Dha İstanbul Bülteni - 2

1- DÜN AKŞAMDAN BERİ YOLDALAR



Kar nedeniyle yolda kalan sürücüler, geceyi araçlarında geçirmek zorunda kaldı. 10 saati aşkın süredir araçlarında bekleyen TIR sürücüleri yolların açılmasını bekliyor.



Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA



TEM Otoyolu Mahmutbey mevkii Edirne istikametinde onlarca araç yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldı. Geceyi araçlarında geçirmek zorunda kalan sürücüler 10 saati aşkın süredir beklediklerini söyledi.



Dün akşam saatlerinde bastıran kar yağışı yola çıkan sürücüleri olumsuz etkiledi. TEM Otoyolu Edirne istikametinde, Mahmutbey gişeleri geçtikten sonra onlarca araç, TIR, kamyon yolda kaldı. Yolda kalan araçların sürücüleri geceyi araçlarında geçirmek zorunda kaldı.



Yol kenarında bırakılan otomobillerin bazılarının da boş olduğu görüldü.



15 SAATTEN FAZLA YOLDA KALANLAR VAR



Bazı TIR sürücüleri akşam 18.00-19.00 sıralarında yolda kaldıklarını ve geceyi araçlarında geçirdiklerini belirtti.



Sürücülerden bazıları araçlarını çıkarmaya çalışırken, bazıları da çekici beklediğini belirtti.



SIRBİSTAN'A GİDERKEN YOLDA KALDI



Sırbistan'a giden bir TIR da yolda kaldı. Sürücü el işaretleriyle suyunun olmadığını, yemeğinin olduğunu söyledi ve 10 saattir yolda olduğunu belirtti.



TIR'LAR PARK ALANINDA



Yoğun yağış nedeniyle bazı TIR'lar ise yol kenarında bulunan park alanına girerek geceyi burada geçirdi. Sürücüler kar bitmeden yola çıkamayacaklarını belirtti.



2- İSTANBUL'DA ARA SOKAKLARDA KAR ÇİLESİ



Sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyenler ara sokaklarda zor anlar yaşadı



Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL



İstanbul'u dün akşam saatlerinde etkisi altına alan kar yağışı bugün de devam ediyor



Sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar toplu ulaşım araçlarına binebilmek için ana yollara yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Yoğun kar yağışı ve yolların karla kaplı olması nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlandı. İş yerlerine araçları ile gitmek isteyen bazı vatandaşlar araçlarını ara sokaklardan çıkartamadı. Bazı vatandaşlar ise araçlarını dün akşamdan kolay bir şekilde çıkabilecekleri yerlerde bıraktı. Bir vatandaş kar ile kaplanan aracını sıcak su ile temizlemeye çalıştı. İstanbul'un yokuş semtlerinde araçlar yamaçlarda çıkamayarak patinaj yaptı. Şişli -Akağalar Caddesi'nde bir taksi şoförü hızını alamayarak hızlı bir şekilde yokuş aşağıya kaydı. Korna çalarak aşağıya kayan taksinin önünde şans eseri araç ve yayanın olmaması herhangi bir yaralanma veya can kaybına neden olmadı. Cadde üzerlerinde park halinde çok sayıda aracın olduğu görüldü.



Otomobilini çıkartmaya çalışan bir kişi," Arabayı çıkartmaya çalışıyorum. Yukarıda oturuyorum, arabamı buraya bıraktım. Arabamı sıcak su ile temizlemeye çalışıyorum. İşe gideceğim, ancak şuradan dönersem gerisi açık" diye konuştu.



İşyerine gitmeye çalışan İsmail Çevik ise, "İşe gidiyorum, Beylikdüzü'nden geliyorum. Beylikdüzü'nden buraya ulaşım felaket. Beylikdüzü Sibirya, buralar gene iyi durumda. Ana yola kadar yürüdüm, Allahtan metrobüs çalışıyor. Metrobüs çalışmasa işe falan gelemeyeceğiz.Geç kaldım ancak gelememekten iyidir" dedi.



==================================



3- İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİ İPTAL OLDU, BOĞAZ'DA GEMİ TRAFİĞİ DURDU (1)



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA



İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Şehir Hatları tüm seferlerini iptal etti. İskelelerden yapılan anonslarda seferlerin iptal edildiği duyuruldu. Motor seferlerinin ise devam ettiği görüldü. Dentur Terminal amiri Ömer Faruk Çelikçi, "Vapur seferleri şu an için iptal. Yolcu motorları devam ediyor. Hava şartları kötüye giderse iptal edilebilir .Şu an seferlerimiz aksatılmadan devam ediyor" dedi.



BOĞAZ'DA GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI



İstanbu Boğazı'da çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada İstanbul Boğazı'nın saat 08.55 itibarıyla çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.



İDO'DA SEFER İPTALLERİ



İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) de hızlı feribot ve dış hat deniz otobüslerinde sefer iptalleri olduğunu duyurdu.



İDO'dan yapılan açıklamada iptal edilen seferler şöyle belirtildi:



-08: 55 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü



-09: 30 Bandırma - Yenikapı- Bostancı Deniz Otobüsü



-09: 30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü



-09: 45 Yalova - Yenikapı Ferry Cat tipi hızlı feribot



-09: 45 Yenikapı - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot



-10: 00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot



-10: 00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot



10: 20 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü



10: 30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü



11: 30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü



11: 45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot



11: 45 Yenikapı - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot



12: 30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü



12: 50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü



14: 30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü



14: 50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü



15: 00 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tk.-Armutlu Deniz Otobüsü



18: 30 Bandirma - Yenikapı Hızlı Feribot



===================================



4- ARAÇLARINI YOL KENARINA BIRAKTILAR



OTOBÜS VE MİNİBÜS GELMEYİNCE KAR ALTINDA YÜRÜDÜLER



Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA



İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece de etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı araçlar oldukları yerden kalkamadı. Otobüs ve minibüsler trafikte kalınca vatandaşlar yoğun kar yağışı altında yürümek zorunda kaldı. Yollar kapanınca vatandaşlar araçlarını yol kenarına bıraktı. Basın Ekspres yolunda yol kenarında uzun araç kuyrukları oluştu.



=========================



5- HAVALİMANINDA KAR İLE MÜCADELE; THY 500 SEFERİNİ İPTAL ETTİ



Haber-Kamera-Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL



İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), 6-7 Ocak tarihinde Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapacağı 500 seferini iptal etti.



Kar yağışının dün akşamdan beri etkili olmasından dolayı Atatürk Havalimanı'na inmesi gereken 70 üzerinde uçak başka meydanlara yönlendirildi. Bu yüzden havayolu şirketleri seferlerinde aksama yaşandı.



Devlet Hava Meydanları İşletmesi dün akşamdan beri aksama olmaması için yoğun olarak karla mücadele etti. Pistler açık tutulmaya çalışılmasına rağmen uçaklar sefer aksamaları nedeniyle iniş ve kalkış yapamadı.



=============================



6- KAR VE SOĞUK HAVAYA ALDIRMADAN DENİZE GİRDİ



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA



Üsküdar'da bir kişi kar ve soğuk havaya aldırış etmeden denize girdi.



Sabah saatlerinde Üsküdar sahil Kızkulesi yakınana gelen 48 yaşındaki Baki Ünal şortunu giydikten sonra suyun sıcaklığına baktı. Ünal, bir süre sonra denize atlayarak yüzmeye başladı. Görenleri şaşkına çeviren Ünal, 15 dakika yüzdükten sonra tekrar sahile çıkıp getirdiği suyla kendini yıkadı.



Kar kış demeden yüzdüğünü söyleyen Ünal, "Su soğuktu ama yüzdüm. Şu anda ellerim dondu" diye konuştu.



Üstünü giyen Baki Ünal daha sonra sahilden ayrıldı.



=========================



7- İSTANBUL'DA KAR BİLANÇOSU (1)



İstanbul Büyükşehir Belediyesi,



TEM, kayan 11 TIR nedeniyle tıkandı



E-5 ve TEM de birçok araç kayarak yolları tıkarken 52 trafik kazası meydana geldi.



Kar kalınlıkları;



Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy, Bakırköy: 8-13 cm, Eyüp, Kartal, Şişli, Ataşehir, Maltepe: 15-20 cm, Kağıthane, Başakşehir, Beylikdüzü, Ümraniye, Çekmeköy: 20-25 cm, Beykoz, Esenyurt, Büyükçekmece, Arnavutköy, Çatalca, Aydos: 35-40cm.



Haber: Erhan TEKTEN - İstanbul DHA



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kar yağışıyla ilgili kentteki son durumu açıkladı.



Açıklamada, kar yağışının özellikle Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Avcılar, Esenyurt, Başakşehir, Arnavutköy ve Mahmutbey etkili olduğu kaydedildi.



Ana arterlerde kar yağışı nedeniyle önemli bir sorunun yaşanmadığı belirtilen açıklamada "TEM, kayan 11 TIR nedeniyle tıkandı. İBB ekipleri ve İtfaiye Karayolları ekiplerine takviye giderek kayan TIR'ları kaldırma çalışmalarına katıldı. TIR'lar İtfaiye ekipleri tarafından yol kenarlarına çekildi. E-5 ve TEM de birçok araç kayarak yolları tıkarken 52 trafik kazası meydana geldi. Kayan TIR'lar nedeniyle TEM Edirne istikametine araçlar yollarda bekledi. Ekipler bariyerleri keserek ters yönlerden girip kayan ve kaza yapan TIR'lara müdahale etti. Şehir içinde ve çevre yollarında özellikle kar lastiği kullanmayan araçların neden olduğu kazalar ve yolda kalmalar meydana geldi. Yoğun trafik olan bölgelere mazot ve benzin tankerleri gönderilerek ihtiyacı olan vatandaşlara dağıtıldı" denildi.



KAR KALINLIKLARI



İBB, bu sabah 07: 00 itibariyle bazı semt ve ilçelerde ölçülen kar kalınlıklarını ise şöyle açıkladı:



Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy, Bakırköy: 8-13cm, Eyüp, Kartal, Şişli, Ataşehir, Maltepe: 15-20 cm, Kağıthane, Başakşehir, Beylikdüzü, Ümraniye, Çekmeköy: 20-25 cm, Beykoz, Esenyurt, Büyükçekmece, Arnavutköy, Çatalca, Aydos: 35-40cm.



Gece yapılan çalışmalar ise şu şekilde belirtildi:



-İBB ekipleri dün geceden itibaren 1347 araç ve iş makinesi ile 9 bölgede üç vardiya halinde 7000 personel görev yaptı.



İl genelinde fırtına ve kuvvetli yağış nedeniyle;



AKOM WhatsApp ihbar hattına gelen müracaatlar BEYAZ MASA ekipleri tarafından yönlendirildi.



Metrobüs seferleri arttırıldı.



3. Köprü Kuzey Çevre Otoyolunda Odayeri kavşağı Ankara istikametinde 3 Tır yolda yan yattı



Metro istanbul seferleri 06: 00'a kadar uzatıldı.



Marmaray Seferleri 01: 00'a kadar uzatıldı.



Mahmutbey Gişeler ve Büyükçekmece bölgesine 7 adet Mobil büfe gönderilerek kumanya dağıtıldı. .



Bölge trafik ekipleri tem otoyolu Selimpaşa ayrımından trafik akışını D100 istikametine yönlendirdi.



Atık yönetim ekipleri İstanbul geneli ana yollarda bulunan üstgeçitlerde ve Metrobüs üstgeçişlerinde tuzlama çalışmaları yapıyor.



Karayolları ve İBB Yol Bakım Daire Başkanlığına bağlı kar küreme ekipleri: 26264 ton tuz, 10 Ton solisyon kullanıldı.



Zeytinburnu Spor salonunda 741 evsiz vatandaşımız misafir ediliyor.



=============================



8- YOLDA KALAN TAVUĞU KURTARDI



AÇ KALAN SOKAK HAVVANLARINA HAYVANSEVERLER SAHİP ÇIKTI



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA



Üsküdar sahilinde nerden geldiği belli olmayan ve yoğun kar nedeniyle yolda kalan tavuğu otobüs sürücüsü kurtardı. Aç kalan sokak hayvanlarına ise hayvan severler sahip çıktı.



SÜRÜCÜLERİ ŞAŞIRTAN TAVUK



İstanbul'da etkili olan kar yağışı insanları olduğu kadar hayvanları da etkiledi. Üsküdar sahili kız kulesi karşısında yolda duran tavuğu gören sürücüler ne yapacaklarını şaşırdı. Kimi sürücüler yoluna devam ederken bir İETT otobüsü sürücüsünü tavuğu fark edince yolcu dolu otobüsü yol kenarına çekti. Otobüsten inen sürücü Ömer Fatih zorda olsa tavuğu yakalayarak kucağına aldı.Sürücü tavuğu alarak tekrar otobüse bindi. Otobüs sürücü ezilmekten kurtardığı tavuğu Ataşehir hayvan barınağına götüreceğini söyleyerek yoluna devam etti.



SOKAK HAYVANLARINA YİYECEK VERDİLER



Karlı ve soğuk havada yiyecek bulma sıkıntısı yaşayan hayvanların imdadına da hayvan severler yetişti. Küçükçekmece'de sokak hayvanlarını unutmayan hayvan severler sabah erkenden kalkarak onlara yiyecek bıraktı.



