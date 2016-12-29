Dha Ankara - Ankara'da Okullar Yarın Tatil

Ankara Valisi Ercan Topaca, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ankara'da okulların yarın tatil olacağını duyurdu. Vali Topaca yaptığı açıklamada şu ifadeyi kullandı: "Sevgili öğrenciler,yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi dolayısıyla, Ankara genelinde,30 Aralık günü okullar tatil edilmiştir. "



Haber: Ankara,