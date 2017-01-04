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Dha İstanbul - Yavuz Sultan Selim Köprüsü Yolunda Kamyoncu Eylemi (1)

Dha İstanbul - Yavuz Sultan Selim Köprüsü Yolunda Kamyoncu Eylemi (1)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHAHafriyat kamyonları, mazota yapılan zam ve usulsüz ceza kesildiğini iddia ederek eylem yaptı.

Dha İstanbul - Yavuz Sultan Selim Köprüsü Yolunda Kamyoncu Eylemi (1)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

Hafriyat kamyonları, mazota yapılan zam ve usulsüz ceza kesildiğini iddia ederek eylem yaptı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolu Çekmeköy bağlantı yolunda trafiği yaklaşık 20 dakika yolu kapatarak yapılan uygulamaları protesto ettiler. Ardından kamyoncular yavaş ilerleyerek trafiği aksamasına neden oldu. Trafik polisleri ise eylem yapan kamyoncuların plakalarını görüntüleyerek ceza uyguladı. Kamyon eylemi devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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Kamyonların görüntüsü

Kamyonların yavaş ilerlemeleri

Şoförlerle röportaj

Polislerin kamyonlara ceza kesmesi

Detaylar

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