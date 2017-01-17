Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdekli Ege pamuğunun kilogramı 1,78 ila 2,49 liradan satıldı.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Arpa yemlik
|Kg
|0,70
|0,70
|MTS
|Buğday sert
|Kg
|0,85
|0,85
|MTS
|Buğday yemeklik kırmızı
|Kg
|0,70
|0,70
|MTS
|Bakliyat ve mamulleri
|Nohut ekstra leblebilik
|Kg
|5,70
|7,74
|MTS
|Nohut ekstra leblebilik
|Kg
|6,00
|7,12
|TTS
|Yağlı tohumlar
|Anason
|Kg
|10,89
|10,89
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik
|Kg
|5,50
|6,20
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik kalburaltı
|Kg
|2,12
|2,12
|MTS
|Ay çekirdeği çerezlik kalburaltı
|Kg
|1,10
|1,10
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik çiğ
|Kg
|2,51
|2,51
|MTS
|Haşhaş tohumu beyaz
|Kg
|8,10
|8,50
|MTS
|Haşhaş tohumu beyaz
|Kg
|8,65
|8,70
|TTS
|Haşhaş tohumu mavi
|Kg
|5,20
|5,85
|MTS
|Haşhaş tohumu mavi
|Kg
|5,47
|5,47
|TTS
|Haşhaş tohumu sarı
|Kg
|8,00
|8,00
|MTS
|Çeşitli gıda maddeleri
|Et (karkas)
|Kg
|21,43
|21,43
|TTS
|Dana (karkas)
|Kg
|26,09
|26,09
|TTS
|Et (dana sakatatsız)
|Kg
|34,43
|34,43
|TTS
|Et (sığır)
|Kg
|18,75
|21,00
|TTS
|Et (ot kuzusu)
|Kg
|30,54
|30,54
|TTS
|Sakadat
|Kg
|14,75
|14,75
|TTS
|İnek sütü
|Lt
|0,96
|1,15
|MTS
|Kuru meyveler
|Kabak çekirdeği
|Kg
|9,65
|9,65
|TTS
|Leblebi sarı (9,50 mm)
|Kg
|10,25
|11,30
|TTS
|Leblebi sarı (9,75 mm)
|Kg
|11,60
|12,40
|TTS
|Çekirdeksiz kuru üzüm
|Kg
|3,45
|3,60
|TTS
|Çam fıstığı
|Kg
|100,00
|100,00
|MTS
|Tekstil hammaddeleri
|Pamuk çekirdekli Ege
|Kg
|1,78
|2,49
|MTS
|Kasaplık canlı hayvanlar
|Dana
|Ad
|3.000,00
|5.260,00
|MTS
|Ham deriler ve bağırsaklar
|Ham dana derisi
|Kg
|3,50
|3,50
|TTS
|Ham sığır derisi
|Kg
|2,32
|2,32
|TTS
|Ham kuzu derisi
|Ad
|4,00
|4,00
|TTS
|Çeşitli maddeler
|Kekik
|Kg
|4,15
|5,05
|MTS
|Kekik
|Kg
|5,10
|9,65
|TTS
TTS: Tüccardan tüccara satış