Dha İstanbul - Haber Takip Gündemi

-Reina katliamını gerçekleştiren teröristin yakalanmasına ilişkin gelişmeler takip edilecek.



11.00



-Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Pendik Tersanesi'nde "İstanbul Fırkateyni İnşa Başlangıç Töreni"ne katılacak.



14.30



-Hrant'ın Arkadaşları, Hrant Dink'i ölümünün 10 yılında vurulduğu Agos Gazetesi önünde anacak.



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DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1



1- REİNA SALDIRGANININ İFADESİNDEN BAŞLIKLAR



Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA



Reina katliamını gerçekleştiren terörist Abdulkadir Maşaripov'un Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde (TEM) gözaltı işlemleri yaklaşık 45 saattir devam ediyor. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat uzmanları tarafından risk analizi yapılarak ifade öncesi ön görüşme yapılıyor. Verdiği cevapların doğruluğu tek tek araştırılıyor.



TÜRKÇE AZ BİLİYOR, RUSÇA KONUŞARAK CEVAP VERİYOR



Ebu Muhammed El Horasani Kod adlı Abdulkadir Maşaripov'a konuşmaya başladığı zaman risk analiz uzmanı ekip tarafından önce Türkçe sorular yöneltildi. Bunlara 'Türkçeyi az biliyorum' diyerek cevap vermemesi üzerine İngilizce sorular soruldu, bunlara da cevap vermeyince aynı sorular Rusça sorulmaya başlandığı zaman akıcı şekilde cevaplar vermeye dün gece saatlerinde başladığı öğrenildi.



"NİYE REİNA'YA SALDIRDIN?"



Risk analiz uzmanlarının sorduğu ilk soru; 'Niye Reiana'ya saldırdın ?' oldu. Maşaripov ise bu soru karşısında, 'Onlar kafir, olduğu için oraya saldırdım' dediği iddia edildi.



"NİÇİN KAPIDA Kİ POLİSİ ÖLDÜRDÜN?"



Risk analiz uzmanlar ikinci olarak, 'Niçin kapıdaki polisi öldürdün?' diye sordu. Maşaripov bu soruya ise, 'İlk önce polis bana ateş etti. Onu öldürmeden içeriye giremezdim' dediği öğrenildi.



"2015 YILINDA İRAN'DA SAHTE PASAPORT YÜZÜNDEN TUTUKLANDIM"



Maşaripov'un sorulara verdiği cevaplar üzerine sohbet havasında geçen konuşmalarda ekiplere 2015 yılında İran'da sahte pasaport sebebiyle tutuklandığını söylediği ve yaklaşık 1 ay tutuklu kaldığını söylediği öne sürüldü.



"CANLI BOMBA EYLEMİ YAPACAKTIM, ÖNLEMLER SEBEBİYLE REİANA'YI SEÇTİM"



Cezaevinden çıktıktan bir süre sonra 2016 yılı Ocak ayında kaçak yollardan İran üzerinden Türkiye'ye geldiğini söylediği iddia edilen Maşaripov, "Türkiye'ye geldiğimde Konya'ya yerleştim ve orada 1 yıla yakın kaldım. Bu sürede sürekli Rakka ile mesajlaşma programları sebebiyle irtibat halindeydim. Yılbaşı gecesi Taksim'de canlı bomba eylemi yapmam için talimat verildi, bunun üzerine İstanbul'a geldim. Taksim'de çektiğim keşif görüntüsü bunun içindi. Çektiğim görüntüyü Rakka'ya yolladım IŞİD'in İstanbul emiri Hoca Aka ve yardımcısı tarafından uygun bulundu" dedi.



"FLASBANG'LERİ EL BOMBASI SANIYORDUM, PATLAYINCA ANLADIM"



Yılbaşı günü yoğun önlemi olması ve bombayı getirecek kişiyle buluşamadığı için durumu Rakka'da bulunan IŞİD'in İstanbul emiri Hoca Aka'ya bildirdiğini anlatan Maşaripov, "Hoca Aka, bunun üzerine bölgede ses getirici bir hedef bulmamı söyledi. Daha önceden adını gece kulübü olarak duyduğum Reina'nın önünden saat 22.00 sıralarında geçtim. Fazla güvenlik önlemi olmadığını gördüğüm için burayı uygun bulduğumu onaylatmak için Rakka'ya bildirdim. Kabul edilmesi üzerine, kaldığım evdeki silahı ve el bombası olarak bildiğim Flashbang'leri alarak Reina'ya ölmeye gelerek eylemi gerçekleştirdim. Patlayan bombaların ışık çıkardığını görünce kaçtım" dediği öğrenildi.



"EYLEMİ RAKKA'YA BİLDİRDİM, KAÇMAMI AYARLAYACAKLARDI"



Eylem sonrası Rakka ile irtibata geçerek bir süre sessizce beklemesi gerekildiğini Konya'daki hücrenin kendisine ulaşacağını öğrendiğini söyleyen Maşaripov, "Gelen talimat doğrultusunda Ali Mohammed Jameel (Esenyurt'ta yakalanan Irak'lı) ile irtibata geçtim ve Esenyurt'ta onun kiraladığı eve Senegal uyruklu Dina A. ile birlikte 4-5 farklı evde kaldık. Ali Mohammed Jameel bize güvenliğin arttığını fark ettiğini söylemesiyle onun yeni kiraladığı eve geçtik" diye anlattığı öğrenildi.



FLASHBANG (STUN GRENADE) NEDİR?



Amerikan ordusunun envanterinde bulunan bir sersemletme bombası olarak biliniyor. Atıldığı yerde bulunan kişileri geçici olarak yönlendiren öldürücü olmayan bir patlayıcı çeşididir. Kısa süreliğine ışık flaşı ve yaklaşık 170 desibelin üzerinde bir ses dalgası yayarak kulaklarda geçici duyma kaybına yol açması için kullanılıyor.



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2- OKMEYDANI'NDA TERÖR OPERASYONU



-Polisin, operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 1'nin canlı bomba olabileceği şüphesi üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi.



Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Soner HASIRCIOĞLU - Özgür EREN - Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA



İsatanbul polisi Okmeydanı'nda, helikopter destekli çok sayıda polisle terör operasyonu gerçekleştiriyor. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden saat 21.45 sıralarında çok sayıda zırhlı araç, İtfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri operasyon için çıkış yaptı. Ekipler, Okmeydanı'na geldiklerinde polis helikopteri de Okmeydanı üzerinde uçuş yapmaya başladı. Geniş güvenlik önlemi alınarak başlatılan operasyonda Özel harekat polisleri itfaiye merdiveni yardımıyle adreslere girdi.



Alınan bilgiye göre operasyon, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince DHKP-C'ye yönelik olarak yapıldı. Gençlik Fedarasyonu'na yapılan operasyonda çelik kapılar kırılarak binaya girildi. Örgüt üyesi olduğu iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada bol miktarda örgütsel döküman ele geçirildi. Polisin, gözaltına alınan kişilerden 1'inin canlı bomba olabileceği şüphesi üzerinde yoğunlaştığı öğrenilidi. Gözaltına alınanlar Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Görüntü Dökümü:



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-Operasyona katılan zırhlı araçlar



-itfaiye ve AFAD aracı



-Özel harekat polisleri



-Polisin itfaiye merdiveniyle adrese girmesi



-Alınan geniş güvenlik önlemleri



-Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmeleri



-Genel ve detaylar



18.01.2017 - 22.13 Haber Kodu : 170118190



18.01.2017 - 22.46 Haber Kodu : 170118194



18.01.2017 - 23.15 Haber Kodu : 170118198



19.01.2017 - 00.37 Haber Kodu : 170119005



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(ÖZEL)



3- BENZİN İSTASYONUNDA REHİNE KRİZİ



Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA



Maltepe'de benzin istasyonuna gelen Erkan Doğru elindeki bıçakla istasyon çalışanını rehin aldı. Rehine, Doğru'nun bir anlık dalgınlığından faydalanarak kaçtı. Kısa sürede olay yerine gelen polisler Doğru'yu ikna ederek polis merkezine götürdü.



Olay saat 00.00 sıralarında Maltepe Altayçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan benzin istasyonunda meydana geldi. Erkan Doğru adlı bir kişi elindeki bıçakla benzin istasyonunda kasiyer olarak çalışan Erkan Bal'ı rehin aldı. Doğru çalışanlardan polisi aramasını istedi. Bu sırada kasiyer bir anlık boşluktan faydalanarak kasanın olduğu tezgahın üzerinden atlayarak kaçmayı başardı. Olay yerine gelen polisler alınan çevre güvenliğinin ardından Doğru ile konuşarak ikna etmeye çalıştı ve benzin istasyonuna müzakereci polis istendi. İstasyona gelen müzakereci polis, Erkan Doğru adlı kişiyi bir saatlik konuşmanın ardından ikna etti. Doğru olay yerine gelen ambulansta yapılan sağlık kontrolünün ardından Maltepe Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Erkan Doğru'nun Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma Tedavi ve Eğitim Merkezi'ne (AMATEM) yatmak için eylemi gerçekleştirdiği öğrenildi.



Görüntü Dökümü:



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-Olay yerinde önlem alan polisler



-Eli bıçaklı şüpheli(Kravatlı)



-Müzakereci polisin şüpheliyi ikna çalışması



-Şüphelinin müzakereci polisle kucaklaşması



-Rehin alınan istasyon çalışanıyla röp.(Siyah şişme yelekli)



-Şüphelinin ambulansa götürülmesi



-Şüphelinin polis aracına bindirilmesi



-Genel ve detaylar



19.01.2017 - 03.08 Haber Kodu : 170119009



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4- KAĞITHANE'DE ŞÜPHELİ PAKET HAREKETLİLİĞİ



Haber Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN / İSTANBUL DHA



Kağıthane'de alüminyum folyoya sarılmış paket polisi alarma geçirdi. Şüpheli paketin etrafını güvenlik şeridi ile kapatıldı. Bomba imha uzmanı polisinin kontrollü bir şekilde patlattığı pakette tencere çıktı.



Kağıthane Etibank Caddesinde üzerinde dün akşam saatlerinde, yüzleri maskeli bir grup pankart açarak bir süre slogan attı. Daha sonra ellerindeki pankartı duvara astıktan sonra kaldırıma alüminyum folyoya bağlı bir paket bıraktı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli paketin çevresine güvenlik şeridi çekti. Bomba imha uzmanı polisine haber verildi. Kısa sürede olay yerinde olan bomba imha uzmanı polis özel kıyafetlerini giyerek şüpheli paketin yanına yaklaştı. Elindeki fünyeyi paketin yanına bırakan bomba imha uzmanı polis paketi kontrollü bir şekilde patlattı. Patlatılan paketten tencere çıktı. Tencereyi alan polis ekleri daha detaylı incelemek üzere polis merkezine götürdü. Polis paketi bırakanları yakalamak için çalışma başlattı.



Şüphelilerin şüpheli paket ile pankartı bırakma anları bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yüzleri maskeli kişilerin slogan atarak pankart astıkları, şüpheli paketi bıraktıkları ve molotof yakarak yere atmaları görülüyor.



Görüntü Dökümü



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-Şüpheli paketten genel ve yakın detaylar



-Polis araçlarından görüntü



-Polis ekiplerinin güvenlik şeridi çekmesi



-Bomba imha uzmanı polisinden görüntü



-Bomba uzmanı polisinin şüpheli paketin yakınan fünye bırakması



-Şüpheli paketin kontrollü bir şekilde patlatılması



-Tencereden görüntü



CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ



-Şüphelilerin şüpheli paket ve pankart bırakması



-Molotof yakıp yere atmaları



Genel ve yakın detaylar



19.01.2017 - 00.36 Haber Kodu : 170119004