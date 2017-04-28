Dha Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'ye Gidiyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak, 3 Mayıs günü Soçi'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dha Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'ye Gidiyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak, 3 Mayıs günü Soçi'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ziyaret çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in gerçekleştireceği görüşmelerde, Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerle başta Suriye olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü belirtildi. 

Haber: ANKARA,

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