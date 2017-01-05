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Ortaköy Katliamcısına Yardım Edenlere Silivri'de Operasyon

Ortaköy Katliamcısına Yardım Edenlere Silivri'de Operasyon

Ortaköy katliamcısı için arama çalışmalarını sürdüren polis, teröriste yardım ve yataklık yaptığını belirlediği kişilerin bulunduğu bazı adreslere operasyon yaptı.

Ortaköy Katliamcısına Yardım Edenlere Silivri'de Operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ortaköy'deki saldırıyı düzenleyen teröriste yardım ve yataklık edenleri belirlediği, Silivri, Selimpaşa'da bulunan yazlık bir sitedeki adrese çok sayıda zırhlı araçla operasyon düzenledi.

Bazı Şüpheliler Gözaltında

TEM ekiplerine Özle Harekat Polislerinin destek verdiği operasyona jandarma ekipleri de eşlik etti. 112 Sağlık ekipleri de operasyon bölgesinde hazır tutuldu. Yoğun güvenlik önleminin alındığı sitedeki adrese düzenlenen operasyonun ardından bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

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