Dha İstanbul Bülteni - 2
1- İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU : 172 GÖZALTIHaber-Kamera: Sinan BİLGİLİ- Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHAAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan FETÖ-PDY'nin 'Mahrem Hizmetler Soruşturması' kapsamında sabah saatlerinde eş zamanlı olarak operasyonlar düzenlendi.
1- İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU : 172 GÖZALTI
Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ- Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan FETÖ-PDY'nin 'Mahrem Hizmetler Soruşturması' kapsamında sabah saatlerinde eş zamanlı olarak operasyonlar düzenlendi.
Operasyon kapsamında İstanbul'da da emniyet teşkilatındaki FETÖ üyelerinin sivil mahrem imamı olduğu iddiasıyla 390 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Mali Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinden oluşan yaklaşık 2 bin polisin katılımıyla operasyon düzenlendi. 417 adreste eş zamanlı yapılan aramalarda 172 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun çeşitli adreslerde devam ettiği öğrenilirken, 218 kişinin aranmasına devam ediliyor. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
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-Hastaneye getirilen şüpheliler
-Hastaneden çıkışları
-Detaylar
26.04.2017 - 10.26 Haber Kodu : 170426021
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2- SİLİVRİ'DE İKİ FETÖ DAVASI GÖRÜLÜYOR
Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA
Terör örgütü FETÖ / PDY'nin İstanbul genelindeki adliye yapılanmasına ilişkin 129 sanık hakkında açılan dava ile TRT ve Digitürk'ün yayınını kesmek için hareket eden 96 sanık hakkında açılan dava Silivri'de aynı anda görülüyor.
"15 TEMMUZ'DA DARBE EMRİ ALMADIM"
TRT ve Digitürk'ün yayınını kesmek için hareket eden 58'sı tutuklu 96 kişi hakkında açılan davanın 8. duruşması başladı. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Albay Hamdi Acar, "15 Temmuz'da darbe emri almadım. Terörle mücadele kapsamında emir aldım, gereğini yerine getirmek için çalıştım" dedi.
"BİZLER DE MAĞDURUZ"
"Bizler de mağduruz gerçeğin ortaya çıkmasını herkesten çok biz istiyoruz" diyen sanık Acar, "Levent Albay'dan Digitürk'ün yayın akışının devamının sağlanması yönünde emir aldım" diyerek Digitürk binasına gittiklerini anlattı. Dijitürk binasında ilk kez polisten 'Darbe' ifadesini duyduğunu anlatan Acar, önce inanmadığını ancak polis memurunun telefonundan köprüde yaşananları ve Özel Harekat Daire Başkanlığı'nın bombalanmasına ilişkin görüntüleri gösterdiğini anlattı. Acar, "Saklayacak bir şeyimiz yok. Allah'a şükür. Bize bunu kim yaptı onu bilmek istiyorum" dedi. Sanık Acar'ın savunması hala devam ediyor.
ADLİYE YAPILANMASI DAVASINDA SANIKLAR SAVUNMA YAPIYOR
Öte yandan Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nın karşısında bulunan binada İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına ilişkin üçüncü duruşmaya 87 tutuklu ile 26 tutuksuz sanık hazır bulundu. Duruşma sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.
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3- İSTANBUL'DA TEOG HEYECANI
Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA
Ortaokul 8. sınıfta okuyan öğrencilerin katıldığı Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) sınavları başladı.
Sınava girmek için Kadıköy Halil Türkkan Ortaokulu ve Fatih'teki Çapa Ortaokulu'na gelen öğrenciler çalıştıklarını belirterek, iyi bir yere gelmek istediklerini söyledi. Veliler de çocukları için iyi bir gelecek temennisinde bulundu. Puanları liselere geçişte kullanılacak TEOG sınavları Türkçe sınavı ile başladı. Öğrenciler daha sonra Matematik ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavlarına girecek.
Görüntü Dökümü:
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-Kadıköy Halil Türkkan ortaokulundan görüntü
-Okul önünde bekleyen velilerden görüntü
-Veliler ile röp
-Okul bahçesindeki öğrencilerden görüntü
-Öğrenciler ile röp
-Okula girmeleri
-Sınıflardan görüntü
-Görevlilerin öğrencilere sınav bilgi vermesi
-Fatih'te sınava gelen öğrenciler
-Sınıfta sınavı bekleyenler
-Okuldan görüntü
-Öğrenci ve veliler
-Öğrenciler ile röp
-Veliler ile röp
-Detaylar
26.04.2017 - 09.11 Haber Kodu : 170426008_
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4- ONUR ÖZBİZERDİK'İN DARP DAVASI: ADİL SERDAR SAÇAN'A ZORLA GETİRİLME KARARI
Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
Yeraltı dünyasının önde gelen isimlerinden Dündar Kılıç'ın torunu Onur Özbizerdik'in, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan'ı darp ettiği ve polis memuru İbrahim Güney'i de kulağından ısırarak yaraladığı iddiasıyla yargılanmasına başlandı. Mahkeme, davetiyeye rağmen duruşmaya gelmeyen şikayetçi Adil Serdar Saçan'ın bir dahaki duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi.
İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, başka suçtan Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan sanık Onur Özbizerdik getirilmedi. Şikayetçi Adil Serdar Saçan duruşmaya katılmazken; şikayetçi polis memuru İbrahim Güney duruşmada hazır bulundu. Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru olan şikayetçi İbrahim Güney, olay günü araçla kaçan sanığı Reina'da bulduklarını söyledi. Polis kartlarını gösterdiklerini, karakola davet ettiklerini ancak Onur Özbizerdik'in direndiğini anlatan Güney, "Üzerinde kesici alet olabilir diye arama yapmak istedik. Şahıs gelmek istemedi. Arbede yaşandı. Koluna girdik. Direndi. 30-40 kişilik grup oldu, şahsı çekip almaya çalıştılar. Biz de sanığı kendi tarafımıza çekmeye çalıştık. Arbede sırasında sanık uzandı ve beni sağ kulağımdan ısırdı. 4-5 ayrı noktada delik oluştu. Kulağımı ısırmasına rağmen sanığı bırakmadım" dedi. Kulağının kanadığını, buna rağmen sanığı karakola götürdüklerini belirten Güney, Özbizerdik'ten şikayetçi olduğunu belirtti.
Mahkeme, usulüne uygun davetiyey rağmen duruşmaya gelmeyen şikayetçi Adil Serdar Saçan'ın duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi. Sanık Onur Özbizerdik'in hazır edilmesi için de yazı yazılmasını kararlaştıran mahkeme, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.
İDDİANAME
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Onur Özbizerdik'in 25 Eylül 2016'da Reina'da olay ihbarı üzerine gözaltına alınmak istendiği ancak Özbizerdik'in karşı koyduğu belirtildi. Sanık Özbizerdik'in, polis memuru İbrahim Güney'i kulağından ısırarak yaraladığı, olay günü şikayetçi Adil Serdar Saçan'ı da yaraladığından hakkında soruşturma yapıldığı ifade edildi. Onur Özbizerdik'in "Görevi yaptırmamak için direnme", "Kamu görevlisine karşı basit yaralama" ve "Basit yaralama" suçlarından 2 yıldan 8,5 yıla kadar hapsi talep edildi.
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5- GEZİ PARKI'NA EKOLOJİK KÖPRÜ
Habe-Kamera: Ezgi ÇAPA/İSTANBUL,
Gezi Parkı'nı Harbiye'ye bağlayacak ekolojik köprünün yapımına devam ediliyor. İstanbul Belediye Başkanı(İBB) Kadir Topbaş'ın Gezi Parkı'na yapılacağını duyurduğu köprü için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler ve iş makinaları yaklaşık 1 aydır çalışmalarını sürdürüyor. Köprünün ayakları ve zemini tamamlandı. İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın "Taksim'de Gezi Parkı'ndan geçen köprünün de ekolojik yapılmasını istedim. Orada da yeşil bant içerisinden geçilsin" şeklinde duyurduğu köprünün yaklaşık 1 ay içinde tamamlanması bekleniyor.
Görüntü Dökümü:
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-Köprü çalışmasından görüntüler
26.04.2017 - 11.38 Haber Kodu : 170426043_
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6- HASTALIK NEDENİYLE LİSANSLARINI KAYBEDEN PİLOTLARA DESTEK
Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,
Türkiye'de sağlık sorunlarından dolayı lisanslarını kaybeden pilotlara Türkiye Havayolu Pilotları Vakfı 250 bin TL'ye kadar maddi destek veriyor. Vakıf Başkanı Pilot Hüseyin Belpınar,"Sağlıklarını kaybettiklerinde maalesef meslek sona eriyor. Ama böyle bir garanti sağlandığında arkadaşlara çok büyük bir avantaj sağlıyor."dedi.
Sivil havacılık kuralları gereği, yolcu taşıyan ve ticari hava taşımacılığı operasyonlarında pilotlar belirli zaman aralıklarında sağlık muayenelerine girerek sağlık sertifikalarını yenilemeleri gerekiyor. Bu muayenelerde bazı pilotlara geçici veya kalıcı elverişsizlik raporu veriliyor bazılarına ise geçici elverişsizliği bulunan pilotlar sağlık sorunlarının giderilmesi ile tekrar sağlık sertifikası alarak görevlerine dönebiliyor.
ÜYELERE DESTEK VERİYORUZ
Türkiye Havayolu Pilotlar Vakfı'na üye pilotlara kalıcı elverişsiz raporu verilmesi haline vakıf olarak destek olduklarının altını çizen Vakıf Başkanı Pilot Hüseyin Belpınar, "Pilotların lisans kaybı iki şekildedir; birincisi geçicisi geçici lisan kaybı, ikincisi ise daimi lisans kaybı.Geçici lisan kaybında herhangi bir üyemizin geçici olarak sakatlandığında, ameliyat olduğunda, hastalandığında 6-5 ay kadar süre içersinde katkı payına ve üye yıllığına göre 3-5 bin lira civarında maaşına katkı sağlıyoruz. Kalıcı lisans kaybı ise tamamen uçuculuk niteliğini kaybettiğinde sağlık sorunu nedeniyle sivil havacılığın da onaylamış olduğu lisan kaybında 150, 200 ve 250 bin lira arasında tam tazminat alıyor" dedi.
PİLOTLARIN SERMAYESİ SAĞLIKLARI
Geçici pilot lisansı kaybeden pilot sayısında son dönemde artış olduğuna altını çizen Belpınar,"Arkadaşlarımız genç, üniversite mezunu kredi çekmek veya borçlanmak suretiyle herhangi bir uçuş okulundan mezun olduğunda yaklaşık 65-70 bin Euro gibi bir okul ücreti ödüyor. Bu okul ücretini yaklaşık olarak karşılıyor. Bu da genç arkadaşımızın hem borcunu ödemesi hem de lisansını kaybettiğinde hayatını karartmaması için 250 bin lirayı aldığında sorunsuz olarak tekrar eski hayatına, mesleğine dönebiliyor. O nedenle bunu meslek sigortası olarak görüyorum ve çok değer veriyorum. Özellikle askeriyenin dışından gelmiş genç pilotlarımızın vakıftaki lisans kaybında üye olmalarını tavsiye ediyorum. Pilotların sermayesi sağlığı. Sağlıklarını kaybettiklerinde maalesef meslek sona eriyor. Ama böyle bir garanti sağlandığında arkadaşlara çok büyük bir avantaj sağlıyor. Lisans kaybeden ortalama 7-8'i bulmakta ama özellikle geçici lisans kaybı son zamanlarda artmakta. O da yılda 18-20 civarında" dedi.
BORAJET PİLOTLARINI UNUTMADILAR
Borajet Havayolları'nın tarifeli uçuşlara kapanmasıyla işsiz kalacak vakıf üyelerine yardımda bulunacaklarını söyleyen Belpınar,"Kesinlikle yardımda bulunacağız. Çünkü bu bizim vakıf senedimizde var. İşsiz kaldığında ve bunu bize müracaat ederek beyan ettiğinde biz o arkadaşlarımıza vakıf üyeliğinden dolayı işsizlik yardımı yapmak durumundayız. Tekrar bir işe başladıklarında arkadaşlarımız yardımını kesiyoruz" dedi.
Görüntü Dökümü:
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-Belpınar'la ropörtaj
26.04.2017 - 09.21 Haber Kodu : 170426010