Dereler ve Su Kanalları Dondu

Ağrı (AA) - Soğuk hava, Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdürmeye devam ediyor.



Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gece gündüz arasında yaşanan sıcaklık farkları, kaldırımlardan çatılara kadar bir çok yerin buz tutmasına yol açtı. Vatandaşlar buz tutan yollarda yürümekte zorlanırken, belediye ekipleri kaldırımlardaki buzları temizlemek için çalışma başlattı.



Bir çok ev ve iş yerinin çatısı soğuk hava nedeniyle buzdan kristallere dönerken, tamamen donan su olukları ve elektrik kabloları ilginç görüntülere sahne oldu.



Öte yandan, Gürbulak Sınır Kapısı'na yakın bir çok köyde dere ve su kanallarının üzeri buzla kaplandı.