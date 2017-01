Derik'in Yeni Kaymakamı Halkla Kısa Sürede Kaynaştı

MARDİN'in Derik İlçesi'nde terör saldırısı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün yerine gönüllü olarak gelen Hakan Kafkas, kısa sürede yaptığı çalışmalarla ilçe halkının takdirini topladı. Sokağa çıkarak, vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Kafkas, sorunları dinleyerek çözüm bulmaya çalıştı. Kafkas, gezdiği halk pazarında çocuklara tatlı ikram etti.



10 Kasım 2016 günü makam odasına yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Muhammet Fatih Safitürk'ün yerine Derik Kaymakamlığı görevine gönüllü olarak atanan Hakan Kafkas, yaptığı çalışmalar ve aldığı kararlarla kısa sürede halkın gönlünü kazandı.



35 yaşındaki Kaymakam Hakan Kafkas, ilçe halkının ve esnafının sorunlarını dinlemek, çözüm bulmak için sokağa çıkarak halkla bir araya geldi. Ziyaret sırasında Çadırlı Mahalle Muhtarı Ali Çakar, mahalleye giden cadde ve mahalle içerisindeki sokakların bozuk olduğunu belirterek, yolların yapımı için Kaymakam Kafkas'tan kepçe istedi. 70 yaşındaki Sanihe Pilsin de evinin yıkık olduğunu belirterek, Kaymakam Kafkas'tan yardım istedi. Bunun üzerine Kaymakam Kafkas da yaşlı kadının ellerini öperek, "Ne gerekiyorsa yapılacaktır teyceğim. Siz hiç merak etmeyin" diye karşılık verdi.



İlçedeki esnafı da ziyaret eden Kaymakam Kafkas, sorun ve sıkıntılar hakkında sık sık notlar aldığı görüldü. Vatandaş ve esnafın en çok şikayetçi olduğu konuların başında elektrik kesintileri gelirken, güvenlik tedbiri amacıyla ilçe merkezinde kurulan barikatların kaldırılması da talepler arasında yer aldı. Vatandaşı dinleyen Kaymakam Kafkas, her şeyin düzeleceği mesajını vererek, "Allah'ın izniyle her şey düzelecek. Gerek kaymakamlık, gerekse de belediye alanına giren tüm hizmetler, en güzel şekilde yapılacak. Esnaf ve vatandaşlarımızın tüm sıkıntılarını giderecek çalışmaları başlattık. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması için ne gerekirse yapacağız. Sadece vatandaşlarımızdan sabırlı olmalarını istiyoruz. İlçemizin gelişmesi ve kalkınması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Elektrik kesintileri konusunda çok şikayet ve talepler aldık. Bu konuya ilişkin çalışmalarımız devam edecek. Kimsenin şüphesi ve endişesi olmayacak. Devlet olarak vatandaş en iyi hizmeti, kaliteli bir şekilde vatandaşa vermenin çabası içerisindeyiz" dedi.



Kaymakam Hakan Kafkas, halk pazarına da uğrayarak etrafında toplanan çocuk ve diğer vatandaşlara halka tatlı alarak ikramda .ulundu. Kaymakam Kafkas son olarak, Şehit Aileleri ve Güvenlik Korucuları Derneği'ni ziyaret ederek Dernek Başkanı Tayyip Eken ile görüştü. - Mardin