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Denizli Ticaret Borsası
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Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdekli Ege pamuğunun kilogramı 2,34-2,49 liradan işlem gördü.

Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdekli Ege pamuğunun kilogramı 2,34-2,49 liradan işlem gördü.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Arpa yemlik Kg 0,72 0,90 TTS
Buğday sert Kg 0,84 0,84 MTS
Buğday ekmeklikKg0,890,89TTS
Bakliyat ve mamulleri
Nohut ekstra leblebilikKg6,80 6,80 MTS
Nohut ekstra leblebilikKg 6,806,80TTS
Yağlı tohumlar







AnasonKg 10,8910,89TTS
Ay çekirdeği çerezlik Kg 2,60 5,40 TTS
Ay çekirdeği çerezlik kalburaltı Kg 2,12 2,12 MTS
Ay çekirdeği çerezlik kalburaltı Kg 1,10 1,10 TTS
Ay çekirdeği çerezlik çiğ Kg 5,00 5,57 MTS
Haşhaş tohumu beyazKg8,108,50MTS
Haşhaş tohumu beyaz Kg 8,65 8,70 TTS
Haşhaş tohumu mavi Kg 5,20 5,85 MTS
Haşhaş tohumu maviKg 5,475,47TTS
Haşhaş tohumu sarıKg 8,008,00MTS
Çeşitli gıda maddeleri







Et (karkas)Kg 21,4321,43TTS
Dana (karkas) Kg 26,09 26,09 TTS
Et (dana sakatatsız) Kg 34,43 34,43 TTS
Et (sığır) Kg 18,75 21,00 TTS
Et (ot kuzusu) Kg 30,54 30,54 TTS
Sakadat Kg 14,75 14,75 TTS
İnek sütü Lt 1,05 1,09 MTS
Kuru meyveler







Kabak çekirdeğiKg9,659,65TTS
Leblebi sarı (9,50 mm)Kg10,8010,80TTS
Leblebi sarı (9,75 mm)Kg 12,5012,50TTS
Çekirdeksiz kuru üzümKg2,902,90MTS
Çam fıstığıKg100,00100,00MTS
Tekstil hammaddeleri







Pamuk çekirdekli Ege Kg 2,342,49MTS
Kasaplık canlı hayvanlar
DanaAd 3.000,005.260,00MTS
Ham deriler ve bağırsaklar
Ham dana derisi Kg 3,50 3,50 TTS
Ham sığır derisi Kg 2,32 2,32 TTS
Ham kuzu derisi Ad4,00 4,00 TTS
Çeşitli maddeler
Kekik Kg 4,155,05MTS
KekikKg5,109,65TTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış


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