Dha Ankara- Erdoğan: Çocukların Mutlu Olmadığı Bir Dünyada Yanlış Giden Bir Şeyler Var Demektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yaptığı konuşmada, "Bu tablo bize bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün, birliğimizin, kardeşliğimizin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Çocukların mutlu olmadığı bir dünyada yanlış giden bir şeyler var demektir. Bu yanlışları tespit etmek, ifade etmek, düzeltilmesi için elimizden geleni yapmak vazifemizdir. Büyüklerimizden aldığımız miras sizlere bırakacağımız miras da budur. Sizlerden kendiniz olmanızı, doğru olmanızı çığır açmanızı bekliyoruz. Bu Cumhuriyet, vatan size emanet. Babanızı, annenizi, öğretmeninizi incitmeyin, sizin için atan bu kalpleri asla kırmayın""dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Töreni kapsamında Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde çocuklarla bir araya geldi.



"BU TABLO ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜN, BİRLİĞİMİZİN, KARDEŞLİĞİMİZİN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"



Erdoğan, "Sevgili çocuklar sizlere baktıkça gençleşiyorum. Sizlerden adeta bir gençlik iksiri alıyorum. Daha nice 23 Nisanlara böyle sevinç ve mutlulukla ulaşmayı Rabbimden niyaz ediyorum. Bu tablo bize bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün, birliğimizin, kardeşliğimizin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Dünyanın pek çok yerinde maalesef bu imkanlara sahip olmayan milyonlarca, milyarlarca çocuk var. Daha huzurlu, sevgi dolu bir dünya için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



"ÇOCUKLARIN MUTLU OLMADIĞI BİR DÜNYADA YANLIŞ GİDEN BİR ŞEYLER VAR DEMEKTİR"



Şair Abdurrahim Karakoç'un 'Nasihat' isimli şiiri ile kutlamaya gelen çocuklara seslenen Erdoğan, "Çocukların mutlu olmadığı bir dünyada yanlış giden bir şeyler var demektir. Bu yanlışları tespit etmek, ifade etmek, düzeltilmesi için elimizden geleni yapmak vazifemizdir. Büyüklerimizden aldığımız miras sizlere bırakacağımız miras da budur. Şair ne diyor; 'Yılan yürümesine nazire yapma çocuk. Olacaksan kendin ol. Aslından kopma çocuk. Kesinlikle doğru ola doğru yollarda yürü. Aklın varsa çığır aç çığırdan sapma çocuk.' Biz de sizlerden kendiniz olmanızı, doğru olmanızı çığır açmanızı bekliyoruz. Bu Cumhuriyet, vatan size emanet" ifadelerini kullandı.



"DOĞAR BÜYÜR, YAŞLANIR, EBEDİ ALEME GÖÇERİZ YANİ ÖLÜRÜZ BU DÖNEMLERİN EN GÜZELİ ÇOCUKLUK"



Çocukluk döneminin önemine vurgu yapan Erdoğan, "Doğar büyür, yaşlanır sonra ebedi aleme göçeriz yani ölürüz. Bu dönemlerin en güzeli herhalde çocukluk dönemidir. Çocukluk güzeldir. Çocukluk güzeldir. Çocuk kalmak da mümkün değildir. Şu an içinde bulunduğunuz dönmenin kıymetini bilin. Sevginin de öfkenin de hesapsız olduğu bu döneminizi doyasıya yaşayın" dedi.



"BABANIZI, ANNENİZİ, ÖĞRETMENİNİZİ İNCİTMEYİN"



Çocuklara nasihatlerde bulunan Erdoğan, "Annelerinizin babalarınızın, öğretmenlerinizin sizler için en iyisini yapmaya çalıştığına eminim. Sizin için atan bu kalpleri asla kırmayın. Babanızı, annenizi, öğretmeninizi incitmeyin. Sizlerin varlık sebebi olanlardır" dedi.



"ÖNÜNÜZDE ÇOK UZUN BİR YOL VAR. BUNA AVANTAJLI BAŞLAMANIN YOLU, TÜRKÇEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE ÖĞRENMEKTİR"



Şair Rıfat Ilgaz'ın 'Türkçe'miz' şiirinin bir dörtlüğünü okuyarak konuşmasına son veren Erdoğan, "Önünüzde çok uzun bir yol var. Buna avantajlı başlamanın yolu, dilimizi, güzel Türkçemizi en iyi şekilde öğrenmektir. Yine bir şairimizin Türkçemizle ilgili güzle bir şiiri ile son vermek istiyorum; 'Dilimiz, öylesine güzel ki durgun göllerimizce duru akar sularımızca coşkulu ne var ki çocuğum güzellik de bakım ister önce türkülerimiz öğren. Seni büyüten ninnilerini belle. Gidenlere yakılan ağıtları. Her sözün en güzeli Türkçemizde.' Şayet Türkçenizi geliştirirseniz hayata çok daha renkli bakar. Öğrenme yarışında herkesten bir adım önde olursunuz" açıklamasında bulundu.



"4 KELİMEYİ HİÇ UNUTMAYACAKSINIZ"



Erdoğan, "4 kelimeyi hiç unutmayacaksınız; hep birlikte şuna bakacağız, öğreneceğiz, düşüneceğiz, uygulayacağız, neticelendireceğiz" dedi.



"TV'DE SÜREKLİ GÖZÜ YAŞLI VE ÇOK KORKMUŞ ÇOCUKLAR GÖRÜYORUM HABERLERİ HİÇ İZLEMEK İSTEMİYORUM"



Sühadanur Alkan isimli çocuk, büyüklere seslenerek şöyle konuştu: "Çocuk her bir yaprağı farklı renkte açan bir çiçek gibidir. Çocuk olmak gökyüzün maviliğine, baharın güzelliğine hayran olmak demektir. Çocuklara ağlamak değil en güzel gülmek yakışır.ncak ben TV'de haberleri hiç izlemek istemiyorum. Çünkü orada sürekli gözü yaşlı ve çok korkmuş çocuklar görüyorum. Keşke çocuklar hiç ağlamasa her 23 Nisan'da olduğu gibi mutluluktan havalara uçsa. Keşke dünya biz çocukların hayallerindeki gibi pespembe olsa.



BÜYÜKLER ÇOCUKLUKLARINI UNUTTUKÇA, GÜZELLİKLERİ DE UNUTUYOR



Büyükler çocukluklarını unuttukça, güzellikleri de unutuyor. Lütfen çocukluğunuzu unutmayın, biz çocuklar gibi bakmaktan utanmayın. Biz sizlerden çocuklara daha güzel, mutlu daha renkli bir dünya bırakmanızı istiyoruz. Çocukların ölmediği anne babasından ayrılmadığı 23 Nisanların buruk geçmediği bir dünyada yaşamak istiyoruz. Bayramlar hepimizi olsun."



