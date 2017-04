Dha Yurt Bülteni - 1

1)AFYONKARAHİSAR'DA YAĞ FABRİKASINDA YANGIN



AFYONKARAHİSAR'da bir yağ fabrikasında çıkan yangında 2 kişi ağır yaralandı. Fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınabildi.



Yangın, Organize Sanayi Bölgesindeki bir yağ fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, işletmedeki gaz tanklarının olduğu bölümde başladı. Hexan diye adlandırılan gazın parlaması ile başlayan yangında alevlerin kısa sürede fabrikanın birçok bölümünü sardı. Yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen Afyonkarahisar Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ile çevre ilçe ve belde belediyelerden gelen ekipler müdahale etti. Yangına yaklaşık 20 itfaiye aracı ile müdahale edilirken, 2 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınabildi.



Yangında ilk belirlemelere göre 36 yaşındaki Yusuf Kalaycı ile 30 yaşındaki Sedat Taşar isimli 2 işçi yaralandı. Öte yandan, yangından yaralanan 2 işçinin de vücudunda ağır yanıklar olduğu bildirildi. Yaralı işçiler olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü



-------------------------------



Fabrikanın yanma anı ve itfaiyenin çalışmaları



Olay yerinde bekleyen ambulanslar ve polis araçlarından görüntü



İtfaiye erlerinin soğutma çalışmaları



Genel ve detaylar



Haber-Kamera: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR,



14.04.2017 - Haber Kodu : 170414014



14.04.2017 - Haber Kodu : 170414015



=======================================================



2)BİNGÖL'DE SAĞANAK YAĞIŞ SELE DÖNÜŞTÜ, CAN KAYBI YOK AMA HASAR BÜYÜK







BİNGÖL'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle kent merkezinden geçen Çapakçur Deresi taştı. Dere üzerindeki Çapakçur Köprüsü'nün hasar gördüğü taşkında, bazı evleri su bastı.



Bingöl'de dün gündüz saatlerinde etkili olan yağmur, akşam etkisini iyice arttırdı. Sağanak yağış nedeniyle kent merkezinden geçen Çapakçur Çayı'nın debisi yükselip, taştı. Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan eski Çapakçur Köprüsü'nün bir kısmı çöktü. Yol trafiğe kapanırken, taşkın nedeniyle çay kenarındaki çok sayıda evi su bastı. Sel suları nedeniyle bir halı sahada da büyük hasar meydana geldi. Olası bir olumsuzluğa karşın polis, sağlık ve belediye ekipleri alarm durumuna geçti. Belediye ekipleri temizlik çalışmalarını sürdürürken, Belediye Başkanı Yücel Barakazi de bölgede incelemelerle bulundu. Başkan Barakazi, taşkında can kaybının yaşanmadığını belirterek, "Yağış nedeniyle Çapakçur Deresi taştı. Devlet Su İşleri'nin tahminlerine göre 100 yılda bir gelen bir felaket maalesef yaşandı ve taşkın oluştu. Köprünün de bir kısmı gittikçe çöküyor. Yolda trafiği kesmiş bulunuyoruz. Herhangi bir geçiş olmayacak bundan sonra. Ancak sabaha kadar sel suları durursa, teknik ekiplerimiz geçiş imkanı varsa sağlam tarafından trafiğe açacağız" dedi.



SEL FELAKETİNDE 150 HAYVAN TELEF OLDU



Bingöl'de yaşanan sel felaketinde sel suları altında kalan 2 ahırdaki 150 hayvan telef olurken, 20 araç su altında kaldı. Olay yerinde incelemelerde bulunan İl Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Mehmet Emin Boğatekin, yaşanan taşkın nedeniyle 150 civarında hayvanın telef olduğunu ifade ederek, "Aşırı yağış nedeniyle 20 araç su altında kaldı. 2 ahır su altında kaldı, küçükbaş ve büyükbaş olmak üzere 150 civarında hayvan telefi söz konusu. Evlerin bodrumlarında ve bazı evlerde su baskınları yaşandı. Can kaybı yok. Maddi hasar var. Çalışmalar hızlı bir şekilde yürütülüyor. Hasar tespit çalışmalarına başlandı" dedi.



Çayın bulunduğu alandaki çalışmalar AFAD, UMKE ve AKUT ekipleri tarafından sabaha kadar devam etti.



Görüntü Dökümü



-------------------------------



-Ekiplerin iş makineleri ile taşkına müdahale etmeleri



-Eski Çapakçur köprüsünün zarar gördüğü tarafından detaylar



-Belediye Başkanı Yücel Barakazi'nin olay yerinden açıklaması



-Dere boyunca olan ve zarar gören evlerden detaylar



-Vatandaşların olay yerinden uzaklaştırılması



-Genel ve detay görüntüler



---------------



-Su altında kalan ve kurtarılan araçlardan detaylar



-Vatandaşlar ve ekiplerin su altında kalan araçları kurtarmaları



-AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Boğatekin'in açıklaması



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL,



14.04.2017 - Haber Kodu : 170414007



13.04.2017 - Haber Kodu : 170413245



=================================================



3)MUĞLA 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLE SALLANDI







MUĞLA ve çevresi dün akşam saatlerinde merkez üssü Ula'nın Kavakçalı Mahallesi olan Richter ölçeğine göre 5 büyüklüğünde depremle sallandı.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkezi üssünü Muğla'nın Ula İlçesi'ne bağlı Kavakçalı Mahallesi olarak saptadığı deprem saat 17.22'de yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi. Yüzeyde olduğu için Ula ve Köyceğiz başta olmak üzere Muğla'nın tüm ilçelerinde şiddetli hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Yetkililer ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir hasarın oluşmadığını söyledi.



SARSINTI KUVVETLİ HİSSEDİLDİ



Ula Esnaf Odası Başkanı Kemal Özçelik, depremde sarsıntıyı ciddi bir şekilde hissettiklerini belirterek, "Panik yaşandı. İnsanların büyük bölümü dışarıdaydı. Evde olanlar da panikle dışarı çıktı. Ancak, şu an durum sakin. Hayat normale döndü. Herhangi bir can ve mal kaybı da yok" dedi.



Köyceğiz Kaymakamı Gürkan Demirkale'den alınan ilk bilgiye göre deprem nedeniyle bölgedeki köylerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.



Görüntü Dökümü



---------------------------------



-Marmaris'ten görüntü, vatandaşlarla röp.



-Muğla'dan görüntü



Haber-Kamera: Cavit AKGÜN-Cihan KAYA-Ali GÜNDOĞAN/MUĞLA,



13.04.2017 - Haber Kodu : 170413223



13.04.2017 - Haber Kodu : 170413224



13.04.2017 - Haber Kodu : 170413231



================================================



Hüsnü Bozkurt'un annesi tedavi gördüğü hastaneden çıkarıldı (ek)



4)İL SAĞLIK MÜDÜRÜ: TIP MERKEZİNE SEVK ETMESİ DÜŞÜNDÜRÜCÜDÜR



KONYA İl Sağlık Müdürü Hasan Küçükkendirci ve Medline Hastanesi Genel Müdürü Dr. Mehmet Esat Arslan, CHP'li Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un, 2.5 yıldır tedavi gören annesi Fahire Bozkurt'u, iddiaya göre hastaneye yapılan kamuoyu baskısı sonucu dün İstanbul'a ambulansla nakledilmesiyle ilgili basın toplantısı düzenledi.



Medline Hastanesi'nde yapılan toplantıdan konuşan İl Sağlık Müdürü Küçükkendirci, başta Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler olmak üzere ülkedeki tüm hastanelerin kişi ayırt etmeksizin tüm hastaların tedavisini yaptığı belirtti. CHP'li Bozkurt'un, annesini İstanbul'daki bir tıp merkezine naklettiğini ifade eden Küçükkendirci, şunları söyledi:



"Sayın vekilimizin, annesini 2,5 yıldır tedavi olduğu hastaneden kendi isteğiyle taburcu etmesi ve çoklu organ yetmezliği ifadesiyle de, aslında tam teşekkül hastaneden, tıp merkezine sevk etmesi de düşündürücüdür. İstanbul'daki tıp merkezi de Sağlık Bakanlığımızın kontrolü altında olan tıp merkezidir."



CHP'li Bozkurt'un kendileriyle temasa geçmesi durumunda Sağlık Bakanlığı bünyesinde hastanelere veya bakım merkezine nakledebileceklerini ifade eden Küçükkendirci, "Sayın vekilimiz, bizimle irtibata geçmiş olsaydı, 2,5 yıldır tedavisi devam eden annesinin, Sağlık Bakanlığımız bünyesinde kurmuş olduğumuz, başta Evde Sağlık Hizmetleri olmak üzere yine hastanelerimizde, son dönem hastalarımız ve bu tür hastalarımızın tedavi edildiği Palyatif Bakım Merkezlerinde çok kolaylıkla tedavi altına alıp, Konya'da da tüm hastanelerimizde tedavi alınacağını bilmenizi isterim. Fakat, herhangi bir şekilde bizimle irtibata geçmemiştir. Bu bağlamda gerek Konya'da, gerekse İstanbul'da tüm hastanelerimiz, tüm vatandaşlarımıza açıktır. Sağlık ekiplerimizin ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde, kamu, özel ve tıp fakültesi ayrımı yapmadan, tüm sağlık camiamızın herhangi bir şekilde, herhangi bir hastayı kapı önüne koyma veyahut tedavisi bitmiştir, artık buradan alın tarzında bir uygulaması söz konusu değildir" dedi.



HASTANENİN GENEL MÜDÜRÜ: HASTANEMİZE BASKI OLMADI



Medline Hastanesi Genel Müdürü Dr. Mehmet Esat Arslan, Hüsnü Bozkurt'un annesinin alzheimer ve KOAH hastası olduğunu belirtti. Arslan, "Hasta 88 yaşında. Alzheimer, nedeniyle etrafındaki tanımıyor. Yaşının da verdiği belki tamiratla, belli dönemlerde akciğer ve idrar enfeksiyonu gibi rahatsızlıklar geçirmekte. Bu tür rahatsızlığı için hastanemizde tedavisi devam etmiş. Bazen tedavi edilmeyecek duruma gelmiş. Ancak hastanede yatması hasebiyle şikayetleri nüksettiğinde tekrar tedavi altına alınmış. Bu 7-8 aylık periyotta inişli çıkışlı tablolar göstermiştir. Ama hiçbir zaman ağır bir hastalığa düçar olmamıştır. En son da KOAH'ı vardı, hastanın o da kronikti. Büyük oranda 2-3 gün içinde rahatlamıştı" dedi.



Milletvekili Hüsnü Bozkurt ile ilgili hastanelerine kamu veya kamuoyu baskısı olmadığını ifade eden Arslan, şöyle konuştu:



"Hastanemize kamudan, ya da kamuoyundan bir şekilde baskı olmadı. Biz burada, etik kurallar içerisinde sağlık hizmeti sunan bir hastaneyiz. Hastasının alzheimer hastalığına düçar olması ve yaşı nedeniyle aslında bakıma muhtaç olan birisi. Belli dönemlerde akut enfeksiyonları tedavi edildiğinde her zaman taburcu olabileceğini iletmişizdir. Ama genellikle burada kalmıştır, hasta buradan alınmamıştır. Ama bu kez almak istemişlerdir. Önceden niye almadılar, şimdi niye aldılar, bu bizden kaynaklanan bir şey değil" dedi.



CHP Milletvekili Hüsnü Bozkurt ile ilgili hastanenin resmi internet sitesinden yapılan açıklamanın sorulması üzerine Arslan, "Bir hafta, 10 gündür, Hüsnü beyin burada, hastane ortağı olduğu, buranın sahibi olduğuyla ilgili sosyal medyada çıkan asılsız iddialar var. Biz de o iddialara cevap vermek adına sitemize onu koyduk. Bu sadece sosyal medyada doğruluğu araştırılmadan yapılan haberlere karşı öyle bir açıklama yapma ihtiyacı hissettik" diye konuştu.



Arslan, "Hastanın taburcu olabilecek en az 5-6 dönemi olmuştur. O dönemde alınmamıştır, hasta bu dönemde alınmıştır. Bu bizden kaynaklanan bir şey değil" dedi.



Görüntü Dökümü



-------------------------------



-Küçükkendirci'nin konuşması



-Mehmet Esat Arslan'ın konuşması



Haber-Kamera: Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA,



13.04.2017 - Haber Kodu : 170413207



===============================



5)AKŞENER: BİZ BU ANAYASAYI ANLATALIM DERKEN 'ANAYASA PROFESÖRÜ' OLDUK



MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, Aydın'da katıldığı mitingde, "Biz her ilde neden hayır denildiğini anlata anlata gezdik. 18 maddelik anayasanın sahibi ve mimarı MHP ve AK Partidir. Bu anayasanın neden onaylanması gerektiğini anlatan hiçbir kişi olmadı. Biz bu anayasayı anlatalım derken her birimiz anayasa profesörü olduk" dedi.



DİNLEMEYE GELENLER SALONA SIĞMADI



Meral Akşener Aydın'da katıldığı programda vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Meral Akşener'i dinlemeye gelen çok sayıda vatandaş Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi'ndeki salona sığmayınca mini miting salon dışında yapıldı.



Vatandaşlara seslenen Akşener, "Siz AK Parti'nin amblemine, CHP'nin 6 okunun ve MHP'nin hilalinin üstüne oy vermeyeceksiniz. 16 Nisan Pazar günü 94 yıllık devri kapatıyoruz diyenlerin istediğini yaparsanız onların istediği olur. Ama efeler şehri İstiklal Savaşının en önemli şehri Aydın'ın değerli insanları gideceksiniz, diyeceksiniz ki bu 94 yıllık ülkeyi biz kurduk. Bu yüzden 'hayır, hayır, hayır diyeceksiniz. Cumhurbaşkanı'nın üç danışmanının söylediği ortak bir nokta var. Bu da 16 Nisan'da cumhuriyet temel değerlerini ortadan kaldırıp ve eyalet sistemine geçeceğini ilan ettiler. 16 Nisan'da sandığa giderek itiraz ederek hayır diyeceksiniz. Biz her ilde neden hayır denildiğini anlata anlata gezdik. 18 maddelik anayasanın sahibi ve mimarı MHP ve AK Parti'dir. Bu anayasanın neden onaylanması gerektiğini anlatan hiçbir kişi olmadı. Biz bu anayasayı anlatalım derken her birimiz anayasa profesörü olduk" dedi.



"16 YILDA YAPILAN BİR FABRİKA BİLE YOK"



"Sizin çocuklarınız işsiz, oğlunuz ve kızınız günlerce iş arıyor" diyen Akşener, "16 yılda bu ülkeye yapılan bir fabrika bile yok. Ne kadar mal mülk varsa satıldı atıldı. Yaptığınız hizmetleri de vatandaşın dizine dizine vurarak gidiyorsun zaten onların sahibi biziz. Siz o malları babanızdan mı buldunuz. Ailenizden miras mı kaldı. Çiftçiyi üretiminden aldınız. Arazi sahiplerine 'ekmeyin, biçmeyin şu kadar para verelim' dediniz. 18 milyon insanı yardım alır hale getirerek övünen bir iktidar ilk defa geldi. Bununla mı övünüyorsunuz yazıklar olsun" diye konuştu.



"ÇALINAN SORULAR KİME GİTTİ?"



Hükümeti FETÖ üzerinden eleştiren Akşener, "Hani sorular çalınmıştı ya bu soru çalanlarla ilgili FETÖ'cüler çalıyor denildi, doğrudur. Fakat bu FETÖ'cülerin çaldığı sorular kime gitti. O kadar grupla mücadele ediliyor. Zurnacıyı aldın, davulcuyu aldın, yufkacıyı aldın, öğretmeni aldın, polisi aldın tamam bir şeyde demiyoruz. Ama bu soru çalanları ve onlar hakkında işlem yapıldığını ben duymadım siz duydunuz mu? FETÖ'çüler çaldı onların çocukları da devletin en iyi yerlerine oturtuldular. Hadi o çocuklarınızı görevden alın da görelim" dedi.



"AYNAYA BAK TERÖRÜ GÖRÜRSÜN"



Hükümetin terörle mücadele politikasını da eleştiren Akşener, "Terör terör diyorsun siz önce sağınıza, sonra solunuza bakacaksınız. Sonrada karşıya aynaya bakacaksınız. Orada terörist kimmiş göreceksiniz. Biz bunlarla uğraşırken bir türlü kongre yapamadık" derken, kendisini dinlemeye gelen vatandaşların gülmesine neden oldu.



"BU KEZ KİM KANDIRACAK"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Kandırıldık' sözünü hatırlatan Akşener, "Her defasında birilerinin kendilerini kandırdığını anlatan hükümeti bu kez kim kandıracak. Hani bunları hep kandırıyorlar ya 16 Nisan'da sandıktan hayır çıkarsa Devlet Bahçeli bir önlem aldı. İkisinin oyu yüzde 61 yapıyor. Eğer hayır çıkarsa Devlet Bahçeli beni ne ilgilendirir onun sahibi orada AK Parti diyecek. Cumhurbaşkanı sandıktan 'Hayır' çıkarsa bu defada bizi halk mı kandırdı diyecek bunu merak ediyoruz" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Meral Akşener'in konuşması



Vatandaşlardan görüntü



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / (Aydın),



14.04.2017 - Haber Kodu : 170414005



14.04.2017 - Haber Kodu : 170414006



===============================================



6)CHP'Lİ İNCE: ERDOĞAN'A BEYGİRDEN DÜŞTÜĞÜ İÇİN GAZİLİK VERİRİZ







CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gazilik unvanı verilmek istendiğini belirterek, "Gazilik unvanı vereceklermiş Cumhurbaşkanına gazi. ya güzel kardeşim, Atatürk'e bu yetki Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra verildi. Sen meydan muharebesi mi kazandın? Ama illa gazilik istiyorsa, o savaş kazanmadığına göre beygirden düştüğü için gazilik veririz" dedi. Referandum çalışmaları kapsamında Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara seslenen CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, halk oylamasında bir oyun bile önemli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 15 Temmuz gecesi nedeniyle 'gazilik' unvanı verileceğini söyleyen Muharrem İnce, "Bu deneme, yanılma değil, '3-5 yıl sonra vazgeçeriz bu sistemden' yok böyle bir şey. Bakın Oslo'da yanıldılar. Habur'da yanıldılar, 2010 referandum unda bu meydanlara gelip size ne dediler? 'Evet verin, hukukun üstünlüğü gelecek' dediler, değil mi? Kendileri kandırıldı, sonra milleti kandırdılar evet verdirdiler. 2010'da ne oldu. Yargı FETÖ'nün eline geçti. 2010'da yargı FETÖ'nün eline geçtiği için 15 Temmuz gecesi bombalar Meclisin üzerine yağdı. Utanmadan şimdi FETÖ'yü kendilerinden kenara atmaya çalışıyorlar. Bir de gazilik unvanı vereceklermiş Cumhurbaşkanına. Gazi ya güzel kardeşim, Atatürk'e bu yetki Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra verildi. Sen meydan muharebesi mi kazandın? Yani benim bir şartım var bakın. Önce 17 üniversite kurdurduğu için FETÖ'ye ne istediler de vermedikleri için Rabbim beni affetsin dediği için, milletim beni afetsin dediği için FETÖ'cüleri general yaptığı için, hakim savcı yaptığı için önce FETÖ'ye hizmetlerinden dolayı bir madalya versinler. Ama illa gazilik istiyorsa, o savaş kazanmadığına göre beygirden düştüğü için gazilik veririz" dedi.



'BİR OY BİLE ÖNEMLİ'



Bir oyla Türkiye'nin kaderinin değişebileceğini kaydeden İnce, "Bir oyla çocuklarımızın kaderi değişir, onun için o zaman bir çivi, bir nalı kurtarır, bir nal, bir atı kurtarır, bir at, bir yiğidi kurtarır, bir yiğit de memleketi kurtarırö dedi.



Konuşmasının ardından alanda bulunanlara karanfil atan CHP'li Muharrem İnce, mitingin ardından Çerkezköy'den ayrıldı.



Görüntü Dökümü



--------------------------------



-Alandan görüntü



-Muharrem İncenin gelişi



-Muharrem İncenin konuşması



-Genel görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),-



13.04.2017 - Haber Kodu : 170413239



==================================================



7)ABDÜLLATİF ŞENER: BU BİR FELAKETTİR







AK Parti'nin kurucularından Abdüllatif Şener, halk oylamasına sunulacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirip, "Bu kabul edilebilir bir devlet düzeni değildir. Bunun nereye gideceğini hiç kimse hayal bile edemez. Bu bir felakettir. Ülke için ve bizim için" dedi.



Abdüllatif Şener, referandum çalışmaları kapsamında Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu. CHP Merkez İlçe Başkanlığı'ni ziyaret ederek basın açıklaması yapan Şener, 16 Nisan'da 'Evet' çıkması durumunda dünyanın, Türkiye'ye artık diktatörlükle yönetilen ülke olarak bakacağını söyledi. Türkiye'nin daha önce Esad ile defalarca görüştüğüne vurgu yapan Şener, şöyle konuştu:



"O zaman Türkiye olarak Esad'a, 'Bizim rejimimizi örnek alın. Bakın biz demokratik bir ülkeyiz. Ey Esad sen devlete ait bütün yetkileri kendinde toplamışsın. Bu yetkiler fazla. Bu yetkilerini diğer kurumlara dağıt. Demokratik reformlar yap. Yoksa dünyanın gelişmiş ülkeleri senin rejimini yıkacak. Biz Türkiye olarak seni yıkacak ülkelerle birlikte olacağız' dedik. Kan gölüne döndü Suriye. Şimdi aradan 5 sene geçmiş hala Arap baharı devam ediyor. Şimdi de 'Ya Esad kusura bakma. Biz senin rejimini değiştirmeye çaba harcadık ama aslında senin rejimin bizimkinden daha iyiymiş. Biz en çok senin rejimine benzer bir rejimi 16 Nisan'da oylayacağız.' diyoruz. Bunun bir hsabı sorulmayacak mı Allah aşkına? Bundan açık bir çelişki nerede olabilir? Bu kabul edilebilir bir devlet düzeni değildir. Bunun nereye gideceğini hiç kimse hayal bile edemez. Bu bir felakettir. Ülke için ve bizim için. ve dünya artık müdahalenin meşru olduğu bir ülke olarak görecek Türkiye'yi. 16 Nisan pişmanlığın fayda vermediği bir tarihtir. Onun için herkesin bu 2 günü çok çalışarak geçirmesi lazım. Bu rejim demokrasi değil. Türk devlet geleneğine de aykırı. Bütün tarihteki Türkiye Cumhuriyeti devletlerinde Başbakanlık var. Bu başbakanlığı da kaldırıyor. Bu değişikliğin tüm maddeleri İslama da aykırı, dinlerle ilgisi yok. Bu Kominizme de aykırı. Bu paragmatikçe yapılmış Türkiye'nin başına bela örmek için hazırlanmış metne benziyor."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Abdullatif Şener'in vatandaşlarla tokalaşması



-Abdullatif Şener konuşması



Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU,



13.04.2017 - Haber Kodu : 170413220



================================



8)BAYDEMİR, HAKKARİ'DE MİTİNGTE KONUŞTU



HDP Parti Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, Yüksekova İlçesinden sonra Hakkari'deki mitinge katıldı. Sümbül Mahallesi'nde miting alanına 'Hayır' bayraklarıyla birlikte Türk bayrağı da asıldı. Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan mitinge Baydemir ile birlikte, Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan katıldı. Baydemir, Hakkari halkına cezaevindeki tutuklu siyasilerin selamını getirdiğini belirterek, "Bu topluluğa, bu insan seline, bu insan sevgisine, bakıp zalimler birazcık utansın. Bakın bütün buradaki canları, yürekleri, anneleri bu yağmurun altında bir araya getiren menfaat değil, para değil. Baskı ve zor da değil. Bir tek şey var. Bu halk onurlu bir barış, özgürlük, adalet istiyor. Dilini, kimliğini istiyor. Ey zalimler bir gün mutlaka yargılanacaksınız. Bugün Hakkari halkının vicdanında mahkum olan zalimler, gün gelecek insanlık ailesinin vicdanında da mahkum olacaklar" dedi.



'SIRTIMIZI ÖNCE HAKKA, SONRA HALKIMIZA DAYIYORUZ'



Hakkari halkının iradesinden, mücadelesinden vazgeçmediğini belirten Baydemir, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Sırtımızı öncelikle Hakka, yeri ve göğü yaratan Hakka dayıyoruz. Sonra siz halka dayıyoruz. Bizim eşbaşkanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız cezaevinde dört duvar arasında. Bu ülke yarı kapalı cezaevine dönüşmüş. Bu ülkeyi zindana dönüştürdünüz. Kendi iktidarınız için bu ülkenin evlatlarının canına kıydınız. Peki sizler nerdesiniz. Ey hükümet, ey sayın Başbakan, ey sayın Cumhurbaşkanı? Onlar kibirlerinin esiri haline dönüşmüş durumdalar. İşte onlara da insanlığı öğretmenin bir fırsatı var. O fırsat da 16 Nisan referandum udur. Biz sandıkta onlara 'Hayır' diyeceğiz."



GÖNÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------------------



-Mitingi alanına gelenler üst aramasından geçirilirken



-Yağmur altında mitinge gelenler



-Yağmur altında halay çekerlerken



-Genel ve detaylar



-HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan'ın kısa Kürtçe konuşması



-HDP sözcüsü Osman Baydemir'in Kürtçe ve Türkçe konuşması



-Kalabalıktan genel ve detaylar



-Baydemir kalabalığın arasında zor çıkarken



Haber: Behçet DALMAZ/HAKKARİ,



13.04.2017 - Haber Kodu : 170413146



13.04.2017 - Haber Kodu : 170413205



13.04.2017 - Haber Kodu : 170413206



================================



9)BBP LİDERİ DESTİCİ ÇADIRLARI ZİYARET ETTİ



ESKİŞEHİR'de sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, toplantı sonrasında 2 Eylül Caddesi'ndeki 'Hayır' ve 'Evet' çadırlarını ziyaret etti.



Evet çadırında bulunanlarla sohbet eden Mustafa Destic, devletin bekası, ülkenin birliği, milletin istiklali ve istikbali için 'Evet' dediklerini söyledi. Daha sonra 'Hayır' çadırını ziyaret eden Destici, "Evet diyene de, Hayır diyene de saygı duyulması gerektiğini söylüyorum. Her şeyden önce Evetçileri, Hayırcıları kamplaştırmamak gerekir. Bu demokratik bir yarıştır. Herkesin görüşüne, fikrine, düşüncesine saygı duymak lazım. Evet diyenler Türkiye'yi daha iyi bir yere geleceğine inandıkları için Evet diyorlar. Hayır diyenler de daha demokratik bir Türkiye için Hayır dediklerine inanıyorlar. Her iki kesiminde görüşlerine saygı duymak lazım. Bunlar demokratik bir tercihtir" diye konuştu.



Başka bir Evet çadırını da ziyaret eden Mustafa Destici'nin yanına gelen bir kişi "Evet kararınızdan dolayı sizi tebrik ediyor ve alnınızdan öpmek istiyorum" dedi ve Destici'nin anlını öptü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-----------------------



-Destici'nin Evet ve Hayır çadırlarını ziyaret etmesi,



-Evet çadırı önünde bir kişinin Destici'yi anlından öpmesi



Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,



13.04.2017 - Haber Kodu : 170413248



=============================



10)HAKKARİ'DE ÇIĞIN KAPATTIĞI YOL 2 GÜNDE AÇILDI



HAKKARİ'ye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Berçelan Yaylası'ndaki Konak Köyü yolunun 4 ayrı noktasında düşen metrelerce yükseklikte çığ kütleleri karla mücadele ekiplerinin zorlu çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.



Hakkari'nin Konak köyü yoluna 3 gün önce 4 ayrı noktaya çığ düştü. Köylülerin ihbarıyla bölgeye giden İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele edipleri, kar kütlelerinin yer yer 4 metreyi aştığı yolu 2 günlük çalışma sonunda yeniden ulaşıma açtı. Ekipler, ulaşıma açtıkları metrelerce yükseklikteki çığ tünellerini cep telefonlarıyla görüntüledi.



Görüntü Dökümü



-------------------------------



-Çığ düşen köy yolunda çalışma yapan iş makineleri



-Kar kürteleri arasında adeta kaybolan iş makinesi



-Çalışmalardan genel ve detaylar



Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/HAKKARİ,



13.04.2017 - Haber Kodu : 170413222



==================================================



11)KARIN GURULTUSU GENÇ KIZIN KABUSU OLDU



MERSİN'in Silifke İlçesi'nde 3 yıldır sürekli karnı guruldayan 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Nurgül Tuna'nın rahatsızlığına çare bulamıyor.



3 yıl önce başlayan karın guruldamasında yaşadığı sıkıntılı günleri geride bırakmak için bugüne kadar çok sayıda hastane ve 20'ye yakın doktora giderek çeşitli tetkiklerden geçen Nurgül Tuna tedavi olmak istiyor. Rahatsızlığına bir tanı konulamayan Tuna, "3 yıl önce birden bire karnımda bir guruldamalar başladı. Önce önemsemedim. Daha sonra bu guruldamalar artınca doktora gitmeye karar verdik. Önce Silifke, sonra Mersin, Adana ve Ankara'da devlet hastanelerine, ismini hatırlayamadığım birçok özel hastaneye gittik. Her gittiğimiz hastane çeşitli tetkikler yaptırdı. Ancak hiçbir doktor hastalığıma bir tanı bir teşhis koyamadı. Tanı konulmayınca ilaçta verilmedi. Karın guruldaması yüzünden hayatım mahvoldu. Okulda, derste karnımda inanılmaz ses çıkıyor. Kütüphaneye, misafirliğe gidemiyorum. Çarşıya çıkamıyorum. Evde ailemin yanında oturamıyorum. Dengem bozuldu" dedi.



Hastalığının Türkiye'de 3 kişide bulunduğunu ifade eden Tuna, "En son muayene olduğum doktorlardan birisi araştırma yaptığını, Türkiye'de bu hastalığın benimle birlikte 3 kişide olduğunu söyledi. Ama kimse hiçbir sonuç alamamış. Ağrı ve sızı içerisindeyim. Sanki içimde biri tekme atıyormuş gibi hissediyorum" diye konuştu.



YGS'ye tek kişilik özel sınıfta girdiğini vurgulayan Tuna, şunları söyledi:



"Sınavlara hazırlanamıyorum. Konsantre olamıyorum. Psikolojik tedavi alıyorum. Sosyal hayatım diye bir şey kalmadı. Herkes benden uzaklaşıyor, kaçıyor. Gittiğim doktorların hepsi bana 'sende bir şey yok' diyorlar. Ama karın guruldamam geçmedi. Doktorlarımızdan yardım istiyorum."



Nurgül Tuna'nın annesi Zeynep Tuna (54), kızının bu durumunun çekilmez bir hal aldığını tek isteğinin kızının biran önce sağlığına kavuşmasını dilediğini söyledi. Baba Yaşar Tuna (55) ise kızı için gitmedik doktor bırakmadıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:



"Emekli biri olarak kızım için bütün maddi imkanlarımı zorladım. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Devletimizden kızımın tedavisini yapılmasını istiyorum. Kızım yeter ki bu hastalıktan kurtulsun."



Görüntü Dökümü



-------------------------



-Nurgül Tuna'nın Karın guruldama sesi



-Nurgül Tuna'nın ders çalışırken görüntüsü



-Bulaşık yıkarken görüntüsü



-Baba Yaşar Tuna'nın konuşması



-Anne Nurgül Tuna'nın konuşması







Haber-Kamera Mehmet OKUR/SİLİFKE(Mersin),



===================================================



12)RODOS'A KAÇARKEN YAKALANAN 7 FETÖ ŞÜPHELİSİNDEN BİRİ ÖRGÜT İMAMI ÇIKTI



MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Rodos Adası'na gitmeye çalışırken yanlarında bir çocukla yakalanan ve FETÖ/PDY'den aranan 7 zanlı ile kaçak geçişin organizatörü 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Yakalanan şüphelilerden olan ve öğretmenlikten ihraç edildiği belirtilen Zekeriya K.'nın, FETÖ'nün Zonguldak ve Siirt imamlarından ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u bu 2 ildeki örgüt üyelerine yükleme sorumlusu olduğu ileri sürüldü.



Marmaris'te polis, Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışan bir grup ile 2 organizatörü önceki gün sabah, İçmeler Mahallesi'ndeki denize yakın ormanlık alanda, zodyak bota binmek üzereyken yakaladı. Operasyonda ayrıca, şüphelilerin, açıkta binip, yasa dışı geçişte kullanmayı planladığı yata da el konuldu. Operasyonda yakalanan İran uyruklu Hadi M. (36) ve İzmirli Hasan K. (41) adlı 2 organizatör ile FETÖ/PDY'den aranan Meryem Ç. (36), Levent Ç. (40), Filiz Ö. (46), Mustafa A. (57), Selahattin Ş. (29), Aziz T. (35), Zekeriya K. (51) ile yanlarında bulunan Filiz Ö.'nün oğlu Mehmet Emin Ö. (13) emniyete götürüldü.



ÖRGÜT İMAMI İDDASI



Gözaltına alınanlardan Zekeriya K.'nın Zonguldak'ta öğretmenlik yaptığı sırada FETÖ/PDY mensubu olduğu iddiasıyla açığa alındığı, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi. Şüphelinin örgütün Zonguldak ve Siirt imamı olduğu, bu 2 ilde ByLock programını kendilerine yakın olan, hizmet edecek olan kişilerin cep telefonuna yüklediği iddia edildi. Zekeriya K.'nın, İstanbul, Siirt, Bartın ve Düzce polisi tarafından da sorgulanmak için arandığı kaydedilirken, Banka Asya ile yoğun hesap trafiği olduğu, Rodos Adası'na ulaştıklarında Almanya'ya giderek sığınma talebinde bulunmayı planladığı öne sürüldü.



KİŞİ BAŞI 15 BİN DOLARA ANLAŞMIŞLAR



FETÖ/PDY mensubu olduğu iddia edilen 7 kişi ve 1 çocuğun Yunanistan'ın Rodos Adası'na yasa dışı yollarla kaçmak için, organizatörlerle kişi başı 15 bin dolara anlaştığı öğrenildi. Zanlıların, Rodos Adası'na çıkarıldığında, kendilerini orada bekleyecek olan kişiler tarafından 120 bin dolar karşılığında lüks yatla İtalya'ya götürülecekleri, ardından Almanya'ya gidecekleri anlaşıldı. Filiz Ö.'nün de 13 yaşındaki çocuğu Mehmet Emin. Ö. ile birlikte, Almanya'da bulunan eşinin yanına giderek sığınma talebinde bulunmaya çalıştığı belirlendi. Zanlıların üzerinde yapılan aramada ByLock yüklenmiş cep telefonları, 10 bin lira, 10 bin dolar ve 2 bin Euro ile çeşitli ziynet eşyaları çıktı.



Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü nezarethanesinde gözaltında tutulan zanlıların sorgulanması için Ankara'dan özel bir ekibin geleceği bildirildi.



ZONGULDAK'A GÖNDERİLDİ



Marmaris'ten Rodos Adası'na geçmeye çalışırken yakalanan FETÖ/PDY zanlısı Zekeriya K., işlemlerinin ardından Zonguldak'tan gelen polis ekiplerine teslim edildi. Zekeriya K. karayoluyla Dalaman Havalimanı'na götürüldü. Zekeriya K.'nın Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'nde, Ankara'dan gelecek özel ekip tarafından sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Zekeriya K.'nın, Marmaris Emniyet Müdürlüğü'nde ise susma hakkını kullandığı öğrenildi.



Öte yandan, yakalanan şüphelilerin ilçede kalmak için anlaştığı, ancak konaklamadıkları bir apart otelin işletmecisinin de gözaltına alındığı belirtildi.



Görüntü Dökümü



-------------------------



Marmaris Devlet Hastanesi Acil Servisi önü genel görüntü



Acil servis önüne sivil araçla getirilen Zekeriya K.'nın genel görüntüsü



Doktor raporu sonrası acil servisten çıkartılarak otomobile alınan zanlının genel görüntüsü



Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla),



13.04.2017 - Haber Kodu : 170413216



==================================



13)İNTERPOL DAİRE BAŞKANI ÇİÇEK: FETÖ'CÜLERİN KAÇACAK DELİKLERİ YOK







İNTERPOL Daire Başkanı Lütfi Çiçek, Fetullahçı Terör Örgütü(FETÖ) üyesi olan ve yurt dışına kaçan kişilerin yakalanarak gerekli cezai işlem uygulaması için başlatılan çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Kaçacak delikleri yok" dedi.



İnterpol Daire Başkanı Lütfi Çiçek, emniyet malulü ve gazileri ziyaret etmek için memleketi Sivas'a geldi. Kentte çeşitli ziyaretlerde bulundu. İnterpol Daire Başkanlığı olarak yoğun bir çalışma temposu yürüttüklerini söyleyen Çiçek, 17-25 Aralık süreci ve 15 Temmuz dare girişiminden sonra yoğunluğun arttığını belirterek, "Daha önceden yabancı terör savaşçılarıyla ilgili yoğunluğumuz vardı. Yaklaşık 140 ülkeden yabancı terör savaşçıları maalesef Suriye'ye savaşmak için, değişik amaçlarla gitmişlerdi. Onlarla yoğun bir mücadelemiz varken darbe sürecinden sonra yurt dışına kaçan FETÖ'cülerin peşine düştük. Çok başarılı operasyonlarımız var. Dünyanın dört bir tarafından FETÖ'cüleri alıp, yakalatıp, getirip adalete teslim ediyoruz. Yakalananların sayıları her gün değişiyor. Yurt dışında oldukça yoğun sayıdalar. Hatta bir çoğu da darbenin başarısız olması ihtimaline karşı önceden uçak biletlerini alıp ülkeyi terk etmişler. Ama onların ensesindeyiz. Kaçacak delikleri yok" dedi.



'MALEZYA İMAMINI GETİRTTİK'



İnterpol Genel Sekreterliği nezdinde kırmızı bülten düzenlemek için yoğun çabalar sarf edildiği söyleyen Çiçek, "Adalet önüne getirilmeleri için tüm kurumlar, Dışişleri Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız, Milli İstihbarat Teşkilatımız, emniyet teşkilatımız koordineli bir şekilde, omuz omuza mücadele ediyor. Dünyanın dört bir tarafından, çok uzak yerlerden, en son Malezya'dan Malezya imamını getirttik. Çok yoğun çalışıyoruz. İnşallah yaptıkları yanlarına kar kalmayacak" dedi.



Görüntü Dökümü



-------------------------



-Lütfi Çiçek açıklama



Haber-Kamera: Hüsne AKKAYA/SİVAS,



13.04.2017 - Haber Kodu : 170413238



====================================



14)AĞA TAKILAN 2 CARETTA CARETTA KURTARILDI



MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'ndeki Alagöl'de aynı balık ağına takılan 2 caretta caretta türü deniz kaplumbağası, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Merkezi (DEKAMER) yetkilileri tarafından kurtarıldı.



Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'nde bulunan Alagöl'de tekne turuna çıkan bir grup tatilci, önceki gün öğle saatlerinde, aynı balık ağına takılan iki caretta caretta'yı fark etti. Durumu DEKAMER'e bildiren tatilciler, yetkililer gelene kadar bölgeden de ayrılmadı. Olay yerine ulaşan DEKAMER yetkilileri, biri dişi, diğeri erkek iki caretta caretta'yı, ağları keserek kurtarıp, bota aldı. Caretta carettalar, yapılan sağlık kontrollerinin ardından tekrar doğal ortamlarına bırakıldı.



Pamukkale Üniversitesi'ne bağlı DEKAMER Müdürü Yakup Kaska, "Duyarlı vatandaşlarımız caretta carettaları o halde görünce hemen merkezimizi aradılar. DEKAMER'deki arkadaşlarımız kısa sürede olay yerine giderek biri dişi, diğeri erkek olan iki caretta caretta'yı kurtarıp tekneye alarak merkeze getirdiler. Yapılan kontrollerde sağlık durumları iyi olan iki carettta caretta'yı da doğal ortamlarını bıraktık. Ben duyarlı vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.



Görüntü Dökümü



--------------------------



Olay yerinde ve caretta'lardan görüntü



Haber-Kamera: Cihan KAYA/ORTACA(Muğla),



13.04.2017 - Haber Kodu : 170413227



===============================