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Dha Ankara - Kılıçdaroğlu, Ali Gürhan Fişek'in Cenaze Törenine Katıldı

Dha Ankara - Kılıçdaroğlu, Ali Gürhan Fişek'in Cenaze Törenine Katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Ali Gürhan Fişek'in Ankara'daki Maltepe Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Dha Ankara - Kılıçdaroğlu, Ali Gürhan Fişek'in Cenaze Törenine Katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Ali Gürhan Fişek'in Ankara'daki Maltepe Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze töreninden fotoğraflar

Haber: ANKARA,

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