Abdullah Gül'den "Deniz Baykal'la Görüştü" İddialarına Cevap

Türkiye gazetesinden BAtuhan Yaşar, bugünkü köşesinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün referandum'dan sonra CHP'li Deniz Baykal'la gizli bir görüşme yaptığını, Gül'ün Saadet Partisi'nin başına geçeceğini ve 2019'da 'hayır' cephesinin cumhurbaşkanı adayı olacağını iddia etti.

GÜL İDDİALARI YALANLADI

Gün boyu siyaset kulislerini hareketlendiren iddialarla ilgili 11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ne ait twitter hesabından bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bugün bir medya organında 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Gül ile ilgili olarak yayınlanan "gizli görüşme" haberleri kötü niyetli ve maksatlıdır. Bu ve benzeri yalan haberler son dönemde organize gruplar tarafından bilinçli olarak üretilmektedir. Kamuoyunun dikkatine saygılarımızla sunarız."

KARAMOLLAOĞLU: KUCAĞIMIZ HERKESE AÇIK

Aynı yazıdaki Saadet Partisi ile ilgili iddiaya ise Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında cevap verdi.

Karamollaoğlu bir gazetecinin "11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Saadet Partisinin başına geçeceği" yönündeki iddiaları sorması üzerine şunları söylemişti:

"Bize gelen bir bilgi yok. Yalnız biz AK Parti'nin içerisinde bugüne kadar AK Parti'nin politikalarına destek veren arkadaşlarımızın, gördükleri bu yanlışlardan dolayı, öncelikle AK Parti içerisinde ciddi olarak bu işi düzeltecek bir tavra girmelerini temenni ederiz. Faydalı olur, hayırlı olur. Ancak bizim kucağımız herkese açık. Bizimle beraber bu sahada bizim üslubumuzla, kavga etmeden, dik durarak ülke meselelerinin çözümünde bize destek verirlerse elbette memnuniyet duyarız. Bu arkadaşlarımızla da her zaman görüşmeye hazırız ve görüşürüz de.

BAŞA GEÇME KONUSUNA PARTİ KARAR VERİR

Başa geçme konusu... Bu bizim tabanımızın, genel kongremizin vereceği bir kararla olur. Ama ben tekrar ifade ediyorum, Türk siyasetinde verimli çalışmalar yapan bütün arkadaşlarımızı, gerek AK Parti'nin içerisinde bulunanlar gerekse başka partilerin içerisinde bulunan arkadaşları biz aramızda görmekten büyük memnuniyet duyarız. Sayın Abdullah Gül görevi devraldığımda arayıp tebrik etmişti, kendisine iadeyi ziyarette bulunamadım bugüne kadar. İlerleyen günlerde ziyaret etmeyi düşünüyorum.