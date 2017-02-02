Dha Yurt - Adana'da Şüpheli Kimyasal Varil Baskını

ADANA'da vatandaşların ihbarı üzerine bir depoya baskın düzenleyen polis ekipleri, variller içerisinde kimyasal madde ele geçirdi. Kuyumcu atölyeleri ile tarımsal alanda kullanıldığı kaydedilen kimyasal maddeler incelemeye alındı.



Merkez Seyhan İlçesi Sucuzade Mahallesi'nde depo olarak kullanılan bir binadan çıkartılan variller içerisindeki kimyasal maddelerin kamyonete yüklendiği bilgisini alan Asayiş ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, baskın düzenledi. Zırhlı araçlarla sokağın giriş ve çıkışlarını kapatan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, varillerin taşınmasını durdurdu.



Depodaki varillerde kuyumcu atölyeleri ile tarımsal alanda kullanılan asit olduğunu belirten adı açıklanmayan depo sahibi, "Depo kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılacağı için içerideki malzemeleri taşımak zorunda kaldık. Varillerde tarım ve kuyumculuk sektöründe kullanılan asitler var" dedi.



Satışı ve bulundurulması ruhsat gerektiren kimyasal maddelerden numune alan polis, incelemek üzere Kriminal Laboratuvarı'na gönderirken, araştırma sonuçları gelinceye kadar da depoyu mühürledi.



Görüntü Dökümü



---------------



İşyeri önündeki polisler



Zırhlı polis araçları



Polislerin ellerindeki uzun namlulu silahlar



Haber-Kamera: Fatih KARAÇALI/ADANA,



============================================