Dha Ankara- CHP'li Böke: 16 Nisan'da Yapılan Referandum Yok Hükmündedir İrademiz Gasp Edilmiştir...

"DEMOKRATİK TÜM HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ BUNUN İÇİNE MECLİS'TEN ÇEKİLMEK DE MECLİS'TE ÇALIŞMAYA DEVAM ETMEK DE GİRER"



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, kesin olmayan referandum sonuçlarına ilişkin, "16 Nisan'da yapılan referandum yok hükmündedir irademiz gasp edilmiştir. Demokratik tüm haklarımızı kullanacağız bunun içine Meclis'ten çekilmek de Meclis'te çalışmaya devam etmek de girer. Demokratik hakkımızı gerekirse kürsüden, gerekirse mahalle kahvelerinden, gerekirse toplandığımız alanlardan dile getireceğiz. İlan edilen bu referandum sonucunu tanımıyoruz. Tanımayacağız da. AGİT gözlemcilerine 'Haddini bil' diye söylediğinizde suçu kabul ettiğiniz anlamına geliyor" dedi.



Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, MYK Toplantısının gündemini ve kesin olmayan referandum sonuçlarına ilişkin konuştu.



"16 NİSAN'DA YAPILAN REFERANDUM YOK HÜKMÜNDEDİR İRADEMİZ GASP EDİLMİŞTİR"



Böke, "Referandumdan 'Evet' sonucu çıkmamış ve bir anaysa değişkliği gerçekleşmemiştir. 16 Nisan'da yapılan referandum yok hükmündedir. Bu açıkça mühürsüz bir seçim olmuştur. Referandumda her aşamasında her türlü hile ve sahtekarlığa başvurulmuştur. Halkın oyları ile elde edilemeyen sonuç, YSK'nın açtığı yollarla ve bu yolda örgütlenen bir diz hile ile elde edilmeye çalışılmıştır. Bu referandum şaibeli, tartışmalı bile değildir. Bu referandum açıkça hukuka aykırıdır. Gayri meşrudur ve geçersizdir. Her türlü baskıya rağmen sandığa gitmiş olan milyonlar, hiçbir hile yapmadan, vicdanları ile oy kullanmış olan milyonlar, hile ile oldu bitdiye getirilerek onların kullandığı bu değerli oylar çalınmıştır. Çalınmış olan milletin iradesidir. İrademiz gasp edilmiştir" diye konuştu.



"İLAN EDİLEN BU REFERANDUM SONUCUNU TANIMIYORUZ. TANIMAYACAĞIZ DA"



Böke, "Hayır sonucunu 'Evet'e çevirmek için her türlü hile sahtekarlığa başvurulmuştur. Hile ile alel acele balkon konuşmaları ile bir algı operasyonu yürütülmektedir. Bunlarla asla gerçeğin üzerini örtemezsiniz. Milyonlar, biz buna izin vermeyeceğiz. İlan edilen bu referandum sonucunu tanımıyoruz. Tanımayacağız da. Her türlü zorluğa baskıya, korkutmaya rağmen sandığa gitmiş olan oyunu dürüstçe kullanmış olan cesur milyonların sorumluluğumuzu taşıyoruz. Bu sorumluluğu taşıdığımızın da bilincindeyiz" ifadelerini kullandı.



"İRADEMİZİN BİR OLDU BİTTİ İLE ÇALINMASINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"



Böke, "Oyuna sahip çıkan milyonlara buradan sesleniyorum; Hepimizin oyunu sonuna kadar her ne olursa olsun hep birlikte savunacağız. İrademizin bir oldu bitti ile çalınmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu referandum bu iradenin ortaya çıkmasına imkan verecek biçimde yenilenmelidir" dedi.



"BİRİLERİ GERİ ADIM ATACAĞIMIZI SANIYORSA BÜYÜK BİR YANILGI İÇERİSİNDE"



Böke, "Birileri geri adım atacağımızı, gayri meşruluğu meşru sayarak yola devam edeceğimizi sanıyorsa büyük bir yanılgı içerisindeler.



Bu referandum tekrar edilecek. Biz olmayan yeni bir anayasa varmış gibi davranmayacağız. Bu oyunun bir parçası olmayacağız. Oldu bittilere boyun eğmeyeceğiz" diye konuştu.



"KULLANACAĞIMIZ HAKLARIN İÇİNE MECLİS'TEN ÇEKİLMEK DE MECLİS'TE ÇALIŞMAYA DEVAM ETMEK DE GİRER"



Böke, "Bütün hukuki yolları ve her türlü meşru demokratik hakkı kullanacağımızdan da milyonlar adına yapacağımızdan da kimsenin ene ufak bir şüphesi olmasın. Türkiye demokrasiye sahip çıktı. Milyonlar ve biz sahip çıkmaya devam edeceğiz. Demokratik tüm haklarımızı kullanacağız bunun içine Meclis'ten çekilmek de Meclis'te çalışmaya devam etmek de girer. Kurullarımızda bütün bunları değerlendirerek ama iradeye sahip çıkmamıza imkan verecek doğru adımı atarak Türkiye'de demokrasiyi mutlaka yaşatacağız. Yetkili kurullarımız bu değerlendirmeleri yapmak üzere de önümüzdeki günlerde detaylı toplantılarını yapmaya başlayacaklar. Gayri meşru bir sonucu meşrulaştırarak hiçbir adımın parçası olmayacağız" açıklamasında bulundu.



YSK'NIN BUGÜN İTİRAZLARA VERECEĞİ KARAR



YSK'nın bugün itirazlara vereceği kararın sorulması üzerine Böke, "Karar çıkmadan değerlendirme yapmak doğru olmaz. Ne beklediğimiz açık. Milletin iradesinin ortaya çıkmasına imkan verecek bir hukuk ve demokrasi beklentimiz var. Bu beklenti ile başvuru yaptık bu beklentiyi yaşatacak her adımı atmaya da devam edeceğiz" dedi.



"AGİT GÖZLEMCİLERİNE 'HADDİNİ BİL' DİYE SÖYLEDİĞİNİZDE SUÇU KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELİYOR"



İktidarın AGİT'in referandum ön raporlarına olan eleştirilerin sorulması üzerine Böke, "Türkiye yıllardır seçim yapıyor. İlk defa bir seçimin meşruiyeti hem ulusal hem uluslararası düzeyde dünyanın gözü önünde tartışmalı hale geldi. Bunu Türkiye'ye yaşatmaya kimsenin hakkı yok. AGİT gözlemcileri Türkiye'nin yönetenlerinin davetiyle geldi. Siz bunlara 'Haddini bil' diye söylediğinizde suçu kabul ettiğiniz anlamına geliyor. Kimseye had bildirmeye değil Türkiye'de demokrasiyi yüceltmeye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.



"İTAAT ETMEMİZ GEREKEN TEK ŞEY DEMOKRASİDİR"



Başbakan Binali Yıldırım'ın bugün CHP'ye seslenerek yaptığı referandum değerlendirmesinin sorulması üzerine Böke, "İtaat etmemiz gereken tek şey demokrasidir. Bugün milyonlar da sonucun gayri meşru olduğunu söz, dili ile ifade ediyor. Bu bir siyasi parti meselesi değil. Bu milyonların oyunun gasp edilmesine engel olmak için verilen milyonların ortak olduğu bir mücadeledir artık" diye konuştu.



"MİLLİ PİYANGO BİLETİ ALIYORSUNUZ. ARKASINDA DAMGASI YOKSA BİLET OLMUYOR"



Böke, "Bir Milli Piyango bileti alıyorsunuz. Arkasında damgası yoksa bilet olmuyor. Milletin iradesinden bahsediyoruz ve arkasında mühür olmayan bir kağıt parçasına milletin iradesi diyoruz. Bu bütün baskılara karşı gelmiş olan milyonları yok saymaktır. Sahip çıkmamız gereken budur" ifadelerini kullandı.



"İHBARLAR GELDİĞİ ANDA SABAH SAAT: 09.00 İTİBARİYLE YSK İLE İRTİBATA GEÇTİ YETKİLİLERİMİZ"



Böke, "İhbarlar geldiği anda sabah saat: 09.00 itibariyle YSK ile irtibata geçti yetkililerimiz. Türkiye'ni her yerinden 10 binlere yaklaşan okuldan CHP'ye mühürsüz oylar olduğuna dair ihbarlar gelmeye başladı. Yetkilerimiz hemen YSK'yı bilgilendirmiştir. Siyasi partilerin ne yaptığından önce siyasi partilerin başvurduğu yetkili kurulların atmamış oldukları adımlardır. O gün sadece oy vermedik oyumuza sahip çıkılması için ne gerekiyorsa yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.



"DEMOKRATİK HAKKIMIZI GEREKİRSE KÜRSÜDEN, GEREKİRSE TOPLANDIĞIMIZ ALANLARDAN DİLE GETİRECEĞİZ"



Referandum protestolarının MYK'da gündeme gelip gelemediğine ilişkin bir soruya Böke şu yanıtı verdi: "Referandumu ve yapılan ihlalleri konuştuk. Üzüntü verici bir biçimde Başbakanın da demokrasiyi yıkma girişimidir. Demokrasiyi yıkma girişimine karşı vatandaşın, siyasetçinin demokratik haklarını kullanarak bu demokrasiye sahip çıkmasına karşı konuşan herkes, bu yıkıma ortak oluyordur. Demokratik hakkımızı gerekirse kürsüden, gerekirse mahalle kahvehanelerinden, gerekirse toplandığımız alanlardan dile getireceğiz. Bu demokratik hakka sahip çıkma anlayışından üzüntü duyunlar, demokrasiyi yok etmeye çalışanlardır. Biz de bu açıklamalardan üzüntü duyuyoruz."



"REFERANDUM SONUCUNUN BİR 'FUTBOL MAÇI' GİBİ GÖRÜLMESİ SIĞ BİR YAKLAŞIMDIR"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kesin olmayan referandum sonucunu 'maç skoruna' benzetmesinin sorulması üzerine Böke, "Bu ifade çok talihsiz bir ifade. Bu ifade bir kez daha toplumu, bölen, ayrıştıran siyasi yaklaşımın pekiştiğini ve devam ettiğini gösteriyor. Bir futbol maçı gibi görülmesi sığ bir yaklaşımdır. Mesele Türkiye meselesi. Türkiye'nin kazanacağı bir mücadele verilmeliydi. Cumhurbaşkanın ifadesi meseleyi Türkiye meselesi olarak görmediği parti meselesi gibi gördüğünün bir kez daha itirafıdır. Türkiye'yi bölen, ayrıştıran, kutuplaştıran birlikte yaşamamızı değil birbirimizle mücadele üzerinden bir gelecek tarif eden bu yaklaşıma hayır demeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.



Görüntü dökümü



-Böke'nin açıklaması



-Detaylar



Haber: Hakime TORUN / ANKARA