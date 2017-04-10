Dha İstanbul Bülteni - 1

ZEYTİNBURNU'NDA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI







Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ, İSTANBUL DHA



İstanbul Zeytinburnu'nda aynı istikamette seyreden iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Kaza, saat 02.00 sıralarında D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde Merter istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, D-100 Karayolu'nda ilerleyen 34 EJ 6413 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrobüs yolundaki bariyerle çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil aynı istikamette giden 28 YE 454 plakalı otomobille çarptı. Kazada, 34 EJ 6413 plakalı otomobil içeresinde bulunan Gülay Kahya (33), olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan bir kişi ise olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ve henüz isimi öğrenilmeyen kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada yaralanan bir kişinin de kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Gülay Kahya'nın cesedi otopsi için Bakırköy Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.



Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlanırken D-100 Karayolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı.



Görüntü Dökümü:



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-Kaza yerinden görüntü



-Yaralı vatandaşın ambulansa konulması



-Olay yerine hayatını kaybeden Kahya'nın cesedi



-Araçların çekiciyle yoldan kaldırılması



-Trafikten görüntü



-Genel ve detaylar



10.04.2017 - 03.38 Haber Kodu : 170410006



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KAHVEHANE'DE ELLERİ SİLAHLI, YÜZLERİ MASKELİ SİYASİ PROPAGANDA YAPAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA



İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Okmeydanı'nda bulunan bir kahvehane de siyasi propaganda yapan 3 kişiyi gözaltına aldı.



Olay, Okmeydanı Mektep sokakta bulunan bir kahvehanede bu akşam saatlerinde meydana geldi. Kahvehaneye elleri tabancalı, yüzleri maskeli olarak giren 3 kişi siyasi propaganda yaptıktan sonra ayrıldı. Vatandaşların durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine TEM ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda ekipler U.G., E.Y. ve S.A.'nın kimliğini belirleyerek düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.



DHKP-C'DEN KAYITLARI VAR



Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen 3 kişinin terör örgütü DHKP-C'den kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.