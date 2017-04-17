Dha İstanbul - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çiller, Yılmaz ve Akbulut'tan Tebrik Telefonu

Haber: Özgür ALTUNCU / İstanbul DHA Eski Başbakanlar Yıldırım Akbulut, Mesut Yılmaz ve Tansu Çiller Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Dha İstanbul - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çiller, Yılmaz ve Akbulut'tan Tebrik Telefonu

Haber: Özgür ALTUNCU / İstanbul DHA 

Eski Başbakanlar Yıldırım Akbulut, Mesut Yılmaz ve Tansu Çiller Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti. Anayasa değişikliği referandumunun 'Evet' ile sonuçlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik edenler arasında eski  başbakanlar Yıldırım Akbulut, Mesut Yılmaz ve Tansu Çiller'in de olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, her üç eski başbakan da dün gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

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