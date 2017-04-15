Dha Yurt Bülteni - 1
Van'da PKK'dan bombalı tuzak: 2 şehitŞehit güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandıVAN'ın Çatak İlçesi'nde güvenlik güçleri yol taraması yaparken PKK'lı teröristler menfeze yerleştirdikleri patlayıcıyı infilak ettirdi.
Van'da PKK'dan bombalı tuzak: 2 şehit
Şehit güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı
VAN'ın Çatak İlçesi'nde güvenlik güçleri yol taraması yaparken PKK'lı teröristler menfeze yerleştirdikleri patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada Kıdemli Astsubay Sinan Babacan ile güvenlik korucusu Kasım Sancar şehit oldu.
PKK'nın bombalı saldırısı dün saat 15.30 sıralarında Kacit Köyü yolunda oldu. Güvenlik güçleri yol taraması yaparken, PKK'lı teröristler menfeze yerleştirdikleri el yapımı patlayıcıyı, uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Patlamada Kıdemli Astsubay Sinan Babacan ile güvenlik korucusu Kasım Sancar şehit oldu. Saldırı üzerine bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri geniş çaplı operasyon başlatıldı.
ŞEHİT GÜVENLİK KORUCUSU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
VAN'ın Çatak İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin önceden yola döşedikleri patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu Kasım Sancar son yolculuğuna uğurlandı.
Hükümet Konağı önünde 2 çocuk babası şehit güvenlik korucusu Kasım Sancar için tören düzenlendi. Şehit Sancar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' ve 'Kahrolsun PKK' sloganlarıyla alınarak tören mangasındaki askerlerin omzunda bir süre taşındıktan sonra Çatak Merkez Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından şehit güvenlik korucusu Sancar'ın cenazesi, tekbir ve dualarla ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze töreninin ardından güvenlik korucusu Kasım Sancar'ın yakınları, şehit evinde taziyeleri kabul etti. Burada kısa bir konuşma yapan Çatak Belediye Başkan Vekili Kaymakam Hacı Asım Akgül, "Canı Allah'tan başka almaya kimsenin hakkı yoktur. Bu hainliktir. Masum canı alanların bu dünyada yeri yoktur. Bugün maalesef ki iki tane şehidimiz vardır. Birisi Korucu Kasım Sancar diğeri ise Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan'dır. Allah şehitlerimizin ailesine ve yakınlarına sabır versin. Umarım ülkemiz en kısa sürede bu sıkıntıdan kurtulur. Rabbim memleketimizde birlik ve beraberlik içerisinde yaşamamızı nasip etsin. Hepimiz aynı dinin mensubuyuz, kardeşiz, biriz. Kıyamete kadar bu topraklar bizim olacak, bir olacağız. İnşallah burada barış içerisinde kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Şehidin cenaze aracı ile tören alanına getirilişi ve tören alanında dua edilmesi,
-Merkez camisinde cenaze namazı kılınışı,
-Şehidin defnedilmesi,
-Taziyelerin kabul edilmesi,
-'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Kahrolsun PKK' sloganları
Haber-Kamera: Hüdai GÜMÜŞ/VAN,
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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Van'da 60 kilogram eroin ele geçirildi: 1 kişi gözaltında
Operasyon polis kamerasında
VAN'da şüpheli bir araçta dedektör köpekle yapılan aramada 60 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Aracın şoförü M.İ. ise yakalanarak gözaltına alındı.
Van Emniyeti'ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, şüphelendikleri bir aracı takibe aldı. 65 BC 312 plakalı aracı gece saat 01.00 sıralarında Kurubaş mevkiinde bulunan denetim noktasında durduran ekipler, Lisa isimli dedektör köpekle araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda aracın koltuklarının altındaki bölüme paketler halinde saklanmış 60 kilo 400 gram eroin bulundu. Uyuşturucu maddelere el koyan ekipler, aracın sürücüsü M.İ. isimli kişiyi de gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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(POLİS KAMERASI)
-Polisin aracı takibi
-Aracın denetim noktasında durdurulması
-Şoförün araçtan indirilmesi ve gözaltına alınması
-Dedektör Köpek Lisa'nın uyuşturucuyu araması ve bulması
-Araca saklanmış uyuşturucu paketlerinin çıkarılması
-Uyuşturucu maddenin açılarak türünün öğrenilmesi
-Ele geçirilen uyuşturucu paketlerinin emniyette sergilemesi
-LAR
Haber: VAN,
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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Hakkari-Çukurca karayoluna çığ düştü
Zap Suyu'nda sel sularında kütük topladılar
Hakkari'de heyelanın kapattığı yollar, Karayolları 114. Şube Şefliği ekiplerinin yaptığı yoğun çalışmalar sonucu yeniden ulaşıma açılırken, bölgedeki çalışmaların halen sürdürüldüğü belirtildi.
Yağışların devam ettiği Hakkari ve çevresinde kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Depin mevkiine ise çığ düştü. Sümbül Dağı'ndan inen çığlar, yoldaki çığ tünellerini aşıp karayolunu ulaşıma kapattı. Yoldaki çığların temizlenmesi için de ekipler tarafından yoğun bir çalışma başlatıldı.
SEL SULARINDA KÜTÜK TOPLADILAR
Bu arada, sağanak yağmurun etkili olduğu Hakkari'de bir çok ev ve iş yeri sular altında kalıp yollar kapanırken, yağıştan dolayı debisi yükselen Zap Suyu'nun sürüklediği kütük ve odunlar ise bazı yoksul vatandaşları sevindirdi. Bazı kişiler Zap Suyu ile gelen odunları topladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Hakkari -Çukurca karayoluna inen heyelan
-Debisi yükselen Zap suyu
-Yola inen heyelanları temizleyen iş makineleri
-Detaylar
-Zap suyunun sürüklediği çöp ve odunlar
-Suda odunları alan vatandaşlar
-Vatandaşlarla röportajlar
-Ölüme adeta meydan okuyan vatandaşlar
-Genel ve detaylar
-Yola inen çığ
-Çığ tünellerini aşın yola inen çığdan genel görüntü
-Çığdan dolayı çığ tünelleriden geçen araçyar
-Bir yolcu çığ sosyal medya hesabı üzerinde canlı yayın yapıp gazetecilere ispri yaparken
Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/HAKKARİ,
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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Karasu taştı, evler su altında kaldı
MUŞ'ta etkili olan sağanak yağmur ve dağlarda biriken karların erimesinden dolayı taşan Murat Nehri'nin kolu Karasu, onlarca evin sular altında kalmasına neden oldu.
Kentte dünden beri etkili olan yağışlardan dolayı merkeze bağlı Alagün ile Hasköy ilçesine bağlı Umurca köylerinde onlarca ev sular altında kaldı. En büyük hasarın oluştuğu Umurca köyünde sular altında kalan 11 ev boşaltıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine köye gelen Jandarma, Kızılay ve İl Özel İdaresi ekipleri vatandaşların tahliyesine yardımcı oldu.
Evi sular altında kalan Umurca Köyünden Veysel Mutlu, çocuklarını ve hayvanlarını kurtardığını ama eşyalarını kurtaramadığını belirtti. Mutlu, "Sabahın erken saatlerinde uyandık ve suyun kapımızın eşiğine kadar geldiğini fark ettik. İlk olarak çocukları uyandırdım ve evin dışına çıkardım. Daha sonra ahırdaki hayvanları kurtardım. Çocuklarımız ve hayvanlarımızı dışarı çıkarırken su birden eve girmeye başladı. Üzerimizdeki elbiselerimiz hariç, her şeyimiz su altında kaldı" diye konuştu.
Umurca Köyü Muhtarı İbrahim Erkul da köyde 11 evin sular altında kaldığını bildirdi. Muhtar Erkul, "Yıllardan beri bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Köyümüzden geçen Karasu'nun ıslahı için defalarca Devlet Su İşlerine (DSİ) başvurduk. Her defasında bir mazeret bildiriyorlar. Suyun debisi yükseldiği zaman geri tepiyor ve olduğu gibi köyü su basıyor. Bugün de aynı durumla karşılaştık. Hemen jandarmaya haber verdik ve devlet tüm imkanları köyümüze geldi. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.
DSİ 172'nci Teknik Şube Müdürü Mehmet Yılmaz ise yaşanan su taşkınlarının büyük ölçüde ilkbahar aylarında Karasu'nun yükselmesinden kaynaklı olduğunu belirterek, "Karasu Nehri'nin yakınında bulunan köyler su baskınına uğruyor. Karasu'yu ıslah çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki dönemde bu çalışmalar bittiğinde vatandaşlarımızın evini artık su basmayacaktır" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Sel sularından detaylar
-Köylüler evlerini boşaltması
-Köylülerle röportaj
-Jandarmadan detaylar
-Köyden detaylar
Haber-Kamera: Eser AYDIN/MUŞ,
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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Bitlis'te terör örgütü PKK operasyonuna 8 tutuklama
BİTLİS'te bir hafta önce terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişiden, 8'i tutuklandı.
Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen 7 Nisan tarihinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Bitlis'in Tatvan ve Adilcevaz ilçeleriyle Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenledi. 13 ayrı adrese yapılan baskınlarda 12 kişi, PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, milis/İşbirlikçilik faaliyetlerinde bulunmak suçlaması ile gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden K.A., Z.K., R.K., E.E., U.A., A.A., O.B., M.A. tutuklanarak Bitlis E Tipi Cezaevi'ne konuldu. Y.K., N.T. ve E.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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(Polis Kamerası)
-Gözaltına alınan şahısların zırhlı araçlarla Emniyetten adliyeye götürülmeleri
-Şahısların hastanede sağlık kontrollerinin yapılması
-Detay görüntüler
Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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Bankaya giren hırsız, alarm çalınca kaçtı
ADANA'da tornavida ile bir bankanın kapısını açıp içeriye giren hırsız, kasayı açmaya çalıştığı sırada alarmın çalması sonucu bir şey çalamadan kaçtı.
Olay, gece saat 01.45 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi'ndeki Adana Mobilyacılar Sitesi'nde yer alan bir banka şubesinde meydana geldi. Bankanın kapısını tornavida ile açarak içeriye giren hırsız kasayı açmaya çalıştığı sırada alarm çaldı. Bunun üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi, kapının zorla açılarak içeri girildiğini fark etti. Daha sonra olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ile olay yeri inceleme ekibi de geldi. Banka içerisinde görevliler ile inceleme yapan ve güvenlik kamerasını izleyen polisler, kimliği henüz öğrenilemeyen hırsızın, kasayı açmaya çalıştığı sırada ise alarmın çalması sonucu bir şey çalamadan kaçtığını belirledi.
Polis kaçan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Bankanın dışından görüntü
Bankanın önündeki polisler
Uzun namlulu silah ile bankanın önünde güvenlik önlemi alan polis
Polislerin bankanın kapısında inceleme yapması
Bankanın içindeki inceleme yapan polisler
Bankanın kapısında parmak izi çalışması yapan polis
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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Otomobilin çarpmasıyla savrulup kanalizasyona düşen kişi, öldü
MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu savrulup kanalizasyona düşen kimliği belirsiz kişi, yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında İzmir-Ankara karayolunda meydana geldi. Ankara yönüne giden sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan adam, yol kenarındaki kanalizasyona düştü. Üzerinden kimlik çıkmayan kişi, olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü ise kaçtı.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, kanalizasyondan çıkarılarak Turgutlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye alan polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Kanalizasyona düşen adamdan görüntü
Olay yerinden görüntü
Şahsın cansız bedeninin cenaze aracına bindirilmesinden görüntü
Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU(Manisa),
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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Adana'da 41 torbacı tutuklandı
ADANA'da 12 günde 93 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenleyen polis 163 kişiyi gözaltına aldı.
Uyuşturucu Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ile Yüreğir ilçelerinde 12 günde 93 ayrı adrese baskın düzenledi. Torbacı olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda, eğitimli uyuşturucuya köpeği Pars da görev aldı. Ekiplerin baskın düzenlediği evde Pars ile yapılan aramada 180 kilo esrar, bin 612 adet hap, 210 gram kokain, 161 kök hint keneviri ele geçirildi. Ayrıca 165 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 6 tabanca, 11 tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 11 bin 500 lira da ele geçirildi.
Emniyetteki sorgulanan 100 zanlı ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 41 şüpheli tutuklandı, 24 kişi ise serbest bırakıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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(POLİS KAMERASI)
Narkotik köpeğinin eve girmesi
Köpeğin evde arama yapması
Köpeğin koltuğa tepki vermesi
Koltuk altından çıkan uyuşturucular
Haber-Kamera: Fatih KARAÇALI/ADANA,
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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HDP mitinginde satırlı saldırı girişimine tutuklama
BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde, HDP tarafından düzenlenen 'hayır' mitinginde konuşan HDP Parti Meclisi Üyesi Cafer Çelik'e satırla saldırmak istediği iddiasıyla polis tarafından etkisiz hale getirilip gözaltına alınan, ismi açıklanmayan kişi tutuklandı.
HDP Edremit İlçe Örgütü tarafından geçen Çarşamba günü düzenlenen mitinge; HDP Parti Meclisi Üyesi Cafer Çelik, HDP İstanbul Milletvekili Erdal Ateş ve partililer katıldı. Geniş güvenlik önleminin alındığı mitingde elinde satır bulunan bir kişi, konuşma yapan Cafer Çelik'e iddiaya göre, saldırmak istedi. Polis ekipleri, müdahale ettiği saldırganı gözaltına aldı. Bu sırada alandaki partililer de saldırganı linç etmek istedi. Şüpheli, polis tarafından alandan uzaklaştırılarak, emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
ÇELİK DE TUTUKLANDI
Öte yandan; saldırı girişimine maruz kalan HDP PM Üyesi Cafer Çelik de aynı gün açıklanmayan bir suçlamayla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Çelik, tutuklandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-LAR
Haber: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir),
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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Oğlunun balonunu almak için çıktığı ağaçtan düşüp yaralandı
ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde 40 yaşındaki Atakan İlker, 6 yaşındaki oğlunun balonunu almak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı. Sağlık ekipleri İlker'e müdahale ederken, oğlu gözyaşlarına boğuldu.
Atakan İlker, oğluyla vakit geçirmek için çocuk parkına gitti. Bu sırada oğlunun elindeki balon uçarak ağaç dalında takılı kaldı. Balonu almak için ağaca çıkan İlker, dengesini kaybederek yere düştü. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri İlker'e müdahalede bulundu. Bu sırada oğlu ise gözyaşlarını tutamadı. Kolunda ve ayağında kırık olduğu tespit edilen İlker, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Atakan İlker'in düştüğü ağaç
-Atakan İlker'e sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Küçük çocuğun ağlaması
-Yaralının ambulansa taşınması
Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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Bakan Soylu, hemşehri dernekleri buluşmasında konuştu
'11 yeni nesil füzeyi PYD'den PKK'ya aktardılar'
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Erzurum ve Artvinliler derneklerinin üyeleriyle bir araya geldi, anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattı.
Terörle mücadelenin kararlıkla sürdüğünü hatırlatan ve son 6 ayda 13 bini aşkın terör operasyonu yapıldığını vurgulayan Bakan Soylu şöyle konuştu:
"Ben terörle mücadele edenlerden biriyim. Bazen karnıma kramplar giriyor, operasyon yaptığımız zaman. Acaba evladımız, polisimiz, jandarmamız sığınağa girerken ilk kurşunu yiyecek mi yemeyecek mi diye. Son 6 ayda 13 bini aşkın operasyon yaptık. Evlatlarımız büyük bir kahramanlığı ortaya koyuyor. Gabar'da onlar vardı, şimdi biz varız. Cudi'de, Tunceli'de, Hakkari'de onlar vardı, şimdi biz varız. Evlatlarımız orada kök söktürüyor. Evlatlarımız kutlu bir mücadele sergiliyorlar."
'11 YENİ NESİL FÜZEYİ PYD'DEN PKK'YA AKTARDILAR'
Terör örgütünü karanlığa gömeceklerinin altını çizen Bakan Soylu, "PYD'ye silah gönderiliyor. PYD üzerinden de PKK'ya silah aktarıyorlar. 980'in üzerindeki sığınağı tarumar ettik ve yeni nesil silahlar çıktı. Irak'ın Kuzey'inde 11 tane yeni nesil füzeyi PYD'den PKK'ya aktardılar. Güya Türkiye'nin huzurunu bozacaklar, Türkiye'yi büyük bir sıkıntıya sokacaklar. Menşei Batı'dır, menşei Avrupa'dır. Bu ülkeyi savaşlarla istila edemediler diye bu ülkeden kin, intikam ve hınç almaya çalışıyorlar. Ne yapacağımızı biliyoruz. Sadece teröristle değil terörizmle de mücadele ediyoruz. Bilmenizi isterim ki bu terör örgütünü tarihin karanlıklarına gömüp geçeceğiz inşallahö dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, referandum da 'Evet' oyu isteyerek konuşmasını tamamladı, ardından da özel uçakla İstanbul'a hareket etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Bakan Soylu konuşma
-Detaylar
Haber-Kamera: Fatih TURAN/Selçuk BAŞAR/TRABZON,
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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İnce: Ankara'daki dedikodu, 'evet çıkarsa 300 bin memuru tasfiye edecekler'
CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Ankara kulislerinde referandum da 'evet' çıkması durumunda 300 bin memurun tasfiye edilmesinin konuşulduğunu iddia etti.
Seçim bölgesi Yalova'da referandum çalışmalarını sürdüren CHP Milletvekili Muharrem İnce, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingte, vatandaşlara seslendi. Pazar günü yapılacak referandum da yönetim şeklinin oylanacağını ifade eden İnce, "Pazar günü cumhurbaşkanı, başbakan, milletvekili, belediye başkanı, muhtar seçmeyeceğiz. Pazar günü bizi kimin yöneteceğini, değil nasıl yöneteceklerine karar vereceğiz. ya Mozambik'le, Sundan'la, Etopya'yla, Uganda'yla aynı ligde olacağız, ya da çağdaş uygarlıklar düzeyini aşmak için mücadele edeceğizö dedi.
Referandumda 'evet' çıkması durumunda ülkenin 200 yıl geriye gideceğini söyleyen İnce, "Bu topraklarda ilk kez 1876'da padişah yetkilerinin bir kısmını Meclise devretti. O günden bugüne bir mücadele içerisindeyiz. Zaman zaman darbeler oldu. Tek partili dönemler oldu. Meclis hükümetleri oldu. Nispi temsil, barajlı sistem uygulandı. Şimdi eğer bu Pazar günü evet derseniz, emin olun ki bu 140 yılı bir kalemde silip atacağız, tam 200 yıl geri gideceğiz. Aklından evet demeyi geçiren herkese sesleniyorum. Emin olun ki günde 6 miting yaptığım oldu. Bin 500 kilometre yol gittiğim günler oldu. İnsanüstü bir gayretle, hiçbir siyasi kaygıya kapılmadan, sadece aziz milletime doğruları anlatmak için gezdim. Bu meydanlara gelip anayasayı anlatmıyorlar. Bu meydanlarda birinci madde şu, ikinci madde şu, üçüncü madde şu, şundan dolayı 'evet' verin demiyorlar. Meydana geliyor, 'Ey Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz akşamı tankın üstüne niye çıkmadın?' Sen daha beygirin üzerine çıkamadın, ne tankından bahsediyorsun. Onu soracağına, Binali Yıldırım'a sorsana. 15 Temmuz akşamı bakalım hangi tünelde saklanıyormuş. Onu niye sormadınö diye konuştu.
'TARİHİMİZDE DELİ İBRAHİMLER DE VAR'
Ankara kulislerinde 300 bin memurun tasfiye edilmesinin konuşulduğunu ileri süren İnce, devlet memurlarına seslendi. İnce, "Devlet memurlarına, öğretmenlere, polislere, maliyedekilere, hemşirelere, hepsine sesleniyorum; Siz aklınızı gerçekten peynir ekmekle mi yediniz yahu. ya buna 'evet' denir mi? Size Ankara'da büyük dedikoduyu anlatayım. Şu anda Ankara kulislerindeki dedikodu, evet çıkarsa 300 bin memuru tasfiye edecekler, açığa alacaklar. Böyle bir memuriyet hakkınızı, bu güvenceyi nasıl gelir de bir kişiye verirsiniz. ya bu nedir biliyor musunuz, bu bıçağı yalamak gibi bir şeydir. Olamaz böyle bir şey, doğru değil. Bunu yapmamalısınız. Benim derdim Tayyip Erdoğan değil. Tayyip Erdoğan fani. Bugün var, yarın yok. Yarın başkasının eline geçer bu yetki. Ne yapacaksın o zaman? Senin tarihinde hep Kanuni, hep Fatih yok. Senin, benim tarihinde Deli İbrahimler de var. ya onların eline geçerse'ö dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Detay görüntüler
-İnce'nin konuşmaları
Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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