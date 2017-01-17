Dereköy Sınır Kapısı'nın Yeniden Açılması

Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, "Dereköy Sınır Kapısı'nın tır trafiğine açılması için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.



Altıntel, bir restoranda gazetecilere yaptığı açıklamada, Dereköy Sınır Kapısı'nın tır trafiğine açılacak olmasının bölgede ve ilde çok ciddi bir canlılığa yol açacağını söyledi.



Yıllardır kapısının tır trafiğine açılması için çaba harcadıklarını aktaran Altıntel, Kırklareli halkınında büyük bir özlem olduğunu aktardı.



Çalışmaların en kısa sürede başlaması için gayret göstereceklerini aktaran Altıntel, "Dereköy Sınır Kapısının tır trafiğine açılması için var gücümüzle çalışıyoruz. Konuyu her platformda dile getiriyoruz. Projelerin hepsi bitti. 3 giriş ve 3 çıkış olarak her şey hazırlandı. Fakat bir türlü harekete geçiremiyoruz. 2017 yılında Dereköy Gümrük Kapısı'nın tır trafiğine açılmasını temenni ediyoruz. Gümrük Turizm A.Ş. adına Odalar ve Borsalar Birliği olarak biz çalışmaları yapıyoruz. İnşallah kapımız en kısa sürede tır trafiğine açılacak." şeklinde görüş bildirdi.