Dha Ankara - ABD Başkanı Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tebrik Telefonu

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bu akşam telefonla arayarak, referandumda elde ettiği başarıdan dolayı tebrik ettiği öğrenildi.



Haber: ANKARA,