kutlu yolculuk için Türkiye Cumhuriyeti için, vatanı, milleti, bayrağı, devleti için çalışan tüm dava arkadaşlarıma gönülden şükranlarımı sunuyorum. Sizlerle omuz omuza çalışmak bu kutlu yolculukta yürümek bizim için onurdur, şereftir" diye konuştu.
'EVET VE HAYIR DİYENLER BİR OLACAĞIZ'
Milletvekili Mustafa Köse ise tarihe şahitlik yaptıklarını kaydederek, "Bu millet çok önemli bir dönemeci geçti. Tarihi bir kararı verdi. Bu millet bizi hiç yanıltmadı. Her seçimden alnımız ak, başımız dik çıktık. Hangi seçime girersek girelim Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında bu millet birleşti. Devlet- millet düşmanlarına, hainlere karşı beraber oldu bir oldu, bu milletin düşmanlarına en güzel mesajı verdi. 'Evet' ve 'hayır' diyeniyle bir olacağız. Bugün hayır diyenler 'İyi ki evet çıkmış' diyecekler" dedi.
İKİNCİ KURTULUŞ SAVAŞINI KAZANDIK
Ak Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç ise şöyle konuştu:
"Alınan sonuç anamızın ak sütü gibi helaldir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili yasal çalışmalara başlayacağız. Güçlü, istikrarlı ve büyüyen Türkiye dedik. Bu zafer, bağımsız Türkiye'nin zaferidir. Bu yeni sistemle daha güçlü bir Türkiye'nin yarınlara umutla bakan güçlü bir Türkiye, evet de hayır da diyen eşitlendi. Bu bizim İkinci Kurtuluş Savaşımızdı, bunu biz kazandık. Darısı başka seçimlere."
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise ülkenin önünde yeni bir sayfa açıldığını belirterek, hayır diyenlerin de bu sonuçtan kazançlı çıkacağını söyledi.
Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer de sonucun hayırlı olmasını dileyerek, referandum a müdahale etmeye çalışan ülkelere gereken mesajın verildiğini söyledi.
MEHTER MARŞI
Konuşmaların ardından havai fişekle kutlama yapıldı. Alanda kalan vatandaşlar Türk bayraklarıyla eğlenirken, bir vatandaş da Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini birlikle salladı. Çalan müzikler arasında Mehter Marşı da yer aldı.
Görüntü Dökümü
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Parti binası önü bayrak sallayan partililerin görüntüsü
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
Bakan Çavuşoğlu ve milletvekillerinin sahnede bayrak sallarken görüntüleri
Haber-Kamera: Hasan DEMİRBAŞ-Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,
16.04.2017 - Haber Kodu : 170416349
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5)BAKAN YILMAZ: GERGİNLİKLERİ GERİDE BIRAKACAĞIZ
MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye'ye uzlaşma iklimi getireceğini ileri sürerek, "Artık gerginlikleri geride bırakacağız. Bundan sonra inşallah hep beraber yeni Türkiye'nin inşasında birlikte çalışacağız" dedi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, referandum sonuçlarını memleketi Sivas'ta partisinin il başkanlığından takip etti. Referandumda, resmi olmayan sonuçlara göre çoğunlukta 'evet' oyu çıktığının açıklanması üzerine Bakan Yılmaz, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Bakan Yılmaz, bir mutabakat sonucu Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte Türk milletinin önüne bir anayasa değişikliği getirdiklerini hatırlatarak, şunları söyledi:
"Bu aziz millet kendisine sunulan anayasa değişikliklerinin Türkiye'nin menfaatine olacağına, Türkiye'nin önündeki engelleri kaldıracağına ve Türkiye'yi aydınlık günlere kavuşturacağına inandı ve 'evet' tercihinde bulunarak Türkiye'nin önünü açtı. Sayın başbakanımızın söylediği gibi, 'Bu sürecin kaybedeni yoktur, kazananı Türk milletidir. 'Evet'iyle, 'hayır'ıyla kazanan Türk demokrasisi olmuştur. Bu sonucu ortaya çıkaran aziz milletimize sonsuz teşekkür ediyoruz."
Sivas'tan referandum da büyük bir farkla 'evet' çıktığını belirten Bakan Yılmaz, hemşerilerine de ayrıca teşekkür etti. Bu halk oylamasında hiç kimsenin kaybetmediğini ifade eden Bakan Yılmaz, "İnşallah 80 milyon hiç ayrı gayrı olmadan bu ülkenin nimetlerini artırma konusunda beraber çalışacağız. ve yine külfetlerini de adaletli bir şekilde hep beraber birlikte üstleneceğiz. Biz hep beraber Türkiye'yi 21'inci yüzyıla taşıyacağız" dedi.
Görüntü Dökümü
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-Bakan Yılmaz'ın açıklaması
Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,
16.04.2017 - Haber Kodu : 170416379
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6)BAKAN MÜEZZİNOĞLU: HAYIR DİYEN KARDEŞLERİMİZ DE KAZANDI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, resmi olmayan referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Bu büyük milletten rahatsız olanların olduğunu söyleyen Bakan Müezzinoğlu, "Türkiye'nin gelişmiş ülkelerle yarışından rahatsız olanlar var. Almanya ve Hollanda kendisine düşeni yaptı. Ama dersini aldı. Bu millet, düşmanlarına her zaman olduğu gibi yine dersini verdi. Bundan sonra artık hangi siyasi görüşten olursa olsun, önce millet diyecek. Milletin gözünün içine bakacak. O nedenle 'Hayır' diyen kardeşlerimiz de şunu bilsinler ki; onlar da kazandı, onlar da kazanacak. Bugün 'Hayır' diyecek olan kardeşlerimizin bir kısmı bir yıl sonra, bir kısmı beş yıl sonra 'Keşke ben de evet demiş olsaydım' diyecekler. Ama olsun. Onlara o cümleleri söyletmeyi rabbim bizlere nasip etsin" dedi.
Buradaki konuşmasının ardından Ak Parti il teşkilatıyla bir araya gelen Bakan Müezzinoğlu, basın mensuplarına açıklama yaptı. Bakan Müezzinoğlu şunları söyledi:
"Bu akşam 50 milyon seçmenin oylarıyla milli irade güçlendi. Milletimizin 25 milyonundan fazlası 'evet' oyu ile sistem değişikliğine karar verdi. Bu referandum u da MHP'nin desteği ile milletin önüne getirdik. Milletin verdiği bu kararda, 'hayır' diyen kardeşim de bu milletin en az 'evet' diyen kardeşlerimiz kadar düşünüyor. Muhtemelen bizim yeterli anlatma sorunumuz oldu veya onların farklı değerlendirmeleri oldu. Zaten demokrasinin de güzelliği budur. Milyonlarca 'hayır' diyen kardeşim, bir iki yıl sonra 'keşke bende evet deseymişim' diyecek. Biz 'hayır' diyeni ve 'evet' diyeni ile birlikte büyük milletiz. Birlikte büyük hayallerimiz ve hedeflerimiz var. Milletin yarından itibaren umutları da pozitif olarak artacaktır. Yarına herkes umut ve güvenle uyanacaktır. Artık herkes işine daha güçlü sarılacaktır."
Görüntü Dökümü
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-Bakanın vatandaşlara seslenmesi
-Meydandan görüntü
-Bakanın AK Parti il binasındaki konuşması
Haber-Kamera: BURSA,
16.04.2017 - Haber Kodu : 170416385
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7)ZEYBEKCİ: SORUMLULUĞU ÜZERİMİZE ALIYORUZ, GEREKLİ DERSLERİ ÇIKARIRIZ
DENİZLİ'de AK Parti ve MHP tarafından yapılan referandum çalışmasına rağmen yüzde 55 hayır oyu çıkmasını değerlendiren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Sorumluluğu üzerimize alırız. Denizlimizi neden ikna edemedik? Bunu da tek tek analiz ederiz. Gerekli dersleri çıkarırız ve yolumuza devam ederiz" dedi.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli İl Başkanlığı'nda referandum sonuçlarını diğer milletvekilleri, belediye başkanları ve partililerle birlikte takip etti. Sonuçların açıklanmasının ardından Denizli'de yapılan referandum kampanyalarına rağmen, 'hayır' oylarının yüzde 55'i bulması partililerde şok etkisi yarattı. Sonuçların belli olmasının ardından kameraların karşısına geçen Bakan Zeybekci, "Türkiye geneline baktığımızda bu millet bugüne kadarki bütün hastalıklardan kurtulmak yönünde bir irade belirtti. Bu irade beyanı da net bir 'evet' şeklinde. Milletimizin feraseti ve dirayetiyle silinmiştir" dedi.
Denizli'deki referandum sonucunu da değerlenen Bakan Zeybekci, yüzde 55 hayır çıkmasıyla ilgili olarak sorumluluğu alacağını ve gerekli dersleri çıkaracaklarını ifade etti. Bakan Zeybekci, "Denizli olarak, Türkiye'nin bu demokrasi şenliğine katılamamaktan dolayı sorumluluğu üzerimize alırız. Denizlimizi neden ikna edemedik? Bunu da tek tek analiz ederiz. Gerekli dersleri çıkarırız ve yolumuza devam ederiz. Milletimiz ne derse odur. Milletimizin dediğine ne bir cümle ekleriz ne bir nokta ne de sağına soluna bir virgül koyarız. Olduğu gibi alırız, başımızın üstünde yeri vardır" dedi.
"TÜRKİYE KOALİSYONDAN KURTULUP YOLUNA DEVAM EDECEK"
Türkiye'nin ve AK Parti'nin top yekün bir negatif propagandayla mücadele ettiğini savunan Bakan Zeybekci, "Türkiye bütün bu baskılara rağmen, referandum kampanyası sırasında, her türlü gerçek dışı söylemler ve bazı ülkelerdeki bazı mihraklar tarafından Türkiye'ye karşı başlatılan top yekun bir negatif propagandayla mücadele etti. AK Parti mücadele etti. Bu mücadelenin sonunda da ülkemizin önünü açacak, ülkemizin geleceğini açacak sonuç elde edildi. Türk demokrasisi, bundan sonraki sistemde her 5 yıllık, 10 yıllık istikrardan sonra yaşanan o paçasından geri çekme, ayağına pranga takma enstrümanı olan o koalisyondan kurtulup yoluna devam edecek" dedi.
Görüntü Dökümü
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-Partililerden görüntüler,
-Bakan Nihat Zeybekci'den görüntü,
-Bakan Nihat Zeybekci'nin açıklaması.
Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN-Deniz TOKAT/DENİZLİ,
16.04.2017 - Haber Kodu : 170416346
16.04.2017 - Haber Kodu : 170416377-(KUTLAMALAR)
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8)ŞANLIURFA'DA BAKAN ÇELİK VE AK PARTİLİLERDEN KUTLAMA
ANAYASA değişikliği için yapılan halk oylamasında, resmi olmayan sonuçlara göre 'evet' oyu çıktığının açıklanması üzerine Şanlıurfa'da, Ak Partililer tarafından kutlama yapıldı. Kutlamalara katılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, vatandaşlara teşekkür etti.
Anayasa değişikliğine ilişkin oylamanın tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde Ak Parti il binası önünde kutlama yapıldı. Bina önünde sevinç gösterisi yapanlara hitap eden Bakan Faruk Çelik, Şanlıurfa'da yüzde 71 oranında 'evet' çıktığını belirterek teşekkür etti. Bakan Çelik, şunları söyledi: "Şanlıurfa yüzde 71'lik destek oranıyla kampanya döneminde ifade ettiğim gibi Türkiye'ye ışık saçmıştır. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 2 milyon Şanlıurfalı başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah ülkemizin birliği, dirliği ve gelişmesi konusunda bugüne kadar birlik ve beraberlik içerisinde gösterdiğimiz çalışmaları bundan sonra daha da hızlandırarak, daha da artırarak Şanlıurfa'nın daha da gelişen ve kalkınan bir il olması konusunda elimizden ne geliyorsa dün esirgemedik, bu gün esirgemiyoruz ve gelecekte de esirgemeyeceğiz."
Bakan Çelik konuşmasının ardından parti binasından ayrılarak havayoluyla Ankara'ya gitti.
Görüntü Dökümü
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AK Parti il binası önünde toplanan partililer
Partililerin halay çekmesi
Bakan Faruk Çelik'in parti binasına gelmesi
Bakan Çelik'in konuşması
Bakan Çelik'in partiden ayrılması
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ali LEYLAK-Ömer PINAR-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,
16.04.2017 - Haber Kodu : 170416347
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9)ÖZHASEKİ: HAYIR OYU VEREN KARDEŞLERİMİZ ÜZÜLMESİNLER
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, referandum sonuçlarının belli olmasının ardından Kayseri'de yaptığı konuşmada, "Bu sonuçlar, bir zafer sonucu değildir. Karşı tarafa karşı bir galibiyet sonucu gibi algılanamaz. Çünkü hayır veren kardeşlerimiz de bu ülkenin iyiliğini istedikleri için hayır verdiler. Hayır oyu veren kardeşlerimiz asla üzülmesinler" dedi.
Parti binası önünde toplananlara seslenen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, partililerden korna çalmamaları, aşırı sevinç gösterilerinde bulunmamalarını istedi. Özhaseki, şunları söyledi:
"Çıkan sonuç hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Rabbim ülkemizin önünü açık etsin. Ülkemizde oy verecek kardeşimizin her oyu mübarektir. Başımızın üstünde yeri vardır diye daha önce ilan ettik. Bugün Kayseri açısından bakıldığı zaman güzel bir sonuç var. Türkiye açısından bakıldığı zaman resmi sonuçlar açıklanmadı ama evet oyları önde gözüküyor. Yüzde 51,5 gibi bir sonuç var. Allah mübarek etsin. Lütfen şöyle kabul edin. Bu sonuçlar bir zafer sonucu değildir. Karşı tarafa karşı bir galibiyet sonucu gibi algılanamaz. Çünkü hayır veren kardeşlerimiz de bu ülkenin iyiliğini istedikleri için hayır verdiler. Kayseri'de de, başka yerlerde de bütün oyların kendine has manevi bir değeri var. Hayır oyu veren kardeşlerimiz asla üzülmesinler. Çünkü aynı ortamda yaşıyoruz. Aynı binalarda yaşayıp komşuluk ediyoruz. Akrabalık, kardeşlik ediyoruz. Önemli olan bizim kardeşliğimiz."
Görüntü Dökümü
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-Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin konuşması canlı yayından alındı
-Meşale yakan vatandaşların sevinci
-Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız'ın konuşması
-Genel detaylar
Haber-Kamera: Oktay ENSARİ-Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,
16.04.2017 - Haber Kodu : 170416356
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10)AB BAKANI ÇELİK: KOL KOLA YÜRÜYECEĞİZ
ADANA'da partisinin il başkanlığı önünde referandum sonucunu kutlayan binlerce kişiye hitap eden Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzekereci Ömer Çelik, 'Evet' ve 'Hayır' oyu veren vatandaşlar ile kol kola yürüyeceklerini söyledi.
Referandumdan çıkan 'Evet'in Türkiye'nin ve milletin geleceği için bayram olarak kutlanması gereken bir sonuç olduğunu belirten Bakan Çelik, hantal, Türkiye'yi taşıyamayan mevcut sistemin halkın oylarıyla değiştiğini dile getirdi. Bugünden sonra Türkiye'de daha büyük işlere imza atmak için hep beraber daha çok koşacaklarını aktaran Bakan Çelik, şöyle konuştu:
"Bazı siyasilerin bütün bu süreçte yalan üzerine kurdukları kampanya çökmüştür. Şunu unutmayalım. Evet veren kardeşlerimiz ve hayır veren kardeşlerimiz ile bundan sonra da omuz omuza, kol kola yürüyeceğiz. Hep beraber bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, Türkiye olacağız. Arzu ederdik ki Adana'dan daha yüksek rakamlar çıksın. Ama hepinizin çok çalıştığını, elinden gelen gayreti gösterdiğini ve bütün bu süreçte her gün, her saat, her dakika Adana'nın çıtasını biraz daha yükselttiğini gördük. Bu başarı sizin başarınızdır. Türkiye'nin başarısı, tüm milletin başarısıdır. Bundan sonrasında Türkiye'nin geleceği, milletin geleceği şimdikinden çok daha güçlü ve parlak olacak. Hep beraber diyoruz ki 'Gözün aydın Türiye'." Bakan Çelik, konuşmasının ardından parti binası önündeki binlerce vatandaşı selamladı.
Görüntü Dökümü
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Ak Parti il binası önünde ellerinde Türk bayrakları ve parti flemalarıyla kutlama yapan vatandaşlar
AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'in konuşması
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,
17.04.2017 - Haber Kodu : 170417009
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11)BAKAN IŞIK: ÇİFT BAŞLILIK ORTADAN KALKACAK
MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık bundan sonra siyasetçinin daha çok çalışacağını, yüzde 50'ye ulaşmak için gayret göstereceğini belirterek, "Bu yeni sistemle Türkiye artık istikrarını sandıkta sağlayacak, çift başlılık ortadan kalkacak" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini öngören anayasa değişikliği için dün yapılan halk oylamasının resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından partililer Ak Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nın önünde toplanarak kutlama yaptı. Havai fişek gösterisinin yapıldığı kutlamada konuşan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Türk demokrasisinin üzerinde spekülasyon yapanlar bugün yine kaybetti. Türk demokrasisini ayıplı göstermeye çalışanlar bugün yine kaybeden tarafta yer aldı. Ama Türkiye'ye güvenen, Türk halkının iradesine güvenen beşeri manada halkın iradesinin üzerinde hiçbir irade tanımayanlar bugün yine kazandı" dedi. Bakan Işık başarıyla gurur duyulması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Nasıl bir başarının elde edildiğini aslında çok fark etmedik henüz. Yüzde 52'lik oy oranını bazıları 'Yav acaba mı?' diye yorumlamasın. Bu demokraside son derece önemlidir. Bu başarıyla gurur duymalısınız. Elbette bu başarının en büyük mimarı cumhurbaşkanımızdır. Bu başarımızın mimarlarından cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı başbakanımız sayın Binali Yıldırım'dır. Yine bu başarının önemli mimarlarından birisi MHP'nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'dir. Bunun yanında BBP Genel Başkanı ve evet oyu için destek veren herkes bu başarının mimarıdır. Artık Türkiye hükümet sistemini değiştiriyor. Bundan sonra siyasetçi daha çok çalışacak. Yüzde 50'ye ulaşmak için daha büyük gayret gösterecek. Bundan sonra siyasetin dili yumuşayacak, bundan sonra siyasetçi daha kucaklayıcı olacak, daha kapsayıcı olacak, ötekileştiren, ayrıştıran siyasetçi dönemi yerini daha birleştiren daha kucaklayan bir siyaset söylemine bırakacak. Artık bu yeni sistemle Türkiye artık istikrarını sandıkta sağlayacak, çift başlılık ortadan kalkacak ve Allah'ın izniyle Türkiye emin adımlarla yoluna devam edecek."
Bakan Işık, "Bu değişikliğin kabul edilmesi aslında ortaya çıkan sonuç siyasetin alternatifinin yine siyaset olduğunu ortaya çıkardı. Vesayet heveslilerinin bir kez daha hevesi kursağında kaldı. Bakan Işık, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan" diye tempo tutan gençleri ise "Gençler başkan değil cumhurbaşkanı, sistemimizin adı Cumhurbaşkanlığı Sistemi" diye uyardı.
Görüntü Dökümü
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-Kutlamalardan görüntü
-Bakanın konuşması
Haber-Kamera: Faruk KIYAK-Selda Hatun TAN/Orhan UZUN/KOCAELİ,
16.04.2017 - Haber Kodu : 170416395
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12)BAKAN NABİ AVCI: PRANGALAR ÇÖZÜLÜYOR, ENGELLER KALKIYOR
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, AK Parti Eskişehir İl binası önünde toplanan partililere hitaben konuşma yaptı. Referandumu sonuçlarının vatana ve millete hayırlı olmasını dileyen Avcı şunları söyledi:
"Bütün Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de çok güzel, tam bir demokratik tam bir demokratik olgunluk içerisinde, huzur içinde seçimlerimizi yaptık. ve millet kararını verdi. Hayırlı, uğurlu olsun. Millet önümüzü açtı. Hep söylediğimiz gibi 15 yıl boyunca çeşitli engellerle mücadele ede ede Türkiye'yi 2'ye 3'e katlayan bu maceramız inşallah bundan sonra engelsiz koşu biçiminde cereyan edecek. İnşallah Türkiye'nin prangaları çözülüyor, engeller kalkıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye çok daha kararlı, etkili bir yönetim biçimine kavuşuyor. İnşallah 3 Kasım 2019'da yapılacak seçimlerde milletimizin önüne iki sandık gelecek. Bütün kampanya sürecince söylediğimiz gibi 3 Kasım 2019'da 2 sandıktan birinden cumhurbaşkanını ve onun başkanlığında kurulacak olan hükümeti seçeceğiz. Diğerinde ise inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni seçeceğiz. ve Türkiye bu etkili, sağlam, arkasında en az yüzde 50+1 millet desteği olan hükümetlerle 5 yıl boyunca istikrarlı bir biçimde yönetilmeye başlayacak. İnşallah ileride çocuklarımıza, torunlarımıza gönül rahatlığıyla şunu söyleyebileceğiz "o büyük tarihi dönüşüm gecesinde ben de ordaydım. Bu çorbada benim de tuzum var diyeceksiniz. Hepiniz o büyük tarihi dönemecin hem şahitleri, hem de yazıcıları arasındasınız. Sizleri tebrik ediyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah devlete, millete zeval vermesin. Cumhurbaşkanımızın da, Başbakanımızın da özelikle vurguladığı gibi şimdi artık tartışmalar geride kalmıştır. Biz 80 milyon biriz, beraberiz. Evet diyeniyle, Hayır diyeniyle biz Türkiye'yiz. İnşallah bu tarihi kararla bütün Türkiye'ye hizmet etmenin önü açılmıştır."
Bakan Nabi Avcı, konuşmasını ardından karayolu ile Ankara'ya hareket etti.
Görüntü Dökümü
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-Bakan Avcı'nın partiliere hitaben konuşma yapmasından çekilen görüntüler bulunuyor
Haber-Kamera: Kemal ATLAN-Saadet YÖRÜKÇÜ/ESKİŞEHİR,
16.04.2017 - Haber Kodu : 170416350
16.04.2017 - Haber Kodu : 170416396
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13)AK PARTİLİ ŞAHİN: OY BEKLEDİĞİMİZ PARTİLERDEN YETERLİ 'EVET' OYU GELMEDİ
TBMM eski Başkanı, Ak Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, "Şu anda 'evet' oylarının tamamına yakınının 1 Kasım seçimlerinde Ak Parti'ye oy vermiş olan seçmenlerimiz olduğunu düşünüyorum. Kendilerinden, tabanlarından oy beklediğimiz siyasi partilerden yeterli 'evet' oyunun gelmediğini görüyorum" dedi.
Şahin, seçim bölgesi Karabük'te ulusal bir tv kanalı programına telefonla bağlanarak Anayasa referandum unun resmi olmayan sonuçlarını değerlendirdi. Şahin, 'evet' oylarının tamamına yakınının 1 Kasım seçimlerinde Ak Parti'ye oy veren seçmenler olduğunu düşündüğünü söyleyerek şöyle konuştu:
"Tamamının değil ama çok önemli bir bölümünün böyle olduğunu düşünüyorum. Seçim bölgem Karabük'teyim şu anda. Karabük'te 1 Kasım'da yüzde 60.5 oy almıştık. Şu anda da yüzde 60.8'iz . Yani Karabük'te 1 Kasım'da almış olduğumuz oy, halk oylamasında da 'evet' olarak sandığa yansımıştır. Kendilerinden, tabanlarından oy beklediğimiz siyasi partilerden yeterli 'evet' oyunun gelmediğini görüyorum. Ancak şunu da söylemem lazım. Haksızlık yapmış olurum. Özellikle MHP Karabük'te Belediye Başkanı, İl Başkanı ve teşkilat başkanları birlikte çalıştık. Halk oylamasında onlar ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Ancak tabanlarından gerekli desteğin bu halk oylamasında gelmediğini görüyorum. O da vatandaşlarımızın tercihidir. Suçlayacak falan değilim. Kimseyi suçlayamayız. Şu anda görünen bu anayasa değişikliğinin halkımız tarafından yüzde 51 civarında kabul edildiği. Ülkemiz için hayırlı sonuçlar vermesini diliyorum."
Demokrasilerde 1 oy fazla çıktığında o oyun ifade ettiği sonucun kabul edilmiş anlamına geldiğine işaret eden Şahin, "Bizim beklentimiz 'evet' oylarının bunun üstünde olması şeklindeydi. Ben doğrusu biraz daha yukarıda bekliyordum. Halkımız, milletimiz böyle bir irade ortaya koydular, ona da saygı duyuyorum" dedi.
Görüntü Dökümü
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-Kutlamalar
-Ak Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in konuşması
Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,
16.04.2017 - Haber Kodu : 170416391
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14)MHP'Lİ AKÇAY; MİLLETİMİZ NE DEDİYSE O OLDU
MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, anayasa değişikliği referandum undan çıkan sonuca ilişkin, "Hakikaten milletimiz ne dediyse o oldu. Bundan sonra da o alacak" dedi.MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, partisinin il başkanlığında yaptığı basın toplantısında, yeni anayasa referandum u sonuçlarını değerlendirdi. Yeni sistemle Türkiye'nin daha da güçleneceğini belirten Akçay, "İstediğimiz sonuç 'evet'ti ve bu gerçekleşti. Türkiye, yaptığı demokratik seçimi ve referandum u alnının akıyla milli iradeyi tecelli etmiştir. Bu kampanyayı yürüten bütün arkadaşlarımıza, başta MHP olmak üzere siyasi partilere teşekkür ediyoruz. Genel başkanımız Devlet Bahçeli'nin referandum çağrısını yaptığında 'Millete gidelim milletimiz karar versin. Milletimiz ne derse o olsun' demişti. Hakikaten milletimiz ne dediyse o oldu. Bundan sonra da o alacak. Bu 18 maddelik anayasa değişikliğinden sonra Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kabul edilmesiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti daha da güçlenecek" diye konuştu.
"HAYIR DİYENLEREDE SAYGILIYIZ"
Herkesin düşüncesine saygılı olduklarını dile getiren Akçay, "Hayır diyen vatandaşlarımız da neticeyi gördüler. Hayır diyen vatandaşlarımıza da saygılıyız. Bundan sonra Türk milleti birlik ve beraberlik içerisinde el ele, kol kola, birliğini ve beraberliğini güçlendirmiş şekilde devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti milli ve üniter bir devlettir. Bu milli ve üniter devletimiz daha güçlü bir şekilde milletimizin hizmetinde olacaktır. Bütün milletimiz görecektir ki; parlamentomuz ve milletvekillerimiz çok daha etkili hizmetleri yapacaklardır. Yasama, yürütme ve yargı kendi aralarında uzlaşı içerisinde olacaktır. Manisa'da evet kararı bekliyorduk. Bunun analizini önümüzdeki günlerde yapacağız" dedi.
Akçay, CHP'nin itirazı hakkında da açıklama yaparak, "Bu tartışmasız bir sonuçtur. Milli irade bu şekilde tecelli etmiştir. CHP'nin bilinen oyu, ilk dakikalarda tekrar nüksetmeye başladı. Acaba neresinden mazeret üretirizin içerisine girmelerini ben sağlıklı bulmam. CHP bu huyunu devam ettirirse, milli iradeye saygısızlık sayarız" diye konuştu.
Görüntü Dökümü
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MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın konuşması
Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Nermin UÇTU-Ersan ERDOĞAN/MANİSA,
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15)NEVŞEHİR'DE 'EVET' KUTLAMASI
NEVŞEHİR'de anayasa değişikliği referandum u sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce kişi, kutlama yaptı.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören 18 maddelik anayasa değişikliği referandum unun sonuçlarının açıklanmasının ardından Ak Parti Nevşehir il binası önünde kutlama platformu oluşturuldu. Akşam saatlerinden itibaren il binası önünde toplanmaya başlayan vatandaşlara, Nevşehir Belediyesi mehteran takımı gösteri sundu. Kalabalık, Dombra şarkısı eşliğinde ellerindeki Türk bayrakları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine tezahüratlarda bulundu. Meydanda havai fişek gösterisi düzenlendi.
Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, burada yaptığı konuşmada, Türk Milleti'nin halk oylaması ile elde ettiği bu zaferle yedi düvele kafa tuttuğunu belirterek, "Yarın 17 Nisan bahar güneşi, çok farklı doğacak. Ülkemiz artık koalisyon dönemini bitirecek, ülkemiz artık istikrarsızlığı bitirecek, ülkemizi çorba kazanı gibi karıştırmak isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalacak, dimdik durmaya devam edeceğizö dedi.
Ak Parti Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider ise, Nevşehirlilere teşekkür ederek, "Siz, değerli halkımız, bugün ülkemizde koalisyon dönemini toprağa gömdünüz. Artık ülkemizde cumhurbaşkanı başbakan kavgaları yaşanmayacakö diye konuştu.
Ak Parti Nevşehir Milletvekili Murat Göktürk de halk oylamasında ede edilen sonuç ile tüm dünyanın bilindik güçlerinin Türk Milleti karşısında titrediğini söyledi.
Ak Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ise, halk oylamasında elde edilen bu sonuçla Türk Milleti'nin yeni Türkiye kapısını açtığını kaydetti.
Görüntü Dökümü
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Havii fişek atılması
-Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver'in Ak Parti binası önünde Halka hitaben konuşması
-Ak Parti Nevşehir Milletvekili ve TBBM Başkanlık divanı katip üyesi Mustafa Açıkgözün konuşması
-Seçimi kutlayan vatandaşlardan genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR,
17.04.2017 - Haber Kodu : 170417008
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16)DENİZLİ'DE 'EVET' DİYENLER MEYDANDA KUTLAMA YAPTI
DENİZLİ'de referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından yaklaşık bin kişi Delikliçınar Meydanı'nda toplanarak, Türkiye genelinde çıkan 'evet' oylarını
coşkuyla kutladı. Meydanda toplanan 'evet' oyu kullanan vatandaşlar, Türk bayrakları sallayıp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sloganları attı, otomobilleriyle konvoy oluşturdu. Kalabalık, Başbakan Binali Yıldırım ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dev sinevizyondan izledi. Meydana AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Cahit Özkan'da geldi. İki vekil vatandaşlarla birlikte kutlamalara katımldı.
Görüntü Dökümü
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-Meydandan genel ve detay görüntüler
-Bayrak sallayanlardan görüntü
-Erdoğan'ın posterini taşıyanlardan görüntü
-Sinevizyonu izleyenlerden görüntü
-Slogan atanlardan görüntü
-Milletvekilleri Şahin Tin ve Cahit Özkan'ın alana gelmesi
Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN-Deniz TOKAT/DENİZLİ,
16.04.2017 - Haber Kodu : 170416377
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17)MANİSA'DA 'EVET' KUTLAMASI
TÜRKİYE genelinde resmi olmayan sonuçlara göre halk oylamasından 'Evet' oyunun çıkmasını Manisa'da AK Partililer 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda coşkulu bir şekilde kutladı.
Miting havasında gerçekleştirilen kutlamaya AK Parti MYKY üyesi ve Manisa milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa milletvekilleri Recai Berber, İsmail Bilen, ilçe belediye başkanları ve yaklaşık 2 bin partili katıldı. AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, coşkulu mitingde yaptığı konuşmada, "Türkiye artık yeni bir döneme adım atıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Allah'ın izniyle yüzde 52'ye varan oyla Türkiye'ye, tüm mazlum milletlere ve dünya insanlığına armağan ediyoruz. İnşallah 2019'a doğru giderken, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yeni bir sistemi ile Türkiye daha iyi büyüyerek, daha ileri seviyelere gidecek" dedi. Meydandaki kutlamaların ardından partililer araç konvoyları oluşturarak şehir turu attılar.
Görüntü Dökümü
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Kutlamalardan görüntü
Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Mehmet Hakkı ÖZBAYIR-İlker KILIÇASLAN/MANİSA,
16.04.2017 - Haber Kodu : 170416393
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18)ADIYAMAN'DA 'EVET' KUTLAMASI
ADIYAMAN'da, anayasa değişikliği referandum unda resmi olmayan sonuçların açıklamasının ardından Ak Partililer kutlama yaptı.
Referandumda 'Evet' oyu çıkan kentte, Ak Parti İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalık, davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı. Milletvekilleri Adnan Boynukara ile Salih Fırat, Ak Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez ve Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'nun da yer aldığı kutlamalarda, kalabalık uzun süre sevinç gösterisinde bulunup daha sonra araçlarıyla şehir turu attı.
Görüntü Dökümü
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Ak Parti önü
Toplanan partililer
Partililerin halay çekmesi
Bayrak sallamaları
Yürümeleri
Slogan atmaları ve tekbir sesleri
Konvoy oluşturulması
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Mahir ALAN/ADIYAMAN,
16.04.2017 - Haber Kodu : 170416380
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19)BARTIN'DA REFERANDUM KUTLAMASI
BARTIN'da anayasa değişikliği referandum u sonucunun açıklanmasının ardından Ak Partili yaklaşık 500 kişilik grup, davul zurna eşliğinde yürüyürek kutlama yaptı.
Ak Partili seçmenler, referandum sonucunu kutladı. Kırtepe Mahallesi'nde bulunan parti binası önünde toplanan yaklaşık 500 kişi, davul zurna eşliğinde yürüdü. Kalabalığa, Ak Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Manav da eşlik etti.
Kalabalık, Hükümet Caddesi, Yukarı Çarşı, Yalı mevkisini takiben yürüyerek, tekrar parti binası önüne geldi. Kalabalık, daha sonra dağıldı.
Görüntü Dökümü
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-Parti önünden detay
-Davul zurnaların çalması
-Partililerin yürüyüşü
Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,
16.04.2017 - Haber Kodu : 170416386
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20)BALIKESİR'DE 'EVET' KUTLAMASI
ANAYASA değişikliğinin oylandığı referandum sonuçlarından 'Evet' çıkmasını AK Partililer sokaklara çıkarak coşkuyla kutladı.
Balıkesir'de AK Partililer il genelinde referandum sonuçlarının 'Hayır' olmasını önemsemeyerek 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda çıkarak 'Evet' kutlaması yaptı. Türkiye genelindeki zaferi kutlayan partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için şarkılar söyledi. Havai fişeklerin atıldığı, evet yazılı balonların uçurulduğu kutlamada Başbakan Binali Yıldırım'ın balkon konuşması da dev ekranda izlendi. Kutlamalara Ak Parti Balıkesir milletvekilleri Mahmut Poyrazlı, Kasım Bostan, Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İl Başkanı Hasan Demiraslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ve çok sayıda partili katıldı.
Vatandaşlara seslenen AK Parti Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan, Türkiye'nin yarın başka bir güne uyanacağını vurgularken, "Referandumdan evet çıktı. Eski Türkiye geride kaldı. Şimdi yeni Türkiye'yi inşa etme zamanı. Bu seçim sonuçlarına göre PKK, FETÖ, vesayetçiler, Avrupa devletleri kaybetmiştir. Bölücüler kaybetmiştir. Kuva-yi Milliye ruhu, Çanakkale ruhu 15 Temmuz ruhu kazanmıştır" dedi.
"7 DÜVELE RAĞMEN BAŞKAN SEÇTİK"
AK Parti Balıkesir Milletvekili Mahmut Poyrazlı bir tarih yazdıklarını belirtirken,"El birliğiyle, hep birlikte sizlerin sayesinde hem Balıkesir'de hem Türkiye'de, ama en önemlisi dünyanın bundan sonra çehresini, yönünü değiştirecek tarih yazdık. Belki 1-2 sene sonra belki 5-10 yıl sonra değeri anlaşılacak tarih yazdık. Bugün bizim bayramımız, düğünümüz. Biz, 7 düvele karşın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkan yaptık"diye konuştu.
Konuşmaların ardından partililer konvoylarla şehir turu attı.
Görüntü Dökümü
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Kutlamalardan görüntü
Konuşmalardan görüntü
Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Hilmi DUYAR-Coşkun YAMAN/BALIKESİR,
17.04.2017 - Haber Kodu : 170417012
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21)ÇANAKKALE'DE DAVULLU-ZURNALI REFERANDUM KUTLAMASI
ÇANAKKALE'de 18 maddelik anayasa değişikliğinin oylandığı referandum sonucunun açıklanmasının ardından Ak Parti İl Başkanlığı binası önünde davullu, zurnalı, meşalaleli kutlama yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören anayasa değişikliği için gerçekleştirilen referandum da kesin olmayan sonuçların ulaşmasının ardından Ak Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile Ak Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, il başkanlığına geldi. Partililer de kısa süre sonra burada toplandı. Ak Partili Ayhan Gider, "Hiçbir parti yoktur ki; 15 sene iktidarda kalsın ve oyunu arttırsın. Bu anayasa değişikliği Meclis'ten 550 milletvekilinin onayıyla da geçse, halkımıza soracağız, dedik. Çünkü bu karar ancak halkın onayıyla geçerli olabilirdi. Bugün halkımız sözünü söylemiştir. Bunun üstüne ne bizim, ne de bir başkasının söz hakkı yoktur. Karar da milletin, söz de milletin" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise, milletin kazandığını belirterek, "Teknik olarak yüzde 50, artı 1 oy, bildiğiniz gibi skorun netleşmesi demektir. Bu millet bize 'evet' dedi. Yola devam, dedi. Millet yalan atanlara, denize dökerim diyenlere, muhtarlar kapatılacak, lokantalar kapatılacak tarzı, siyasetten uzak gayri ahlaki söylemlere prim vermeyeceğini bir daha gösterdi. O yüzden ben milletimize ne kadar teşekkür etsek azdır diye düşünüyorum. Bu millet kazanmıştır. Artık koalisyon pazarlıkları, bakanlık pazarlıkları, kısa süreli hükümetler değil, çok daha güçlü hükümetler, çok daha iddialı bir ülke ideali için gayret edecek yeni yönetimler oluşacaktır. Bu yeni yönetim tarzında yüzde 50'den fazla oy almak için daha çok çalışacağız. Daha çok uzlaşacağız. Her kesimle görüşeceğiz, diyen siyasi partiler kazanabilir. Senaryoyla, kasetle, farkı hesapla değil, milletle yürüyenler kazanacaktır. O yüzden Evet diyen de, Hayır diyen de kazanmıştır" diye konuştu.
Ak Partili vekiller konuşmaların ardından ilçeleri ziyaret etmek için parti binasından ayrıldı. Bina önünde çok sayıda partili, ellerinde Türk bayrakları ve davul zurna eşliğinde Ak Partili vekilleri karşıladı. Bu sırada Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın davul çalması, renkli görüntüler oluşturdu. Vekillerin ayrılmasının ardından partililer meşaleler yakarak iskele meydanına yürüdü. Burada 'Başkan Erdoğan', 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları ve havai fişek gösterisiyle partililer referandum dan çıkan sonucu kutladı.
Görüntü Dökümü
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-Ayhan Gider'in konuşması,
-Bülent Turan'ın konuşması,
-Bülent Turan'ın davul çalarken görüntüsü,
-Partililerin iskele meydanındaki meşaleli kutlamasından görüntü
Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,
17.04.2017 - Haber Kodu : 170417012
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22)BURDUR'DA ORTAK KUTLAMA
BURDUR'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi öngören anayasa değişikliği halk oylamasının resmi olmayan sonuçlarının belli olmasından sonra Ak Parti ve MHP'liler Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı.
Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Ak Parti ve MHP'li grup, Türk bayrakları ve parti bayrakları eşliğinde kutlama yaptı. Kutlamalara Ak Parti Burdur milletvekilleri Reşat Petek ve Bayram Özçelik ile Ak Parti İl Başkanı Süleyman Faki, MHP İl Başkanı Hikmet Ökte de katıldı.
Meydanda kurulan ses sistemiyle Başbakan Binali Yıldırım'ın balkon konuşması kalabalığa dinletildi. Meydanda yapılan konuşmalarda ise halk oylaması sonuçlarının ülkeye hayırlı olması temenni edildi. Meydandaki kalabalık müzik ve mehter marşları eşliğinde kutlama yaptı.
Görüntü Dökümü
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-Kutlamaya katılanlardan detay,
-Reşat Petek'le röportaj
-Bayram Özçelik'le röportaj
-Hikmet Ökte'nin konuşması
Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,
16.04.2017 - Haber Kodu : 170416370
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23)SİVEREK'TE, SİLAHLI KUTLAMA
ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, Anayasa değişikliği oylamasının resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılan kutlamalarda çok sayıda kişi tabanca ve tüfeklerlere ateş açtı.
Anayası değişikliği oylamasının ardından resmi olmayan sonuların açıklanması ile Siverek ilçesinde kutlamalar gerçekleştirildi. İlçe sokaklarında uzun araç kuyrukları oluşturulurken, birçok bölgeden dakikalarca silah sesleri duyuldu. Tabanca ve tüfek sesleri ilçenin birçok yerinden yankılanırken, şans eseri yaralanan olmadı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Çatıdan Siverek görüntüsü
Sıkılan silah sesleri
Türk bayrakları ile araç konvoyların
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN/ŞANLIURFA,
16.04.2017 - Haber Kodu : 170416362
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24)ERZURUM REFERANDUM SONUÇLARINI KUTLADI
ERZURUM'da, anayasa değişikliği halk oylamasında referandum un resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından AK Partililer, kutlama yaptı. Parti binası önünde toplanan vatandaşlar ellerinde bayraklarla yürüdü. Resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 74.5 oranında evet diyerek 30 büyükşehir arasında birinci olan Erzurum'da kutlamalar AK Parti İl binası önünde başladı. Yüzlerce aracın konvoy yaptığı kent merkezinde, vatandaşlar da ellerinde Türk Bayrakları ve 'evet' yazılı dövizlerle katıldı. Erzurum kent merkezindeki kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.
Görüntü Dökümü
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-Araça komvoyu
-Rabia işareti yapanlar
-Araçların üzerine çıkanlar
-Türk bayrakları ile slogan atanlar
-Halay çeken vatandaşlar
Haber-Kamera: Zafer KUMRU/ERZURUM,
16.04.2017 - Haber Kodu : 170416364
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25)KONYA'DA 'EVET' KUTLAMASI
KONYA'da resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından AK Partililer, kent meydanında ve caddelerde zafer kutlaması yaptı.
Konya'da katılım oranının yüzde 88 olduğu referandum da resmi olmayan sonuçların açıklanmasıyla Ak Parti'de coşkulu bir kutlama başladı. Birçok partili araçlarıyla zafer turu atarken bazı kişiler ise ellerinde Türk Bayrağı ve Ak Parti bayraklarıyla, Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda toplanıp, seçim sonuçlarını kutladı.
Görüntü Dökümü
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Kutlamalardan genel ve detay
Haber-Kamera: Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ/KONYA,
16.04.2017 - Haber Kodu : 170416355
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26)MUĞLA'DA REFERANDUM KUTLAMASI
MUĞLA'da AK Partililer, referandum sonucunu meydanda kutladı.
Ak Parti Muğla İl Başkanlığı önünde toplanan yaklaşık 1000 kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla, Atatürk heykelinin bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Meydandakiler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şarkılar ve davul-zurna eşliğinde eğlendi. Ak Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete ve Menteşe İlçe Başkanı Erdoğan Ünal da partilileri yalnız bırakmadı. Yoğun güvenlik önleminin alındığı kutlamalar, havai fişek gösterilerinin ardından sona erdi.
Görüntü Dökümü
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Meydandaki kutlamalardan görüntü
Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/MUĞLA,
16.04.2017 - Haber Kodu : 170416366
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27)BATMAN'DA REFERANDUM KUTLAMASI
BATMAN'da da Ak Partililer, referandum un resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından Turgut Özal Bulvarı'na çıkarak araçlarıyla şehir turu attı. Türk bayrakları ve parti flamalarıyla tur atan partililer, geç saatlere kadar Ak Parti il binası önünde sevinç gösterilerinde bulundu. Polis, gösterilerin yapıldığı güzergahlarda geniş güvenlik önlemleri aldı.
Görüntü Dökümü
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-Kutlamalardan görüntüler
Haber-Kamera: BATMAN
16.04.2017 - Haber Kodu : 170416375
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28)SAMSUN'DA COŞKULU REFERANDUM KUTLAMASI
SAMSUN'da, anayasa değişikliği halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre 'evet' çıkması üzerine vatandaşlar şehrin birçok noktasında kutlama yaptı.
Dün yapılan referandum da resmi olmayan sonuçlara göre 'evet' çıkması üzerine Samsun'da vatandaşlar, şehrin çeşitli yerlerinde toplandı. Bu yerlerden biri olan İlkadım İlçesi Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla kutlama yaptı. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ın da katıldığı kutlamalarda, 'Recep Tayyip Erdoğan' lehine tezahüratlar yapıldı.
Görüntü Dökümü
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-Kutlamalardan detaylar
-Vatandaşlardan detaylar
-Meşale yakarak gezen araçlardan detaylar
-Slogan atan vatandaşlardan detaylar
Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN,
16.04.2017 - Haber Kodu : 170416365
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29)TOKAT'TA REFERANDUM KUTLAMASI
TOKAT'ta Anayasa değişikliği referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından Ak Partililer, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören anayasa değişikliği referandum unun ardından Tokat'ta Ak Partililer sokaklara döküldü. Bazıları araçlarıyla Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde konvoy oluşturarak şehir turu attı. Kalabalık bir grup ise Valilik önündeki alanda toplandı. Ellerindeki Türk bayrağı ile sonuçları kutlayan partililer, sık sık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine slogan attı.
Burada kutlamalara katılan Ak Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat, seçime katılanlara teşekkür ederek, "Gözleriniz aydın olsun. Dünya dört gözle bekliyor. Dört gözle Türkiye'yi seyrediyor. Tabi ki bir yanda mazlumlar, bir yanda ümmet, bir yanda o şer odaklar, 1453'ten kuyruk acısı olanlar bizleri seyrediyorlardı. Zannedersem cevabı aldılar. Bugün çocuklarımızın yarınlarının temelini attığımız bir gün, bizlerin yaşadığı sıkıntıları çocuklarımız ve gençlerimiz yaşamayacak. Bugün yeni Türkiye'nin temelini attınız. Hepinizden Allah razı olsun" dedi.
Daha sonra meydanda havai fişek gösterisi yapıldı.
Görüntü Dökümü
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-Kent merkezinden görüntü
-Kutlama yapanlar
-İl Başkanın konuşması
-Havai fişek gösterileri
Haber-Kamera: Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT,
16.04.2017 - Haber Kodu : 170416367
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30)KAHRAMANMARAŞ'TA 'EVET' COŞKUSU
ANAYASA değişikliği halkoylamasında ezici çoğunlukla 'evet' oyunun çıktığı Kahramanmaraş'ta, Ak Partililer kutlama yaptı.
Ak Parti Kahramanmaraş milletvekilleri, belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş Ak Parti il binası önünde toplandı. Milletvekilleri, kalabalığa desteklerinden dolayı teşekkür ederken, partililer de uzun süre sevinç gösterisi yaptı. Parti binası önünde davul zurna eşliğinde halay çeken kalabalık, daha sonra araçlarıyla konvoy oluşturarak şehir turu attı.
Görüntü Dökümü
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Parti önündeki kalabalık
Kalabalığın bayrakları sallaması
Konvoy
Davulla oynayanlar
Haber-Kamera: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,
16.04.2017 - Haber Kodu : 170416353
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31)ELAZIĞ, SİİRT, BATMAN VE BEYTÜŞŞEBAP'TA KUTLAMA
ANAYASA değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi referandum unun resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından Doğu ve Güneydoğu'da bazı il ve ilçelerde araç ve yaya olarak Türk bayrakları ile sokaklara çıkan binlerce kişi kutlama yaptı.
Referandumda kullanılan oyların resmi olmayan sonuçlarının ilk belirlendiği kentlerden biri olan Elazığ'da, ellerinde Türk Bayrağı olan kalabalık bir grup sokaklara çıkarak coşkuyla kutlama yaptı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan AK Partililer, sıkı güvenlik önlemleri altında referandum sonuçlarını coşkusunu yaşadı.
Siirt'te de Türk bayrakları ile AK Partili gençler sokaklara çıktı. Siirt Kent Meydanı'nda toplanan kalabalık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine slogan attı. Caddeden geçen araçların da korna çalarak eşlik ettiği kalabalık, meşale yakarak sevinç gösterilerinde bulundu. Ak Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu'nun da aralarında bulunduğu kalabalık, daha sonra kent meydanına geçerek burada da sevinç gösterilerini sürdürdü.
Batman'da da Ak Partililer, referandum un resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından Turgut Özal Bulvarı'na çıkarak araçlarıyla şehir turu attı. Türk bayrakları ve parti flamalarıyla tur atan partililer, geç saatlere kadar Ak Parti il binası önünde sevinç gösterilerinde bulundu. Polis, gösterilerin yapıldığı güzergahlarda geniş güvenlik önlemleri aldı.
Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde de uzun yıllar aradan sonra, ellerinde Türk Bayrağı alan bir grup, araçlarla ilçede tur attı, kutlama yaptı.
Görüntü Dökümü
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(ELAZIĞ)
Vatandaşların slogan atmaları
Ellerinde Türk Bayrağı olan partililer
Genel ve detay görüntüler
(SİİRT)
AK Partili gençlerin sevinç gösterileri
Partililerin kent meydanındaki sevinçgösterisi
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Şahismail GEZİCİ-Mehmet Yücel DURAK-Emin BAL/ELAZIĞ-SİİRT-ŞIRNAK,
16.04.2017 - Haber Kodu : 170416344-ŞIRNAK
16.04.2017 - Haber Kodu : 170416352-SİİRT
16.04.2017 - Haber Kodu : 170416384-ELAZIĞ
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32)BURSA AK PARTİ ÖNÜNDE DAVULLU ZURNALI KUTLAMA
BURSA'da referandum sonucun ardından Ak Parti Bursa İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, davullu, zurnalı kutlama yaptı.
Referandumun ardından Bursa'da da binlerce kişi, Ak Parti'nin Bursa İl Başkanlığı'nın bulunduğu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'da toplandı. Referandum sonucunu, davul zurna eşliğinde halay çekip, havayi fişek atarak kutladı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı kutlamalar nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.
Görüntü Dökümü
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Ellerinde bayraklarla vatanadaşlardan görüntü
Havai Fişek gösterisinden görüntü
Kalabalıktan görüntü
Sevinç ve coşku görüntüsü
Davul ve zurnayla kutlamalardan görüntü
Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ-Hüseyin TÜCCAR/BURSA,
16.04.2017 - Haber Kodu : 170416348
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33)TRABZON'DA HAVAİ FİŞEKLİ REFERANDUM KUTLAMASI
CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet sistemini öngören referandum sonuçları ülke genelinde netleşmeye başlarken, Trabzon'da AK partili seçmenler de Atatürk Alanı'nda toplanarak seçim sonuçlarını havai fişek gösterileriyle kutladı.
Anayasa değişikliği referandum unda Trabzon'da büyük oranda 'evet' oyu çıkan Trabzon'da partililer sonucu kutladı. Türk bayrağının yanı sıra 'Evet' yazılı bayraklar taşıyan kalabalığı Ak Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ve parti teşkilat üyeleri parti binasının balkonundan selamladı. Ülke genelinde sonuçların netleşmeye başlamasının ardından Ak Partiler, seçim zaferini havai fişek gösterisiyle kutladı. Yaklaşık 15 dakika boyunca süren havai fişek gösterisi sonrası kalabalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için sloganlar attı.
Çok sayıda polis ekiplerinin de güvenlik önlemi aldığı kutlamalara çevreden geçen araçlar da korna çalarak eşlik etti.
Görüntü Dökümü
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-Kutlamadan görüntüler
-Detaylar
Haber-Kamera: Fatih TURAN-Osman ŞİŞKO/TRABZON,
16.04.2017 - Haber Kodu : 170416373
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34)RİZE'DE COŞKULU REFERANDUM KUTLAMASI
RİZE'de, anayasa değişikliği halk oylamasında ezici bir farkla 'evet' oyu açıkmasını Ak Partililer horon tepip havai fişek atarak kutladı.
Tuzcuoğlu Memişağa Belediye Parkı'nda toplanan kalabalık Recep Tayyip Erdoğan şarkısına eşlik etti, kemençe eşliğinde horon oynadı. Kalabalık içinde elindeki bastonuyla tek başına horon oynayan 78 yaşındaki İsmail Yılmaz ilgi çekti. Havai fişek gösterilerinin de yapıldığı alanda toplanan kalabalık Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine tezahüratlarda bulundu. Konvoy oluşturanlar da araçları ile Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde tur attı. Bir kamyonun kasasına doluşan kalabalıktaki bazı kişilerin Rabia ve Bozkurt işareti yaptığı görüldü.
Görüntü Dökümü
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Havai fişek gösterileri
Araç konvoyları
Horon oynanması
Detaylar
Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR/RİZE,
16.04.2017 - Haber Kodu : 170416351
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35)AK PARTİLİLER SEÇİM SONUCUNU HAVAİ FİŞEKLERLE KUTLADI
Ordu'da AK Parti İl binası önünde koplanan partililer sevinç gösterisinde bulundu. Parti binası önünde kurulan platforma çıkan AK Parti Ordu milletvekilleri ve belediye başkanları ile parti yöneticileri birer konuşma yaptı. Daha sonra havai fişek gösterisi düzenlendi. Kutlamalar müzik şöleniyle devam etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Ak Partili yöneticilerin konuşması
-Kutlamalardan görüntü
-Havai fişek gösterisinden görüntü
-Müzikli eğlenceden görüntü
Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU,
16.04.2017 - Haber Kodu : 170416374
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36)SİVAS'TA 'EVET' SEVİNCİ
ANAYASA değişikliği için yapılan halk oylamasında, resmi olmayan sonuçlara göre 'evet' oyu çıktığının açıklanması üzerine Sivas kent meydanında toplanan Ak Partililer, davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı.
Resmi olmayan sonuçlara göre anayasa değişikliği oylamasında 'evet' oyunun çoğunlukta çıkmasının ardından Sİvas'ta çoğunluğunu Ak Partililerin oluşturduğu gruplar Türk bayrakları ve meşalelerle kent meydanında toplandı. Davul, zurna eşliğinde halay çeken vatandaşlar 'Recep Tayyip Erdoğan' diye slogan attı. Bazı vatandaşlar da araçlarının kornasını çalarak kutlamaya destek verdi. Kent meydanında havai fişek gösterisi de yapıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kent meydanından görüntüler
-Meşalelerle ve araçlarla kutlama yapanlar
-Havai fişek gösterisi
-Davul zurna eşliğinde halay çekenler
Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,
16.04.2017 - Haber Kodu : 170416335
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