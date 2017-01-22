Derbent'te Kayak Keyfi

Konya Büyükşehir Belediyesi, Derbent'te kayak etkinliği düzenledi.



Derbent ilçesindeki Aladağ'da Konya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen etkinlikle bürokratlar, siyasiler ve gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda davetli kayak deneyimi yaşadı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, Konya'nın yılda yaklaşık 2,5 milyon kişiyi ağırlayan önemli bir turizm merkezi olduğunu söyledi.



Konya turizmini çeşitlendirmek istediklerini ve Derbent Aladağ'ın turizm alanı ilan edilmesiyle ilgili bir çalışma yürütüldüğünü belirten Akyürek, şunları kaydetti:



"Sonrasında burada günübirlik kullanım alanları, turizm tesisleri, konaklama mekanları oluşturulacak. Bu tür turizm alanlarında sadece kışın değil, 12 ay kullanıma uygun tesisler oluşturmak gerekiyor. Belediye olarak bu alanda elimizden gelen desteği vereceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız da buraya katkıda bulunacak. Çalışma, kısa, orta ve uzun vadeli planlamalarla yürüyecek. Turizm tesisi Derbent'e ve şehrimize katkı sağlayacak."



Konya Valisi Yakup Canbolat da bir turizm şehri olan Konya'da kış turizminin oluşturulmasının önemli bir gelişim olacağını dile getirdi.



Etkinliğe Derbent Kaymakamı Aziz Kayabaşı, Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyeleri, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin bürokratları, gazeteciler ve çok sayıda davetli katıldı.