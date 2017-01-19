Dha Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Müsteşarı Fidan'ı Kabul Etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Dha Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Müsteşarı Fidan'ı Kabul Etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Görüntü Dökümü:

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-Kabulden fotoğraf

Haber: ANKARA,

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