Dha Ankara - Bakan Müezzinoğlu'dan '1 Mayıs' Açıklaması: Huzur ve Güven İçinde Olması, Birinci...

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarıyla ilgili "Önemli olan 1 Mayıs'ın, emeğin bayramı olarak kutlanabilmesi. Huzur ve güven içinde olması, birinci önceliğimiz. 'Taksim'de olacak' ısrarı, güvenlik ve emniyet açısından bir sıkıntı yoksa yapılabilir" dedi. Bakan Müezzinoğlu, ayrıca Ankara'daki 1 Mayıs kutlamalarının Tandoğan Meydanı'nda yapılacağını açıkladı.



Çalışma Bakanı Müezzinoğlu, Bakanlık'ta, Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve bağlı sendikaların genel başkanlarıyla 'Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü' toplantısına katıldı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Müezzinoğlu, "Önemli olan 1 Mayıs'ın emeğin bayramı olarak kutlanabilmesi. Huzur ve güven içinde olması birinci önceliğimiz. Tabi Taksim, bizim emekçilerimiz adına 1977 yılından bu yana taşıdığımız bir acımızdır. Onun unutulmadan emekçinin hak ve hukukunun korunması, geleceğe güvenle bakması mutlaka önemli; ama kutlamaların 'Taksim'de olacak' ısrarı, güvenlik ve emniyet açısından bir sıkıntı yoksa yapılabilir. Güvenlik açısından sorun varsa onu da önemli olan ülkenin her bir köşesinde bu kutlamaların yapılabilmesidir. 1 Mayıs'ı Ankara'da Tandoğan'da kutlayacağız" diye konuştu.



Haber: ANKARA,