Dereye Düşen Yaralı Karaca Kurtarıldı

RİZE'nin Hemşin İlçesi'nde dereye düşerek yaralanan karaca, askerlerin yardımıyla kurtarıldı.



Hemşin Deresi'ne düşen karacayı görenler, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, gebe olduğu belirlenen yaralı karacayı düştüğü dereden çıkardı. Askerilerin kucağında taşınan karaca, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Karaca, burada tedaviye alındı.



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