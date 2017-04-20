Dha Ankara - Dursun Çiçek: Senaryo Öncedan Yazıldı

CHP'li Dursun Çiçek, referandumda mühürsüz pusula ve zarfların geçerli sayılmasına ilişkin "Senaryo önceden yazıldı. Şayet hayırlar yüzde 60'lara yakın çıksaydı, mühürsüz oylar nedeniyle referandum iptal edilecekti ama baktılar denk gidiyor, mühürsüz oy pusulalarını geçerli saydılar" dedi.



Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, TBMM'de düzenlidiği basın toplantısında Muş'ta oy kullanılan bir sınıfın girişinde, elinde kalaşnikofla bekleyen kişinin fotoğrafına ilişkin Muş Valisi'nin yaptığı açıklamayı eleştirdi. Çiçek referandum sonucunun yüzde 51 evet şeklinde olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Bunların nasıl oylar olduğunu gördük. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bir noktada il ve ilçe seçim kurullarının da önüne geçerek ve onları bağlayarak 'evetçi' tarafta olduğunu gösterdi. Daha önce mühürsüz oy pusulalarını kabul etmeyen YSK, bu halk oylamasında kabul etti. Burada senaryo önceden yazıldı. Bu mühürsüz oy pusulaları sandıklara önceden gönderildi ve orada dağıtıldı. Şayet hayırlar çok fazla olsaydı, yüzde 60'lara yakın çıksaydı, mühürsüz oylar nedeniyle referandum iptal edilecekti ama baktılar denk gidiyor, bu sefer AK Parti'nin başvurusu üzerine, mühürsüz oy pusulalarını geçerli saydılar. Yani her durumda da kazan kazan. YSK'dan sonuç alamadık ancak itirazlarımız Anayasa Mahkemesi ve AİHM nezdinde devam edecek. İlk seçimlere kadar, iktidarın bu hırsızlığı ve milli irade gasbını millete anlatmaya devam edeceğiz. Bu mücadele yeni başladı ve ilk seçimlere kadar da devam edecektir. Hayır oyu verenler, ilk seçimlerde bu değerlere sahip çıkan siyasi partilere ve adaylara destek verecektir. Onlar da Türk milletine hesap vermek için sandığa gömülecektir, o günü dört gözle bekliyoruz."



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-Dursun Çiçek'in açıklamaları



Haber-kamera: Nursima KESKİN/ ANKARA,