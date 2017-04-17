Dha Ankara - CHP'li Torun: Kanunsuzluklarına Yüksek Seçim Kurulu'nu da Bulaştırıp, Şaibeli Bir...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Kanunsuzluklarına Yüksek Seçim Kurulu'nu da bulaştırıp, şaibeli bir sonuç elde etmişlerdir. Sandıktan bir karar çıkmıştır. Çıkan karara saygı duymasını biliriz; ancak ne yapılan usulsüzlüklerin ne kanunların çiğnenmesinin peşini bırakmayacağız" dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, anayasa değişikliği referandumuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Halk oylaması sonuçlarının AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için bir hezimet olduğunu savunan Torun, şunları kaydetti: "Türk insanı işsizlikle, yoksullukla, ölümle tehdit edilmiştir. Usulsüzlüklerine, kanunsuzluklarına Yüksek Seçim Kurulunu da bulaştırıp şaibeli bir sonuç elde etmişlerdir. Meşruiyeti olmayan bu sonuç onlar için başarı değildir, kendileri de bunun farkındadır. Halkın büyük çoğunluğunun yaşadığı neredeyse bütün büyükşehirleri kaybeden, mühürsüz oy pusulalarıyla kanunu çiğneyen YSK'ya talimatlar vererek açıklanan yüzde 51'in karşısında, bu ülkenin, Cumhuriyetine, demokrasisine, özgürlüğüne inanan, vatanı söz konusu olduğunda birlikte hareket etme bilincine sahip milyonları vardır. Okuyan, eğitimli, donanımlı, dünyayı tanıyan, çağdaş, aydınlık yarınlarından asla taviz vermeyecek pırıl, pırıl gençleri vardır. Türkiye, mezhebi, kökeni ne olursa olsun, Atatürkçüsü, sağcısı, solcusu, ülkücüsü tüm yurttaşlarıyla bir bütün olmuştur. Birlikte mücadele etmiş, Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AKP'nin kendisine dayattığı Anayasaya razı olmamıştır"



"ÇIKAN KARARA SAYGI DUYMASINI BİLİRİZ"



Sandıktan çıkan sonuca saygılı olduklarını belirten CHP'li Torun, "Bir ülke ne bir adamla var olur, ne de yok olur. Dünyanın hiç bir yerinde tek bir adamın yönettiği ülkelerde ekonomik refah, huzur ve güven yoktur. İktidarın baskısıyla, tehdidiyle 'Evet' çıkmazsa ekonomi bozulur, terör devam eder diyerek mecbur bırakılan yurttaşlarıyla birlikte tüm milletimiz endişe etmesin, korkmasın, umutsuz olmasın, yılmayacağız, mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. ve bu badireyi de elbet atlatacağız. Sandıktan bir karar çıkmıştır. Çıkan karara saygı duymasını biliriz. Ancak ne yapılan usulsüzlüklerin, ne kanunların çiğnenmesinin peşini bırakmayacağız. Sonuna kadar mücadelemizi devam ettireceğiz" dedi.



"YÜZDE 50'NİN EVET DEMEDİĞİ BU ANAYASAYLA TÜRKİYE ASLA YÖNETİLEMEYECEK"



'Hayır' diyen milyonların direnişin devam edeceğini vurgulayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Ne yazık ki, 2,5 yıldır fiilen yürüyen Başkanlığın Türkiye'ye verdiği ağır tahribatın ve sonuçlarının faturasını hep birlikte ödeyeceğiz. Türkiye'nin önündeki devasa sorunları çözmek için yıllarca bahanelerin ardına sığınan Erdoğan'ın artık hiçbir bahanesi kalmamıştır. Erdoğan artık yapayalnızdır. Ama bizler, demokrasiye, özgürlüğe, hukuka, ortak akla inananlar, hepimiz, Türkiye'yi yaşanabilir, hiç kimsenin ötekileştirilmediği, hukukun güvencesi altında olacağı, refah içerisinde yaşayacağı, saygın bir ülke yapabileceğimizi anlatmaya devam edeceğiz. Tehditler, hakaretler, Evet zorbalığı Türkiye'nin yarısını yıldıramamıştır ve bundan sonra da asla yıldıramayacaktır. Sokakta da, sandıkta da Hayır kazanmıştır. Yüzde 50'nin evet demediği bu Anayasayla Türkiye asla yönetilemeyecektir"



Haber: ANKARA,