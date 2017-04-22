Dha Ankara - Dışişleri'nden Afganistan'daki Terör Saldırısına Kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Afganistan'da meydana gelen terör saldırısı kınanarak, Türkiye'nin terörle mücadelesinde Afganistan'la dayanışmasını sürdüreceği vurgulandı. Bakanlık tarafından Afganistan'da yaşanan terör saldırısına ilişkin yapılan yazılı açıklama, şöyle:



"Afganistan'ın Mezar-ı Şerif şehrindeki Afgan Ulusal Ordusu 209. Kolordu karargahına yapılan terör saldırısı neticesinde ilk belirlemelere göre 140 askerin şehit olduğu ve çok sayıda askerin yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu hain terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Afgan Ulusal Ordusu'nun hayatını kaybeden mensuplarına Allah'tan rahmet, yaralılarına acil şifa, kardeş Afgan halkı ve hükümetine başsağlığı diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde Afganistan'la dayanışmasını sürdürecektir."



Haber: ANKARA,