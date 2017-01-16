CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Ali Gürhan Fişek'in Ankara'daki Maltepe Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
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-Cenaze töreninden fotoğraflar
Haber: ANKARA,
Dha Ankara - Kılıçdaroğlu, Ali Gürhan Fişek'in Cenaze Törenine Katıldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Ali Gürhan Fişek'in Ankara'daki Maltepe Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Ali Gürhan Fişek'in Ankara'daki Maltepe Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
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