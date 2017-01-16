Dha İstanbul Bülteni - 2





Bişkek Havalimanı'na iniş sırasında düşen ACT Havayolları'na ait Boeing 747-400F tipi (Jumbo jet) kargo uçağı ile ilgili olarak ACT Merkez ofisinden bir açıklama yapıldı. Şirketin Yavuz Çizmeci ile bir ortaklığının bulunmadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Şirketimiz yüzde 49 yabancı, yüzde 51 Türk ortaklardan oluşmakta olup, Yavuz Çizmeci'nin şirketimizle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Sivil Havacılık yetkililerinin ACT merkez ofisine geldiği ve uçağın dosyalarına el koyduğu gibi bir durum söz konusu değildir. Tüm havayolu kazaları sonrası yapıldığı gibi, kaza hakkında araştırma başlatılmış olup, şirketimiz tarafından uçağa ilişkin tüm teknik kayıtlar, ilgili yerlere iletilmiştir. Merkez ofiste konu ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.



Çok değerli bir ekibimizi kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz.



ACT Havayolları A.Ş."



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3- DÜŞEN KARGO UÇAĞININ MÜRETTEBATI BELLİ OLDU



İstanbul DH)



Bişkek'e iniş sırasında düşen ACT kargo havayollarına ait Boeing 747-400F uçağında hayatını kaybeden mürettebatın isimleri belli oldu. Kazada Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ile Yükleme Uzmanları Melih Aslan ile İhsan Koca öldü.



Emekli Hava Pilot Tuğgeneral olan Kazım Öndül, Afganistan'da görev yapmış, 2009'da dönemin ABD Dışişleri Bakanı olan Hillary Clinton tarafından övgüyle bahsedilmişti.



Görüntü Dökümü:



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Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı'nın fotoğrafı



16.01.2017 - 08.10 Haber Kodu : 170116017



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4- HRANT DİNK CİNAYETİNDE KAMU GÖREVLİLERİNİN İHMALİ DAVASI



ALİ FUAT YILMAZER İLK KEZ İFADE VERİYOR



Ali Fuat Yılmazer



"Savunmamı sabırla dinleyiniz, bugünün Türkiyesine, yargı sistematiğine, yargının ne kadar bağımsız olduğuna dair ibret alınacak çok meseleler olduğunu düşünüyorum"



Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA



Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı 2'si tutuklu 35 sanıklı davanın 31. celsesi başladı. Duruşmada dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, ilk kez savunmasını yapıyor.



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar dönemin İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek ve dönemin İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar dönemin İstanbul İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun ve dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay da duruşmada yer aldı. Bazı sanıklar ise ses ve görüntülü sistem aracılığıyla duruşmaya katıldı. Duruşmada sanık ve gelen evraklarin yoklaması yapıldı. Daha sonra tutuklu sanık Ali Fuat Yılmazer'in sorgusuna geçildi. İlk kez savunmasını yapan Yılmazer, "Yaklaşık 2,5 yıldır tutuklu yargılanıyorum. Emniyet teşkilatında 25 yıl görev yaptım. 25 yıllık meslek yaşantımda sicil notumda bir tane bile olumsuzluk olmadan, hep pekiyi olarak sayısız taltif olmak üzere 2014'te kendi talebim üzerine emekli oldum. 25 yıllık meslek yaşantımda hiçbir olumsuzluk yaşamamışken 2014'te yaptığım televizyon konuşmalarımın sonucu hakkımda soruşturmalar açıldı ve 6 tanesinden tutuklu yargılanıyorum. Savunmamı sabırla dinleyiniz, bugünün Türkiyesine, yargı sistematiğine, yargının ne kadar bağımsız olduğuna dair ibret alınacak çok meseleler olduğunu düşünüyorum" dedi. Duruşma Yilmazer'in savunmasıyla devam ediyor.



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5- AVM'DE KÜÇÜK ÇAPLI YANGIN



Haber-Kamera: Özgür ALTUNCU - Hasan YILDIRIM - Yaşar KAÇMAZ - İSTANBUL DHA



Levent'te bulunan bir AVM'nin ofislerin bulunduğu kattaki yemekhanede restoranlardan birinin mutfak bacasında küçük çapta yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.Yangınla ilgili AVM yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.



Görüntü Dökümü:



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-Bacadan yükselen duman



-İtfaiyenin müdahalesi



-Detaylar



AVM'deki yangına itfaiyenin müdahale etmesi



AVM içinden görüntüler



16.01.2017 - 12.52 Haber Kodu : 170116069 - Uçak