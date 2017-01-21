Dha İstanbul Bülteni - 3

(ÖZEL)



1- SALDIRGAN KAÇTI, POLİS ARKASINDAN BÖYLE ATEŞ ETTİ



ESENYURT'TA SALDIRININ HEMEN ARDINDAN YAŞANANLAR KAMERADA



Haber: Ersan SAN - Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL DHA



Esenyurt'ta polise silahlı saldırısı sonrası yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, teröristin saldırı sonrası bir aracın arkasına saklandığı görülüyor. Polislerin gelmesi üzerine buradan çıkan saldırgan ara sokağa girerek kaçmaya başlıyor. Saldırganın kaçtığını gören polisler de arkasından ateş açıyor.



Görüntü Dökümü:



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GÜVENLİK KAMERASI



-Saldırganın saklanması



-Kaçışı



-Polisin gelişi



-Saldırganın arkasından ateş açması



DHA FEED



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2- ESENYURT'TA POLİSE ATEŞ AÇAN SALDIRGANIN KAÇIŞ ANI KAMERADA



Haber: Ersan SAN - İSTANBUL DHA



Esenyurt'ta polise silahlı saldırı düzenleyen teröristin kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın kaçarken sırt çantasını çıkarmaya çalıştığı görülüyor.



Görüntü Dökümü:



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-Saldırganın kaçış anı



21.01.2017 - 12.02 Haber Kodu : 170121058_



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3- ESENYURT'TA SALDIRGANIN BIRAKTIĞI EL BOMBASI İMHA EDİLDİ



Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-Ersan SAN-İSTANBUL DHA



Esenyurt'ta polise ateş açan bir kişi, polisin karşılık vermesi üzerine olay yerinde el bombası, silah ve çanta bırakarak kaçtı.



POLİSE ATEŞ AÇTI



Olay saat 09.45 sıralarında meydana geldi. Polis aracına ateş açan bir kişiye araçtaki polisler karşılık verdi. Kısa süreli çatışma sonrası saldırgan olay yerinde silahını ve bir el bombası ile çantasını bırakarak kaçtı. Saldırıda ölen yada yaralanan olmadı.



Polis eşkali belirlenen saldırganı yakalamak için operasyon başlatırken olay yerindeki çanta ve el bombası için bomba uzmanı ekipler çağrıldı.



EL BOMBASI İMHA EDİLDİ



Özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı sokak ortasında duran el bombasını bir süre inceledi. Daha sonra el bombası fünye ile patlatıldı. Polisin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.



Görüntü Dökümü:



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-Olay yeri



-Saldırıda zarar gören polis aracı



-Sokaktaki el bombası



-Uzman ekibin incelemesi



-Fünye koyması



-Patlatması



-Sokaktan görüntü



-Özel harekat polisleri



-Saldırganın bıraktıkları (fotoğraf)



21.01.2017 - 11.54 Haber Kodu : 170121055



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(ek görüntüyle geniş haber)



4- MUSTAFA KOÇ MEZARI BAŞINDA ANILDI



Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu,



"Bizler Mustafa Bey'in de hayallerini gerçekleştirmek üzere emin adımlarla geleceğe yürüyoruz. Bu yolda kendisinin manevi varlığını daima yanımızda hissediyoruz"



Haber - Kamera: Enver ALAS, İstanbul / DHA



Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, ölümünün 1'inci yıldönümünde Zincirlikuyu'daki mezarı başında ailesi, sevenleri ve Koç Holding Topluluğu çalışanlarının katılımıyla düzenlenen törenle anıldı.



Zincirlikuyu Mezarlığı'nda Mustafa Koç'un kabri başında saat 10.00'da başlayan törene babası Rahmi Koç, annesi Çiğdem Simavi, kardeşleri Ömer ve Ali Koç, eşi Caroline Koç kızları Esra ve Aylin Koç katıldı.



EŞİ VE KIZLARINDAN GÜLLERDEN YAPILAN KALP



Koç'un mezarına eşi ve kızlarının tarafından kalp şeklinde hazırlatılan kırmızı güller ile beyaz çiçekler içinde 'Annen' notu yazılı bir buket bırakıldı.



SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI



Koç ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Koç Holding Topluluğu yöneticileri ve çalışanları, 1907 Ünifeb üyeleri ile Mustafa Koç'un sevenleri törene katılanlar arasında yer aldı. Ayrıca Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanı Murat Özaydınlı, Fenerbahçe'nin eski Teknik Direktörü İsmail Kartal da gelenler arasındaydı.



KOÇ CEO'SU ÇAKIROĞLU: ÜZÜNTÜMÜZ VE ÖZLEMİMİZ ÇOK BÜYÜK



Anma töreninde bir konuşma yapan Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, "Aramızdan ayrılışıyla içimizde bıraktığı derin boşluğu her geçen gün daha fazla hissediyoruz. Üzüntümüz ve özlemimiz çok büyük. Aradan geçen bir yılda onun düşünceleri, vizyonu ve hayatımıza kattığı değerler bizleri yalnız bırakmadı. Yaptıkları ve söyledikleriyle bizlerin güneşi olmaya, bizleri aydınlatmaya, ısıtmaya devam ediyor. Eminim ki yaptıklarımızla topluluğumuzun başarılarıyla, toplumsal hayata katkılarımızla mutlu olur ve gururlanırdı. Bizler Mustafa Bey'in de hayallerini gerçekleştirmek üzere emin adımlarla geleceğe yürüyoruz. Bu yolda kendisinin manevi varlığını daima yanımızda hissediyoruz. Kendisini rahmet ve özlemle anıyoruz" dedi.



DUALAR EDİLDİ



Konuşmanın ardından Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. Rahmi Koç başta olmak üzere diğer aile bireyleri Koç ailesinin kabristanlığında bulunan diğer mezarları ziyaret ederek onlar için de dua ettiler. Ayrıca bugün saat 16.00'da Nakkaştepe'deki Koç Holding' binasında Mustafa Koç için mevlit okutulacak.



KOÇ HOLDİNG'TEN VİDEOLU ANMA



Öte yandan Mustafa Koç'un ölüm yıldönümü nedeniyle Koç Holding tarafından hazırlanan bir video "Ardında silinmeyecek izler bırakan Mustafa V. Koç'u, vedasının birinci yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz" denilerek paylaşıldı.



"HEPİMİZİN BU DÜNYADA SINIRLI ZAMANI VAR"



Videoda Mustafa Koç'un fotoğrafları ve "Hepimizin bu dünyada sınırlı zamanı var ve hayatlarımızı mümkün olan en dolu şekilde yaşamak için birbirimizi yüreklendirmemiz gerekiyor" sözü yer aldı.



Görüntü Dökümü



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-Mezardan görüntüler



-Mezara bırakılan eşi ve kızlarının adlarının yazılı olduğu güller



-'Annen' yazılı notun bulunduğu çiçek buketi



-Anma törenine gelenler



-Levent Çakıroğlu'nun konuşması



-Kuran-ı Kerim okunması



-Dua edenler



-Ünifeb üyeleri



-Koç Topluluğu çalışanları



-Rahmi Koç'un diğer aile bireylerinin mezarı başında dua etmesi



-Ali Koç'un görüntüsü



-Semahat Arsel'in dua etmesi



-Genel ve detay görüntüler



21.01.2017 - 11.45 Haber Kodu : 170121054



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5- BDDK'DAKİ "BYLOCK" SORUŞTURMASI : 26 KİŞİYE 15'ER YIL HAPİS İSTEMİ



İDDİANAMEDEN "BLOCK" AYRINTILARI



İddianamede, Bylock' kullanıcı sayısının 215 bin 92 adet olduğu değerlendirmesi yapıldı. Programın dünya üzerinde en çok kullanıcısının olduğu ülkenin de Türkiye olduğu vurgulandı.



İddianamede Bylock üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde toplam 17 milyon 169 bin 632 mesaj kaydına ulaşıldığı belirtilerek, şuana kadar 15 milyon 520 bin 552 adet mesajlaşmaya ait kriptolu içeriğin çözümlendiği vurgulandı.



Yine program üzerinden bir kez mesaj atmış ya da almış kullanıcı sayısının 60 bin 473 olduğu, uygulamayı sadece sesli iletişim için kullanan kişi sayısının ise 46 bin 799 olduğu bilgisine yer verildi.



İddianamede, örgüt lideri Gülen'in de, "Tüm üyeler Bylock programı üzerinden görüşmeler yapsın. Normal telefonla görüşme yapanlar hizmete ihanet etmiş olur" diyerek talimat verdiği, örgüt mensuplarının da bu talimat üzerine bu program üzerinden görüşmeler gerçekleştirdiği ifade edildi.



Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA



FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı Bylock'u kullandıkları tespit edilen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) çalışanı 26 kişi hakkında "Terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle İddianame düzenlendi. Bylock kullanıcı sayısının 215 bin 92 olduğu belirtilen iddianamede, şuana kadar 15 milyon 520 bin 522 adet kriptolu mesaj içeriğinin çözümlendiği kaydedildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, BDDK Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle 38 kurum çalışanın açığa alındığı, bunlardan 33'ünün de Bylock programını kullandıklarının bildirilmesi üzerine soruşturmanın başlatıldığı hatırlatıldı. İddianamede örgütün haberleşme yöntemleriyle Bylock'un kullanımı ve özelliklerine ilişkin önemli tespitlere yer verildi.



FETÖ'NÜN HABERLEŞMEDE KULLANDIĞI YÖNTEMLER



İddianamede örgütün haberleşmede kullandığı en etkili yöntemin "Ru be ru" (yüz yüze) şeklinde olan yöntem olduğu kaydedildi. Yine canlı kurye kullanılmasının da en sağlıklı haberleşme yöntemlerinden biri olarak kabul edildiği belirtilen iddianamede özellikle örgüt lideri Fetullah Gülen ile haberleşmede çoğunlukla bu yöntemin kullanıldığı, talimat almak veya faaliyetler hakkında bilgi almak için kuryelerin Pensilvanya'ya giderek örgüt lideriyle yüz yüze görüştükleri tespitine yer verildi.



EN YAYGIN YÖNTEM TELEFON



En yaygın haberleşme yönteminin ise mobil telefonlar olduğu belirtildi. Örgüt mensuplarının kendi adlarına kayıtlı olmayan hatlar temin ettikleri bunları da kullandıkları cihazlarla birlikte periyodik aralıklarla değiştirdikleri belirtildi. Üst düzey 'abi' ve 'abla'ların ise başka ülkelere kayıtlı mobil telefon hatları kullandıkları tespitine yer verildi. Mobil cihaz ile iletişime imkan tanıyan Skype, Tango, Bylock, Line, Karaotlak ve Whatsapp gibi programların da düşük maliyetli olması ve mesajlaşmaların şifrelenerek korunması sebebiyle sık tercih edilen haberleşme yöntemi olarak görüldüğü kaydedildi.



FETULLAH GÜLEN'İN TALİMATIYLA GÖRÜŞMELER BYLOCK ÜZERİNDEN YAPILDI



İddianamede Bylock'un, 17-25 Aralık sürecinden sonra telefon dinlemelerine karşı kriptolu haberleşme programı olarak örgüt tarafından geliştirildiği belirtilerek, örgüt lideri Gülen'in de, "Tüm üyeler Bylock programı üzerinden görüşmeler yapsın. Normal telefonla görüşme yapanlar hizmete ihanet etmiş olur" diyerek talimat verdiği, örgüt mensuplarının da bu talimat üzerine bu program üzerinden görüşmeler gerçekleştirdiği ifade edildi.



"ÖRGÜT İÇERİSİNDE OLMAYAN KİŞİNİN BYLOCK KULLANMASI MÜMKÜN DEĞİL"



Bylock'un kurulum dosyası olmadan haricen ya da internet üzerinden temininin mümkün olmadığı, programa erişimin ancak örgüt üyelerinin birbirlerine kurulum dosyasını bluetoth, flash bellek gibi dijital ortamda vererek sağlandığına dikkat çekilen iddianamede, bu programa örgüt içerisinde faaliyet göstermeyen bir kişinin ulaşmasının mümkün olmadığı vurgulandı. 15 Temmuz kalkışmasından sonra da, örgüt içerisinde, "Bylock silinsin, telefonlar formatlansın" talimatının verildiği belirtildi.



BYLOCK'UN ÖZELLİKLERİ...



İddianamede sunucusunun Litvanya'da olduğu belirtilen Bylock'un, ilk önce İngilizce yazılım olarak üretildiği daha sonra Türkçe yazılım güncellemesi yapılarak tüm Türkiye'de örgüt mensuplarının hizmetine sunulduğu belirtildi. Bylock üzerinden gönderilen mesajların alıcı tarafından silinmemiş ise eğer sistem tarafından 24 saat içinde otomatik olarak silindiği, telefonların özelliklerine göre ekran görüntüsü ve kopyasının alınabildiği kaydedildi.



KULLANICI SAYISI 215 BİN 92



Bylock'un indirme sitelerinden edinilen bilgilere göre 500 bin ila 1 milyon arasında indirildiğinin belirlendiğine işaret edilen iddianamede, kullanıcı sayısının 215 bin 92 adet olduğu değerlendirmesi yapıldı. Dünya üzerinde en çok kullanıcısının olduğu ülkenin de Türkiye olduğu vurgulandı.



15 MİLYON KRİPTOLU MESAJ ÇÖZÜMLENDİ



İddianamede Bylock üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde toplam 17 milyon 169 bin 632 mesaj kaydına ulaşıldığı belirtilerek, şuana kadar 15 milyon 520 bin 552 adet mesajlaşmaya ait kriptolu içeriğin çözümlendiği vurgulandı. Yine program üzerinden bir kez mesaj atmış ya da almış kullanıcı sayısının 60 bin 473 olduğu, uygulamayı sadece sesli iletişim için kullanan kişi sayısının ise 46 bin 799 olduğu bilgisine yer verildi.



Savcılığın değerlendirmesinde "Bylock uygulamasının, global bir uygulama görüntüsü altında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının kullanımına sunulduğu sonucuna varılmıştır" denildi.



ŞÜPHELİLERİN 20'Sİ KIRMIZI, 6'SI TURUNCU RENKTE BYLOCK KULLANICISI...



İddianamede murakıp, murakıp yardımcısı ve uzman olan 26 şüpheliden 22'sinin tutuklu olduğu, 4'ünün ise firari olduğu belirtildi. Yine şüphelilerden 20'sinin çok yoğun kullanım anlamına gelen "kırmızı renk" grubunda Bylock kullandığı, 6'sının ise "turuncu renk" grubunda Bylock kullandığı belirtildi. Ayrıca tüm şüphelilerin örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edildiği belirlendi. Tüm şüpheliler için "Terör örgütü üyeliği" suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.



ŞÜPHELİLER BYLOCK KULLANMADIKLARINI SAVUNDULAR



İddianamede şüphelilerin savunmalarına da yer verildi. Bylock indirip kullanmadıklarını, örgüt ile herhangi bir bağlantılarının olmadığını söyledikleri, bazılarının da BDDK yöneticileriyle ters düştüğü için adının listeye eklendiğini belirterek suçlamaları kabul etmedikleri belirtildi.



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(ÖZEL)



6- ÇEKMEKÖY'DE "SOSYETE PAZARI" ESNAFINDAN PROTESTO



Pazarcılar yerlerinin değiştirilmesine tepki olarak eylem yaptı.



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA



Çekmeköy Ulus Pazarı'nın yerinin değiştirilmesi üzerine pazarcılar eylem yaptı



Çekmeköy Hamidiye mahallesinde cumartesi günleri açılan sosyete pazarı olarak bilinen Ulus pazarı esnafı yerlerinin değiştirildiği gerekçesiyle eylem yaptı. Bu sabah tekrar tezgah açmak için gelen pazarcılar zabıta, polis ve çevik kuvvet ekipleri tarafındanalana sokulmadı.



Bunun üzerine pazarcılar eylem yaptı. Pazar yerinden çok memnun olduklarını ve yerlerinin değiştirilmesini istemediklerini belirten esnaf,



"Ulus halkın pazarıdır, kapatılamaz", "Halkın ve esnafın sesine kulak ver", "Ekmeğimden elini çek "yazılı dövizler açtı.



Çekmeköy Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi Başkanı Bülent Reisoğlu, "300 esnafımız, 1120 tezgah açıyor. Burada sıkıntılı bir durum var. Kapalı Pazar yeri yapıldı ama küçük ve dar. Esnafımız sığmıyor" dedi.



Alana giremeyen pazarcılar araçlarına astıkları dövizlerle ve kornalara basarak alan çevresinde tur attı.



Görüntü Dökümü:



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-Pazar alanından görüntü



-Tezgahlardan görüntü



-Pazarcılardan görüntü



-Açılan dövizler ve slogan atmaları



-Çevik kuvvet, TOMA ve zabıta ekiplerinden görüntü



-Esnaf ile röp



-Çekmeköy Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi Başkanı Bülent Reisoğlu ile röp



-Pazarcıların araçlarıyla kornaya basarak tur atmaları



-Genel ve detay görüntüler



21.01.2017 - 12.25 Haber Kodu : 170121061



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