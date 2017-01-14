Denizlispor'a Forma Piyangosu

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarının ilk haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek Denizlispor, forma reklamı için Abalıoğlu Şirketler Grubu'nun markası olan Lezita'ya 1,5 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı.



Yeşil siyahlı yöneticilerin ödeme planı konusunda daha önce pürüzler yaşadığı firmayı Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Denizli Valisi Ahmet Altıparmak'ın ikna ettiği belirtildi.



Denizlispor forma reklamı için Abalıoğlu'ndan 1.5 yıl için 3 milyon lira alacak.



Anlaşmanın sağlandığını açıklayan Basın Sözcüsü Taner Atilla, "Kulübümüze ödeme 1 hafta içinde gerçekleştirilecek. Denizlispor buradan ciddi bir gelir elde edecek. Para hesabımıza yatar yatmaz futbolcuların alacaklarını ödeyeceğiz" diye konuştu. - Denizli