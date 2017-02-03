Dernekpazarı'na Kentsel Dönüşüm

Trabzon'un Dernekpazarı ilçe merkezinin kentsel dönüşüme tabi tutulacağı bildirildi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe merkezini oluşturan Yenicami, Zincirlitaş ve Merkez mahallelerinde "Dernekpazarı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" uygulanacağını belirtti.



Kentsel dönüşüm çalışması için Büyükşehir Belediyesi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Dernekpazarı Belediyesi arasında protokol imzalandığını vurgulayan Gümrükçüoğlu, "Protokol kapsamında kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen 12,34 hektar alanın, dönüşüme tabi tutulması planlandı. Yöresel mimariye özen gösterilerek ilçe merkezi modern ve sağlıklı bir yaşam alanı olarak yeniden dizayn edilecek." değerlendirmesinde bulundu.



Gümrükçüoğlu, çalışma ile Dernekpazarı'nın bölgenin en modern ilçelerinden biri haline geleceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Proje alanında yer alan, vatandaşlara ait taşınmazların tespiti, değerlemesi, alana ilişkin imar planı, kentsel tasarım ve mimari projeler hazırlanacak ve maliyet analizi yapılacak. Hak sahipleriyle görüşmelerin gerçekleştirilmesi gibi iş ve işlemler de sırasıyla uygulanacak ve sonrasında dev yatırımın inşasına başlanacak. Bu çalışmalar TOKİ'nin koordinatörlüğünde Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılacak. Bu dev yatırımla ilçedeki mevcut çarpık yapılaşma tasfiye edilecek, yöresel mimariye özen gösterilerek mahalle kültürünün yaşatıldığı, sosyal donatı ihtiyaçlarının karşılandığı çağdaş standartlarda bir ilçe kurulacak."



Başkan Gümrükçüoğlu, tüm çalışmalarda her zaman Trabzon'un yanında olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan'a ve milletvekillerine teşekkür ederek, "Trabzon'u merkezi, ilçeleri ve mahalleleriyle ismine layık hale getirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.