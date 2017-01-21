Dha İstanbul - Şehit Selim Topal, Başbakan Yıldırım ile Oğuzeli'nde Yemek Yemişti





El Bab'ın Suflaniyah bölgesindeki birliğe, terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla saldırıda şehit olan 5 askerden uzman çavuş Selim Topal'ın 31 Aralık 2016 tarihinde Oğuzeli İlçesi'ndeki Geri Gönderme Merkezi'nde Başbakan Binali Yıldırım ile akşam yemeği yiyip ve sohbet ettiği öğrenildi.



Başbakan Binali Yıldırım 31 Aralık 2016 tarihinde askerlerle akşam yemeği yemek için Oğuzeli İlçesi'ndeki Geri Gönderme Merkezi'ne gitmişti. Burada Başbakan Binali Yıldırım ile akşam yemeği yiyen askerler arasında dün El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla saldırıda şehit olan askerden uzman çavuş Selim Topal'ın olduğu öğrenildi. Başbakan Yıldırım, yanına oturan uzman çavuş Selim Topal ile bir süre sohbet etti. Daha sonra Başbakan Yıldırım, Selim Topal'ın ailesini arayarak telefonla görüştü.



Görüntü Dökümü



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-31 ARALIK 2016



-Saim Topal'ın Başbakan Yıldırım'ın yanına gelmesi



-Sohbet etmeleri



-Başbakan Yıldırım'ın Saim Topal'ın ailesi ile telefonda görüşmesi



-Başbakan Yıldırım konuşması