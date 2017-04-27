Derbide Volkan Demirel'e Cep Telefonu Atma Anı Kamerda

Volkan Demirel'e telefon atma anı kameraya yansıdı.



Haber Çağatay KENARLI, İstanbul DHA



Türk Telekom Arena Stadyumu'nda 23 Nisan'da oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçında kaleci Volkan Demirel'e cep telefonu atan A.A.V. polis kameraları görüntülerinden tespit edildi. Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri A.A.V.'yi salı günü yakalanarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A.V. dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. A.A.V. hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzenlemesi Kanununa muhalefet suçu kapsamında tüm spor müsabakalarını seyirden men kararı uygulandığı öğrenildi.



Öte yandan derbi maçta İ.F.U., Ö.U. ve S.T. hakkında görevi yaptırmamak için direnmek, spor alanlarında taşkınlık yapmak suçlarından gözaltına alınarak sevk edildikleri adliyede İ.F.U. ve Ö.U. tutuklandı. S.T. ise denetimli serbestlik uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi.