Dha İstanbul Bülteni - 2

1- DÜŞEN UÇAĞIN MÜRETTEBATININ CENAZELERİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ



Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - İSTANBUL DHA



Kırgızistan'daki uçak kazasında hayatını kaybeden mürettebatın cenazeleri İstanbul'a getirildi. Cenazeler, Atatürk Havalimanı'ndan aileleri ve meslektaşları tarafından alındı. Mürettebat için Ataköy 5 . Kısım Camii'nde tören düzenlenecek.



Görüntü Dökümü:



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-Cenazelerin uçaktan indirilmesi



-Cenazelerin teslim alınması



-Ağlayanlar



-Detaylar



19.01.2017 - 11.31 Haber Kodu : 170119044



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2- TSK'DAKİ FETÖ SORUŞTURMASI: HAKKINDA GÖZALTI KARARI BULUNAN 95 ASKER YAKALANDI



Haber: Ümit TÜRK / İstanbul, DHA



FETÖ'nün, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 243 kişiden 95'i yakalandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün şifreli haberleşme programı olan "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkartılan aralarında 8 albay, 3 yarbay, 11 binbaşı ve 11 yüzbaşının bulunduğu 243 TSK personelinden 95'i yakalandı.



İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı kararla 54 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde de aramalar yapıldığı öğrenildi.



DAHA ÖNCE 315 RÜTBELİ ASKER TUTUKLANMIŞTI



Soruşturma kapsamında kara, hava ve deniz kuvvetleri komutanlıklarında çeşitli rütbelerde görevli 295 subay ve 280 astsubay olmak üzere toplam 575 asker hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul merkezli 58 ilde düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilenlerden 351'i yakalanmıştı. Bunlardan 315'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimlikleri tarafından tutuklanmıştı. Aralarında "Etkin Pişmanlık Yasası"ndan faydalananlarında bulunduğu 36 kişi ise serbest bırakılmıştı.



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3- KADIN YAZAR CİNAYETİNDE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ



Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA



Ünlü yazar ve yaşam koçu Beki İkala Erikli'yi öldüren Sinem Koç için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.



Savcılık, Sinem Koç'un "Tasarlayarak adam öldürme" suçunu işlediğini iddia etti. Savcılık, ayrıca sinem Koç hakkında ruhsatsız silah taşımak suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talep etti. İddianame, Istanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.



Sinem Koç tutuklandıktan sonra akıl sağlığı yönünden gözlem altında alınmıştı.



Görüntü Dökümü:



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-Olayla ilgili arşiv görüntü



19.01.2017 - 11.00 Haber Kodu : 170119040



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4- ÜÇ OKUL BİR KONSER



Haber-Kamera: Taner YENER-Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,



Aydın Doğan Güzel Sanatlar, İstanbul Avni Akyol ve Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, ilk olma özelliği taşıyan "Üç Okul Bir Konser Projesi" kapsamında gerçekleştirilen konserde bir araya geldi.



2015-2016 eğitim öğretim yılında Aydın Doğan Vakfı tarafından yenilenerek yeni ismini alan Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi, yeni projeler hayata geçirmeye başladı. Bu projelerden biri olan "Üç Okul Bir Konser Projesi" kapsamında Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi, İstanbul Avni Akyol ve Aşık Veysel Güzel Sanatlar Liseleri ile ilk olma özelliği taşıyan ortak bir çalışmaya imza attı. Proje kapsamında Ekim ayından bu yana çalışmalarını sürdüren öğrenciler, Ataşehir Zübeyde Hanım Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen konserle dinleyicilerle buluştu. Konsere Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Bilican, Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Osman Bozali, İstanbul Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Recep Tutal, Beylikdüzü Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Özer Öztop ile öğrenci ve ailelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.



BOZALİ: "ORTAK PROJELER VE ÇALIŞMALAR YÜRÜTMEKTEYİZ"



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan konser öncesinde konuşan Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Osman Bozali, sanatın hayatın ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekti. Bozali, 'Üç okul bir konser' adlı projenin aynı amaç ve inançla birlikte oldukları Aşık Veysel ve Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesiyle ortaklaşa hazırlandığını ifade ederek, "Müzik ve resim alanlarında çağdaş eğitimin tüm olanaklarına sahip bir eğitim kurumu olma yolunda ilerleyen okulumuz yenilikçi yönetimi ve uzmanlaşmış kadrosuyla öğrencilerimizi bir yandan üniversiteye hazırlarken bir yandan da çeşitli sosyal etkinliklere katılmalarını ve görev almalarını sağlamaktadır. Bu alanda İstanbul'da bulunan 3 güzel sanatlar lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinin katkılarıyla etkinlikler, ortak projeler ve çalışmalar yürütmekteyiz."dedi.



BOZALİ: "ÇOCUKLARINIZLA GURUR DUYACAĞINIZA YÜREKTEN İNANIYORUMö



Bu geceki konserde güzide üç okulun, öğretmen ve öğrencilerinin büyük bir özveriyle hazırlandığını belirten Bozali, "En iyisini yapmak için gösterdikleri gayret ve çabanın nadide ürünlerini sizlere sunacaklardır. Uzun soluklu bir çalışmanın, emeğin sonuçlarını sizlerin de çok beğeneceğinize ve çocuklarınızla gurur duyacağınıza yürekten inanıyorum. Bu konserin hazırlanmasında emeği geçen şef Pınar Çıtak, Murat Sığırcı, Gürkan Göksel ve Ali Ozan Öcal'a okul müdürlerimiz Özer Oztop ve Recep Tutal beye, Aşık Veysel, Avni Akyol ve Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerini yürekten kutluyor ve teşekkür ediyorum. Ayrıca okul aile birliği başkanı ve üyelerine teşekkür ederim. Bu konuda bize katkılarını sunan Aydın Doğan Vakfı'na da şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.



PERFORMANSLARIYLA ALKIŞ ALDILAR



Güzel sanatlar okulu öğrencilerinden oluşan orkestra, Mozart, Edward Grieg, Frank Valli, Nat Simon, Hasan Özcivi, Teyfik Guliyev, Şinasi Çilden'in eserlerini seslendirdiler. Konseri büyük bir ilgiyle izleyen veliler, öğrencilerin performanslarına alkışlayarak desteklediler. Konserin ardından üç okulun müdürleri tarafından orkestrada bulunan öğrencilerine katılım belgesi verildi. Konserin düzenlenmesinde emeği geçen kurum ve vakıf yöneticilerine de plaket takdiminin ardından sona etkinlik sona erdi.



İLK ORTAK GÜZEL SANATLAR LİSESİ PROJESİ



Öğrencilere müziğin birleştirici gücü ışığında; tecrübelerini paylaşmalarını, orkestral yorumu düşünmelerini ve farklı şeflerle seslendirme tecrübesi yaşamalarını sağlayacak bir ortam yaratmayı hedefleyen proje, İstanbul'daki Güzel Sanatlar Liselerinin ilk ortak projesi olma özelliği taşıyor.



AYDIN DOĞAN GÜZEL SANATLAR LİSESİ



Aydın Doğan Vakfı ile İstanbul Valiliği arasında yapılan protokol doğrultusunda 2015 - 2016 eğitim-öğretim yılında yeni adını alan Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi, Proje Okulu statüsünde eğitim-öğretim veriyor. Daha önceki yıllarda ilköğretim okulu olarak eğitim öğretim hayatına başlayan okul, Nevzat Sayın Mimarlık Hizmetleri'nin armağan ettiği renovasyon projesi ile yenilenerek hizmet vermeye devam ediyor. Bünyesinde Görsel Sanatlar ve Müzik alanları bulunan Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi ilk mezunlarını 2015 yılında verdi. Müzik alanında piyano eğitimi zorunlu ders olan okulda her öğrenci bunun yanında keman, viyola, viyolonsel (çello), bağlama, ud, kanun, gitar, konturbas, klarnet ve flüt enstrümanlarından birini de seçmeli ders olarak alıyor. Görsel Sanatlar alanında ise öğrencilere Desen Çalışmaları dersinin yanında iki boyutlu ve üç boyutlu sanat atölyesi, heykel atölyesi ve grafik atölyesi çalışmalarına yönelik eğitim veriliyor. AB ve kardeş okul projeleri uygulayan okul, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Aydın Doğan Vakfı işbirliğiyle ulusal ve uluslararası alanda birçok projeyi yürütecek.



Görüntü Dökümü:



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-Gelen ailelerden görüntü



-Bozali'nin konuşması



-Konserden görüntüler



-Okul Müdürlerinin görüntüleri



-Detaylar



19.01.2017 - 09.57 Haber Kodu : 170119021



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5- ÖĞRETMEN ARKADAŞLARI VE ÖĞRENCİLERİ İLE ROCK GRUBU KURDU



Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,



Avcılar'daki Saide Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 'Muhasebe öğretmeni' 34 yaşındaki Hasan Barış Beşir, 3 öğretmen arkadaşı ve 2 öğrencisi ile birlikte 'Tuşlu Telefon' ismini verdikleri Türkçe Rock grubu kurdu. Beşir ve arkadaşları, okuldaki meslektaşları, eski ve yeni öğrencilerine ilk konserleri vererek, okul aile birliğine gelir sağladı.



Öğretmenliğe 2004'te başlayan, 8 yıldan bu yana yaklaşık bin 500 öğrencinin eğitim gördüğü Avcılar Saide Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan 2 çocuk babası Hasan Barış Beşir, yakın çevresi, okul yöneticileri, mesai arkadaşlarının desteği ile içindeki müzik tutkusunu harekete geçirdi. Beşir, Okul Müdürü Dursun Yıldırım ve Avcılar Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de onay vermesi üzerine derslerin dışındaki zamanlarında müzik çalışmalarına 3 öğretmen ve 2 öğrencisi ile ağırlık verirken 'Tuşlu Telefon' ismini verdikleri amatör Rock grubu oluşturdu.



YARI YIL ÖNCESİ KONSER



Eğitim yılının ilk yarısının son günlerinde konser vermeye karar veren öğretmen ve öğrencilerin oluşturduğu Rock grubuna okul aile birliği de destek verince, geliri okulun gereksinimlerinde kullanılmak üzere konser verilmesi kararlaştırıldı. Biletler 10 TL'den satışa çıkarılmasından sonra kısa sürede tükenirken, ilginin büyük olması üzerine Avcılar Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi Yıldız Kenten Sahnesi tahsis edildi.



'Tuşlu Telefon' grubu, aralarında Okul Müdürü Dursun Yıldırım'ın da bulunduğu salonu tamamen dolduran öğretmen, öğrenci ve eski mezunlar ile bazı yakınlarını 2 saat süreyle coşturdu. Muhasebe öğretmeni Beşir, konser sırasında sesleri arkadaşları tarafından beğenilen 2 öğrenciye de mikrofonu vererek birer şarkı söylemelerini sağladı. Konser sonunda gördükleri büyük ilgiden son derece memnun olan muhasebe öğretmeni Hasan Barış Beşir, şunları anlattı:



"Grubumuza neden 'Tuşlu Telefon' adını verdiğimizi şimdilik kimseye söylemiyoruz. Grupta 3 öğretmen arkadaşımız ve yetiştirdiğimiz 2 öğrencimiz var. Sahneye çıkan birer şarkı söyleyen 2 genç de okulumuzun öğrencisi. Müzik, insanları birleştiren enstrüman. Müziği benim için öğretmenliğin dışında içimde var olan heves olarak nitelendirebilirim. Kimse kırmadı bizi, sağ olsunlar hepsi konserimize geldi. Çok onur duyduk, çok keyifle söyledik. Umarım güzel olmuştur. Biz çok eğlendik. Konserimiz dönem sonu etkinliği gibi bir şey oldu. İstekte bulunurlarsa inşallah diğer okullarda, mezuniyetlerde üniversitelerde, belediyenin organizasyonunda seve seve gönülden çalmayı, söylemeyi isteriz. Tamamen amatör bir grubuz. İlk konserimiz çok keyifliydi, söyleyecek bir şey de bulamıyorum"



"TESADÜFİ GÜZEL BİR SOUND ÇIKTI"



Grubun solisti Beşir, bir soru üzerine muhasebe öğretmenliği ve müziğin birbirlerine zıt kutuplar olarak nitelendirebileceğini anlatırken, "Üniversitede küçük bir grubum vardı. Oradan kalma bir yeti diyelim. Benimle aynı düşünen arkadaşlarla sohbet ederken, 'şöyle olsa, böyle olsa' derken bir araya geldik. Tamamen tesadüfi güzel bir sound çıktı. İnşallah devamı gelir. Eğitim görevimizin yanında müzik yapmayı da çok isteriz" dedi.



Görüntü Dökümü:



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-Okulun dış görünüşü



-Öğrenciler okulun bahçesinde



-Konserden görüntüler



-İzleyicilerden görüntüler



-Grubu kuran öğretmen Hasan Barış Beşir, DHA'nın sorularını yanıtlarken



-İzleyiciler grup üyelerinin etrafını sararken



19.01.2017 - 09.55 Haber Kodu : 170119020_