Dha Ankara - Dışişleri Bakanlığı: Bu Eylemi Şiddetle Lanetliyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Ermenistan'da 1915 olaylarının sözde yıldönümü etkinlikleri sırasında Türk Bayrağı yakılmasıyla ilgili çok sert açıklama yaptı. Türk Bayrağı yakılmasına tepki gösteren bakanlık açıklamasında, "Türk milletinin bağımsızlığını ve özgürlüğünü temsil eden bayrağımıza atfettiğimiz önem çerçevesinde, bu hain eylemi ve müsebbiplerini şiddetle lanetliyoruz" denildi.



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.



"Ermenistan'ın başkenti Erivan'da 24 Nisan 2017 günü düzenlenen 1915 olayları sözde yıldönümü etkinlikleri sırasında Türk Bayrağı'nın yakıldığı yönündeki haberler basına yansımıştır.



Bayrak bir milletin bütün temel değer ve inançlarını, özgürlüğünü sembolize etmektedir. Türk milletinin varoluşuyla bir nevi eşanlamlı kabul edilen bayrağımıza yönelik olarak gerçekleştirilen söz konusu eylem toplumumuzda büyük infial ve tepkiyle karşılanmıştır.



Türk milletinin bağımsızlığını ve özgürlüğünü temsil eden bayrağımıza atfettiğimiz önem çerçevesinde, bu hain eylemi ve müsebbiplerini şiddetle lanetliyoruz."



Haber: ANKARA,