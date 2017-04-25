Dha Ankara- AB Bakanı Ömer Çelik: Akpm Kararı Adil Olmayan Haksız Yanlış Bir Karar (1)

AB Bakanı Ömer Çelik, AKPM'nin Türkiye'yi siyasi denetime alma kararına ilişkin, "O kadar şaşırtıcı şeyler var ki işkencenin Türkiye'de olduğundan, Çin'den daha fazla tutuklu gazeteci olduğundan, Türkiye'de tek adamlık rejimi olduğundan şimdiye kadar duyduğumuz tek yönlü kara propagandaların orada maalesef tartışma gündemi olması çok üzücü. Türkiye gibi büyük bir ülke değerlendirilirken bu derece bir katılım ile bu konunun ele alınması da son derece yanlış. Adil olmayan haksız, yanlış bir karar. Alınan karar ile Türkiye gerçekliğinin bir ilgisi yok" dedi.



AB Bakanı Ömer Çelik, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) Türkiye'yi siyasi denetime alma kararına ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Tartışmaların hiçbiri Türkiye'nin gerçekleri ile örtüşmüyor. O kadar şaşırtıcı şeyler var ki işkencenin Türkiye'de olduğundan, Çin'den daha fazla tutuklu gazeteci olduğundan, Türkiye'de tek adamlık rejimi olduğundan şimdiye kadar duyduğumuz tek yönlü kara propagandaların orada maalesef tartışma gündemi olması çok üzücü.



ADİL OLMAYAN HAKSIZ, YANLIŞ BİR KARAR



Bu karar alınırken doğru değerlendirmeler de yapıldı. Türkiye'nin orada dostları da var. Türkiye'nin Avrupa'nın ir parçası olduğunu şimdiye kadar Avrupa'nın gelişmesine, şekillenmesine büyük katkıları olduğunu söyleyen üyeler de oldu. Şaşırtıcı olan bir şey de şu; AKPM gibi bir kurulda bu üyelerin yarısının katıldığı bir toplantıda bu karar alınıyor. Türkiye gibi büyük bir ülke değerlendirilirken bu derece bir katılım ile bu konunun ele alınması da son derece yanlış. Adil olmayan haksız, yanlış bir karar. Alınan karar ile Türkiye gerçekliğinin bir ilgisi yok."



Hakime TORUN / ANKARA