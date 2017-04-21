Dha İstanbul - Bülent Kayabaş  Son Yolculuğuna Uğurlanıyor (1)

İlk tören Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenleniyor



Haber - Kamera: Enver ALAS, İstanbul / DHA



Tedavi gördüğü hastanede önceki gün 72 yaşında hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Bülent Kayabaş için İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor.



Bülent Kayabaş için ilk tören Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenleniyor. Kayabaş'ın Türk bayrağına sarılı tabutu saat 09.50 sıralarında Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ne getirildi. Törene başta Kayabaş'ın ailesi olmak üzere sanatçı dostları ve sevenleri katılıyor.



Rutkay Aziz, Orhan Aydın, Süha Uygur gibi isimler törene katılanlar arasında.



"HEPİMİZİN KALBİNDE ÇOK DERİN SEVGİ BIRAKARAK GÖÇTÜ GİTTİ"



Bülent Kayabaş'ın Türk sineması ve tiyatrosu için çok önemli bir isim olduğunu dile getiren Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, "Benim çok değerli bir abimdi. Uzun zamandan beri hastalıkla boğuşuyordu. Çok üzgünüm. Hepimizin kalbinde çok derin sevgi bırakarak göçtü gitti.Sevenlerine, Türk tiyatrosuna ve sinemasına başsağlığı diliyorum" diye konuştu.



TEŞVİKİYE CAMİİ'NDE CENAZE TÖRENİ



Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ndeki tören saat 10.30'da başlayacak. Ardından Teşvikiye Camii'nde cuma namazına müteakip kılınacak namazın ardından Bülent Kayabaş, Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



Görüntü Dökümü



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-Cenazenin getirilmesi



-Tabutun omuzlara alınarak sahneye taşınması



-Türk bayrağına sadrılı cenaze



-Bülent Kayabaş'ın resmi



-Süha Uygur ile röp